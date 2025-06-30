Від Лапландії на півночі Фінляндії до польського Любліна на півдні, вздовж східного кордону НАТО формується нова "залізна завіса". П’ять країн Альянсу – Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща – вирішили вийти з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання протипіхотних мін. Вони хочуть мати можливість виробляти, зберігати та розміщувати мільйони мін у своїх прикордонних лісах і полях на випадок загрози вторгнення з боку Росії чи Білорусі.

Мешканці сіл на самому кордоні з тривогою сприймають нову реальність. У литовському селі Шайжюнай, звідки до Білорусі кілька сотень метрів, місцева мешканка Ядвіга Мацевіч, якій 84 роки, пригадує, як під час Другої світової війни її село згоріло у вогні. Сьогодні вона з острахом думає про повернення війни. "Я боюся. Нам-то вже байдуже, ми старі. Але онуки повинні жити", – каже вона.

У сусідніх селах деякі родини вже збудували бункери й запаслися їжею, пише The Telegraph. У селі Дідей Баушаяй родина Пенковскене облаштувала укриття, зробивши запаси води, ліків і консерв. Але ідея облаштованих мінних полів всіх дуже непокоїть.

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