Суддя Міжнародного кримінального суду Карім Хан попросив видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю та терористів ХАМАС - "за воєнні злочини". Йдеться про справу щодо жертв атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023-го та війну Ізраїлю у відповідь у секторі Гази.

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США та більшість західних союзників обурило, що прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу можуть поставити в один ряд із терористами.

Те, що СШA захищають кейс Ізраїлю, не вплине на дозвіл МКС на арешт Путіна, переконує LIGA.net консультант з Офісу президента та член групи зі створення трибуналу Олег Гавриш. Україна з партнерами готують інший трибунал, за яким російського диктатора та владу РФ можуть притягнути до відповідальності.

Чи не нівелює можливий ордер на арешт Нетаньягу перспективи диктатора Путіна потрапити на лаву підсудних – коротко.

Прирівняли до терору. В чому МКС підозрює Нетаньягу

Прокурор Карім Хан 20 травня попросив в МКС ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів палестинського терористичного руху ХАМАС. Хан припускає, що всі вони винні у воєнних злочинах.

Нетаньягу і Галанта підозрюють у використанні голоду як способу ведення війни та у вбивстві мирних жителів. Тепер судді МКС мають вирішити, чи достатньо підстав для видання ордера на їх арешт.

Звинувачення абсурдні, – заявив у відповідь Нетаньягу: йому "огидна спроба" поставити демократично обраних лідерів Ізраїлю на одну дошку з "геноцидною терористичною організацією" ХАМАС.

Плакат партії Лікуд у Тель-Авіві про дружбу Нетаньягу та Путіна перед виборами в Ізраїлі в липні 2019-го (Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN)

"Хан, зловживаючи повноваженнями, перетворює МКС на фарс. Бездушно підливає олії у вогонь антисемітизму", – сказав він.

Довідка Звинувачення пов'язані з подіями 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, убивши близько 1200 людей, і взяли 252 у заручники. Цей напад спровокував війну, яка триває досі і в якій загинуло, за даними терористів ХАМАС, понад 35 500 палестинців у Газі. Звинувачення пов'язані з подіями 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, убивши близько 1200 людей, і взяли 252 у заручники. Цей напад спровокував війну, яка триває досі і в якій загинуло, за даними терористів ХАМАС, понад 35 500 палестинців у Газі.

Президент США Байден підтримав Ізраїль - заявив, що не можна порівнювати ізраїльтян та ХАМАС, і що США не вважають дії в Газі геноцидом. Схожої думки – Велика Британія, Італія та Німеччина.

МЗС Франції висловилося на підтримку МКС, "його незалежності та боротьби з безкарністю в будь-яких ситуаціях". Париж засудив "антисемітську різанину" ХАМАС, але попередив Єрусалим "про неприйнятний рівень жертв серед цивільних у Газі".

США вважає, що МКС не має юрисдикції щодо подій у секторі Гази, і що між Ізраїлем та ХАМАС не може бути знаку рівності, каже LIGA.net голова ГО "Справедливість для українців", адвокат Юрій Білоус, який збирає докази воєнних злочинів росіян в Україні.

Бо за формою виглядає, ніби Ізраїль і ХАМАС – на одній площині, а це не так, вважають США.

Європарламент і Франція натомість заявили, що МКС – незалежний суд, і має розслідувати всі воєнні злочини, попри те, ким вони вчинені: "Немає різниці, дитину якої країни вбили на війні".

Відтак у світі можуть вважати, що Путін, який вбиває українців, не гірший від Нетаньягу, якого підозрюють у злочинах проти палестинців. І якщо СШA пристали на сторону Нетаньягу, то й Путін не такий вже й злочинець.

"Реакція СШA може впливати на те, як інші країни будуть дивитися на ордер на арешт Путіна. Але це політична площина, а не юридична, в якій справи України та Ізраїлю не мають зв’язку", – каже Білоус.

Якщо МКС видасть ордери, Нетаньягу – найдовготриваліший прем'єр в історії країни, – не зможе відвідати західних союзників без ризику бути заарештованим: Римський статут підписали 124 країни, зокрема Палестина (але не Росія, Китай, США чи Ізраїль).

Скоріше за все, ордери таки видадуть, вважає Білоус.

Довідка Міжнародний кримінальний суд зі штаб-квартирою в Гаазі заснований у 2002-му. Ціль – судове переслідування за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Особу, на яку видали ордер, можуть заарештувати у всіх країнах, які прийняли юрисдикцію суду.



МКС видав ордери на арешт експрезидента Судану Омара аль-Башира, сина покійного лідера Лівії Муаммара Каддафі Саїфа, і Путіна. Прем’єр Ізраїлю може стати першим лідером демократичної країни у списку. Міжнародний кримінальний суд зі штаб-квартирою в Гаазі заснований у 2002-му. Ціль – судове переслідування за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Особу, на яку видали ордер, можуть заарештувати у всіх країнах, які прийняли юрисдикцію суду.МКС видав ордери на арешт експрезидента Судану Омара аль-Башира, сина покійного лідера Лівії Муаммара Каддафі Саїфа, і Путіна. Прем’єр Ізраїлю може стати першим лідером демократичної країни у списку.

Чому ордер на арешт Путіна – інша справа

17 березня 2023-го МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх звинуватили у воєнному злочині – незаконній депортації і примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій на територію Росії.

Щодо ордера на Путіна, то кейс Ізраїлю на це не впливає, справи абсолютно різні, переконує LIGA.net головний консультант кабінету керівника Офісу президента Олег Гавриш: "Ордер на Путіна діє, Україна його вітає і сподівається, що його покарають".

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Ордер на Путіна, як і справа про ракетні обстріли українських міст Росією, – за це були видані ще два ордери МКС на командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ Сергія Кобилаша і командувача ЧФ РФ Віктора Соколова, – максимально віддалені від ізраїльської війни. Ніяк не поєднані, переконаний Білоус.

Путін і Львова-Бєлова навіть хизувалися у російських ЗМІ викраденням українських дітей, що можна вважати доказом, – "майже явкою з повинною у скоєнні злочину", каже Гавриш.

"Україна вже на фінішній прямій створення окремого трибуналу, щоб засудити вище військово-політичне керівництво РФ за злочин агресії. Для цього вже є рішення Ради Європи. Тепер пробуємо вмовити партнерів, щоб зняти імунітет із Путіна, глави МЗС Росії Сергія Лаврова і прем’єра Михайла Мішустіна", – додає Гавриш.

За злочин агресії реальніше добитися покарання, ніж за викрадення дітей, бо простіше довести провину Путіна, каже консультант ОП: "У нас претензії – до всієї верхівки Росії, вона має відповісти. Працюємо в цьому напрямку з МКС та іншими структурами".

Ордер МКС на Путіна діє, його повинні заарештувати в країнах, які є учасниками дії суду, каже Білоус. Навіть можуть в інших, які не є учасниками. Справа про викрадення дітей триває, збирають та опрацьовують інші докази. МКС у більшості випадків не афішує роботи. Можемо навіть не знати про видання на когось ордера.

Відтак у світі можуть вважати, що Путін, який вбиває українців, не гірший від Нетаньягу, якого підозрюють у злочинах проти палестинців. І якщо СШA пристали на сторону Нетаньягу, то й Путін не такий вже й злочинець.