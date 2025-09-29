Еще одно доказательство того, что демократические страны должны уметь защищаться

Нельзя не поздравить Молдову и ее лидера Майю Санду с переломом и победой на парламентских выборах.

Это интересный урок для всей Европы и для нас, ведь российский сценарий удалось переломить силовым способом:

экстрадиция олигарха-беглеца, который финансировал недобросовестные схемы;

снятие с регистрации российской "консервы", но так, чтобы их купленные и мобилизованные за российские деньги избиратели ещё могли голосовать, однако их голоса уже не учитывались в конце дня выборов;

широкое информирование избирателей о российском влиянии, в результате чего, как это бывает, вовлечённые в схемы просто не идут голосовать.

Если бы Санду действовала, как на президентских выборах, когда молдавские правоохранители разбирались со средствами влияния, то была бы беда.

Молдова победила и сохранит своё движение к ЕС и проукраинскую политику.

Ну и вместе с Румынией это уже знак, что дипломатические меры против российского прямого вмешательства не действуют, а демократии вынуждены защищать себя силой и законом.

