Тбілісі стоїть на горах, але його політичний центр – будівля грузинського парламенту на початку головного проспекту Руставелі – в низині. В Тбілісі цю будівлю досі називають по-старому – Будинком уряду. Її побудували саме як урядові кабінети ще у 1930-1950-х роках на місці знесеного православного собору.

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У цій низині завжди бракує свіжого повітря через велику кількість авто. Але в ці дні там стоїть ще й запах газу, який застосовують силовики проти протестувальників, розповідає LIGA.net письменник і репортер Бека Курхулі.

Курхулі повернувся в Грузію з однієї зі своїх частих поїздок в Україну 25 жовтня, щоб проголосувати на парламентських виборах наступного дня. Тепер він щодня приходить на акції протесту перед Будинком уряду.

"Це вже третя світова. Це як Сталінградська битва і підпілля десь у Франції. Це одна й та сама війна проти Російської імперії", – каже він про бої в Україні та протести в Грузії.

У вересні 2024 року керівна партія "Грузинська мрія" ширила агітаційні ролики та плакати, на яких фото зруйнованих будівель і вулиць в Україні протиставляли мирним містам Грузії. "Обери мир" і "Ні війні" — було написано на білбордах і в роликах з номером Грузинської мрії й закресленими номерами опозиційних партій у бюлетені.

Місяць потому сотні та тисячі громадян вийшли на вулиці Тбілісі й інших грузинських міст на акції протесту проти, як вважається, фальсифікованих виборів.

Грузинська мрія, яка лякала виборців "українським сценарієм", сама штовхнула Грузію на шлях України 2013-2014 років. Як це відбулось і що далі – аналіз LIGA.net.

Всі протести ведуть на Руставелі

Каркас майбутньої новорічної ялинки в центрі грузинської столиці у грудні 2024-го став виставкою портретів побитих і арештованих активістів. В обіг, далеко від країни походження, повернулося призабуте українське слово "тітушки".