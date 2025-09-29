Ще один доказ того, що демократичні країни повинні вміти захищатись

Не можна не привітати Молдову та її лідерку Маю Санду з переломом і перемогою на парламентських виборах.

Це цікавий урок для всієї Європи та нас, адже, російський сценарій вдалось переломити в силовий спосіб:

екстрадиція олігарха-втікача, який фінансував недобросовісні схеми;

зняття з реєстрації російської "консерви", але так, щоб їх куплені й мобілізовані за російські гроші виборці ще могли голосувати, але їх голоси вже не рахувались наприкінці дня виборів;

широке інформування виборців про російський вплив, в результаті чого, як буває, залучені до схем просто не йдуть голосувати.

Якби Санду діяла, як на президентських виборах, коли молдовські правоохоронці розбирались з засобами впливу, то була б біда.

Молдова перемогла і збереже свій рух до ЄС та проукраїнську політику.

Ну і разом з Румунією, то вже знак, що дипломатичні заходи проти російського прямого втручання не діють, а демократії змушені себе захищати силою та законом.

