Венеція в оренду, Залізна завіса 2.0, Тінь батька Сі Цзіньпіна. Найкращі історії світу
Від Лапландії на півночі Фінляндії до польського Любліна на півдні, вздовж східного кордону НАТО формується нова "залізна завіса". П’ять країн Альянсу – Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща – вирішили вийти з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання протипіхотних мін. Вони хочуть мати можливість виробляти, зберігати та розміщувати мільйони мін у своїх прикордонних лісах і полях на випадок загрози вторгнення з боку Росії чи Білорусі.
Мешканці сіл на самому кордоні з тривогою сприймають нову реальність. У литовському селі Шайжюнай, звідки до Білорусі кілька сотень метрів, місцева мешканка Ядвіга Мацевіч, якій 84 роки, пригадує, як під час Другої світової війни її село згоріло у вогні. Сьогодні вона з острахом думає про повернення війни. "Я боюся. Нам-то вже байдуже, ми старі. Але онуки повинні жити", – каже вона.
У сусідніх селах деякі родини вже збудували бункери й запаслися їжею, пише The Telegraph. У селі Дідей Баушаяй родина Пенковскене облаштувала укриття, зробивши запаси води, ліків і консерв. Але ідея облаштованих мінних полів всіх дуже непокоїть.
З цього випуску ви дізнаєтесь:
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