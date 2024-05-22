"Путіна мають покарати". Чи вплине на це можливий ордер на арешт Нетаньягу
Суддя Міжнародного кримінального суду Карім Хан попросив видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю та терористів ХАМАС - "за воєнні злочини". Йдеться про справу щодо жертв атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023-го та війну Ізраїлю у відповідь у секторі Гази.
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США та більшість західних союзників обурило, що прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу можуть поставити в один ряд із терористами.
Те, що СШA захищають кейс Ізраїлю, не вплине на дозвіл МКС на арешт Путіна, переконує LIGA.net консультант з Офісу президента та член групи зі створення трибуналу Олег Гавриш. Україна з партнерами готують інший трибунал, за яким російського диктатора та владу РФ можуть притягнути до відповідальності.
Чи не нівелює можливий ордер на арешт Нетаньягу перспективи диктатора Путіна потрапити на лаву підсудних – коротко.
Прирівняли до терору. В чому МКС підозрює Нетаньягу
Прокурор Карім Хан 20 травня попросив в МКС ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів палестинського терористичного руху ХАМАС. Хан припускає, що всі вони винні у воєнних злочинах.
Нетаньягу і Галанта підозрюють у використанні голоду як способу ведення війни та у вбивстві мирних жителів. Тепер судді МКС мають вирішити, чи достатньо підстав для видання ордера на їх арешт.
Звинувачення абсурдні, – заявив у відповідь Нетаньягу: йому "огидна спроба" поставити демократично обраних лідерів Ізраїлю на одну дошку з "геноцидною терористичною організацією" ХАМАС.
"Хан, зловживаючи повноваженнями, перетворює МКС на фарс. Бездушно підливає олії у вогонь антисемітизму", – сказав він.
Президент США Байден підтримав Ізраїль - заявив, що не можна порівнювати ізраїльтян та ХАМАС, і що США не вважають дії в Газі геноцидом. Схожої думки – Велика Британія, Італія та Німеччина.
МЗС Франції висловилося на підтримку МКС, "його незалежності та боротьби з безкарністю в будь-яких ситуаціях". Париж засудив "антисемітську різанину" ХАМАС, але попередив Єрусалим "про неприйнятний рівень жертв серед цивільних у Газі".
США вважає, що МКС не має юрисдикції щодо подій у секторі Гази, і що між Ізраїлем та ХАМАС не може бути знаку рівності, каже LIGA.net голова ГО "Справедливість для українців", адвокат Юрій Білоус, який збирає докази воєнних злочинів росіян в Україні.
Бо за формою виглядає, ніби Ізраїль і ХАМАС – на одній площині, а це не так, вважають США.
Європарламент і Франція натомість заявили, що МКС – незалежний суд, і має розслідувати всі воєнні злочини, попри те, ким вони вчинені: "Немає різниці, дитину якої країни вбили на війні".
Відтак у світі можуть вважати, що Путін, який вбиває українців, не гірший від Нетаньягу, якого підозрюють у злочинах проти палестинців. І якщо СШA пристали на сторону Нетаньягу, то й Путін не такий вже й злочинець.
Якщо МКС видасть ордери, Нетаньягу – найдовготриваліший прем'єр в історії країни, – не зможе відвідати західних союзників без ризику бути заарештованим: Римський статут підписали 124 країни, зокрема Палестина (але не Росія, Китай, США чи Ізраїль).
Скоріше за все, ордери таки видадуть, вважає Білоус.
МКС видав ордери на арешт експрезидента Судану Омара аль-Башира, сина покійного лідера Лівії Муаммара Каддафі Саїфа, і Путіна. Прем’єр Ізраїлю може стати першим лідером демократичної країни у списку.
Чому ордер на арешт Путіна – інша справа
17 березня 2023-го МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх звинуватили у воєнному злочині – незаконній депортації і примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій на територію Росії.
Щодо ордера на Путіна, то кейс Ізраїлю на це не впливає, справи абсолютно різні, переконує LIGA.net головний консультант кабінету керівника Офісу президента Олег Гавриш: "Ордер на Путіна діє, Україна його вітає і сподівається, що його покарають".
Ордер на Путіна, як і справа про ракетні обстріли українських міст Росією, – за це були видані ще два ордери МКС на командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ Сергія Кобилаша і командувача ЧФ РФ Віктора Соколова, – максимально віддалені від ізраїльської війни. Ніяк не поєднані, переконаний Білоус.
Путін і Львова-Бєлова навіть хизувалися у російських ЗМІ викраденням українських дітей, що можна вважати доказом, – "майже явкою з повинною у скоєнні злочину", каже Гавриш.
За злочин агресії реальніше добитися покарання, ніж за викрадення дітей, бо простіше довести провину Путіна, каже консультант ОП: "У нас претензії – до всієї верхівки Росії, вона має відповісти. Працюємо в цьому напрямку з МКС та іншими структурами".
Ордер МКС на Путіна діє, його повинні заарештувати в країнах, які є учасниками дії суду, каже Білоус. Навіть можуть в інших, які не є учасниками. Справа про викрадення дітей триває, збирають та опрацьовують інші докази. МКС у більшості випадків не афішує роботи. Можемо навіть не знати про видання на когось ордера.
Відтак у світі можуть вважати, що Путін, який вбиває українців, не гірший від Нетаньягу, якого підозрюють у злочинах проти палестинців. І якщо СШA пристали на сторону Нетаньягу, то й Путін не такий вже й злочинець.