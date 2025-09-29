Мнение
Демократия с мускулами: как Санду остановила кремлевский сценарий в Молдове и победила
Ольга Айвазовская
председатель правления Гражданской сети ОПОРА
Нельзя не поздравить Молдову и ее лидера Майю Санду с переломом и победой на парламентских выборах.
Это интересный урок для всей Европы и для нас, ведь российский сценарий удалось переломить силовым способом:
- экстрадиция олигарха-беглеца, который финансировал недобросовестные схемы;
- снятие с регистрации российской "консервы", но так, чтобы их купленные и мобилизованные за российские деньги избиратели ещё могли голосовать, однако их голоса уже не учитывались в конце дня выборов;
- широкое информирование избирателей о российском влиянии, в результате чего, как это бывает, вовлечённые в схемы просто не идут голосовать.
Если бы Санду действовала, как на президентских выборах, когда молдавские правоохранители разбирались со средствами влияния, то была бы беда.
Молдова победила и сохранит своё движение к ЕС и проукраинскую политику.
Ну и вместе с Румынией это уже знак, что дипломатические меры против российского прямого вмешательства не действуют, а демократии вынуждены защищать себя силой и законом.
