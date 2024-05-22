"Путина должны наказать". Повлияет ли на это возможный ордер на арест Нетаньяху
Судья Международного уголовного суда Карим Хан попросил выдать ордер на арест лидеров Израиля и террористов ХАМАС – "за военные преступления". Речь идет о деле жертв атаки на Израиль 7 октября 2023-го и войне Израиля в ответ в секторе Газа.
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США и большинство западных союзников возмутились, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху могут поставить в один ряд с террористами.
То, что США защищают кейс Израиля, не повлияет на разрешение МУС на арест Путина, убеждает LIGA.net консультант из Офиса президента и член группы по созданию трибунала Олег Гавриш. Украина с партнерами готовят другой трибунал, согласно которому российского диктатора и власти РФ могут привлечь к ответственности.
Не нивелирует ли возможный ордер на арест Нетаньяху перспективы диктатора Путина попасть на скамью подсудимых – коротко.
Приравняли к террору. В чем МУС подозревает Нетаньяху
Прокурор Карим Хан 20 мая попросил у МУС ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского террористического движения ХАМАС. Хан предполагает, что все они виновны в военных преступлениях.
Нетаньяху и Галанта подозревают в использовании голода как способа ведения войны и в убийстве мирных жителей. Теперь судьи МУС должны решить, достаточно ли оснований для выдачи ордера на их арест.
Обвинения абсурдны, – заявил в ответ Нетаньяху: ему "отвратительна попытка" поставить демократически избранных лидеров Израиля на одну доску с "геноцидной террористической организацией" ХАМАС.
"Хан, злоупотребляя полномочиями, превращает МУС в фарс. Бездушно подливает масла в огонь антисемитизма", – сказал он.
Президент США Байден поддержал Израиль – заявил, что нельзя сравнивать израильтян и ХАМАС, и что США не считают действия в Газе геноцидом. Похожего мнения – Великобритания, Италия и Германия.
МИД Франции высказался в поддержку МУС, "его независимости и борьбы с безнаказанностью в любых ситуациях". Париж осудил "антисемитскую резню" ХАМАС, но предупредил Иерусалим "о неприемлемом уровне жертв среди гражданских в Газе".
США считает, что МУС не имеет юрисдикции по поводу событий в секторе Газа и что между Израилем и ХАМАС не может быть знака равенства, говорит LIGA.net глава ОО "Справедливость для украинцев", адвокат Юрий Билоус, собирающий доказательства военных преступлений россиян в Украине.
Потому что по форме выглядит, что Израиль и ХАМАС – на одной плоскости, а это не так, считают США.
Европарламент и Франция заявили, что МУС – независимый суд, и должен расследовать все военные преступления, несмотря на то, кем они совершены: "Нет разницы, ребенка какой страны убили на войне".
Следовательно, в мире могут считать, что Путин, убивающий украинцев, не хуже Нетаньяху, подозреваемого в преступлениях против палестинцев. И если США приняли сторону Нетаньяху, то и Путин не такой уж преступник.
Если МУС выдаст ордера, Нетаньяху – самый долговременный премьер в истории страны – не сможет посетить западных союзников без риска быть арестованным: Римский устав подписали 124 страны, в том числе Палестина (но не Россия, Китай, США или Израиль).
Скорее всего, ордера все-таки выдадут, считает Билоус.
МУС выдал ордера на арест экс-президента Судана Омара аль-Башира, сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи Саифа, и Путина. Премьер-министр Израиля может стать первым лидером демократической страны в списке.
Почему ордер на арест Путина – другое дело
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в военном преступлении – незаконной депортации и принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий на территорию России.
Что касается ордера на Путина, то кейс Израиля на это не влияет, дела совершенно разные, убеждает LIGA.net главный консультант кабинета руководителя Офиса президента Олег Гавриш: "Ордер на Путина действует, Украина его приветствует и надеется, что его накажут".
Ордер на Путина, как и дело о ракетных обстрелах украинских городов Россией, – за это были выданы еще два ордера МУС на командующего дальней авиацией воздушно-космических сил РФ Сергея Кобылаша и командующего ЧФ РФ Виктора Соколова – максимально далеко от израильской войны. Никак не совмещены, убежден Билоус.
Путин и Львова-Белова даже кичились в российских СМИ похищением украинских детей, что можно считать доказательством, – "почти явкой с повинной в совершении преступления", говорит Гавриш.
За преступление агрессии реальнее добиться наказания, чем за похищение детей, потому что проще доказать вину Путина, говорит консультант ОП: "У нас претензии – ко всей верхушке России, она должна ответить. Работаем в этом направлении с МУС и другими структурами".
Ордер МУС на Путина действует, его должны арестовать в странах, являющихся участниками действия суда, говорит Билоус. Даже могут в других, не являющихся участниками. Дело о похищении детей продолжается, собирают и прорабатывают другие доказательства. МУС в большинстве случаев не афиширует работу. Можем даже не знать о выдаче на кого-нибудь ордера.
Следовательно, в мире могут считать, что Путин, убивающий украинцев, не хуже Нетаньяху, подозреваемого в преступлениях против палестинцев. И если США приняли сторону Нетаньяху, то и Путин не такой уж преступник.