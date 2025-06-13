Цього тижня Дональд Трамп закликав до другої громадянської війни, виступаючи на військовій базі США. Цей сценарій можна стримати та запобігти йому, якщо ми матимемо мужність слухати, аналізувати і діяти. І цієї суботи у нас буде можливість діяти.

Слухати – це важливо. Промова була виголошена на базі, що тепер знову називається Форт-Брегг. Ця фортеця була названа на честь генерала конфедератів. Її перейменували у Форт Ліберті. За цієї адміністрації її знову назвали Форт-Брегг, нібито щоб вшанувати іншого американського військовослужбовця, а не генерала конфедератів.

Це нечесна удаваність, що ображає всіх. Зараз фортеця знову названа на честь генерала конфедератів, як ясно дав зрозуміти Трамп. Традиція, яка тепер фактично вшановується, — це традиція зрадників і порушників присяги.

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У промові Трампа існування Сполучених Штатів ставиться під сумнів. Ми – не країна, а розділене суспільство, в якому одні заслуговують на покарання від інших. Він не згадав ані про сучасний світ, ані про будь-які спільні американські інтереси, що вимагали б національної оборони. Не було жодної стурбованості через загрози з боку Китаю чи Росії. Єдині країни, які Трамп виділив – диктатури Близького Сходу – отримали велику похвалу, бо їхні лідери давали гроші Трампу. Не було жодної згадки про реально триваючі війни, такі як російське вторгнення в Україну.

Трамп звертався до битв різних епох, щоб створити відчуття індивідуального героїзму, яким, звісно, історія армії США дуже багата. Але цей індивідуальний героїзм зазвичай згадують головнокомандувачі як доказ існування нації, вартої захисту. У промові Трампа такої Америки не було. Америка в його промові існувала лише як культ особистості навколо нього самого.

У реальній історії США одна війна є центральною – Громадянська війна. Трамп, який ніколи не бачив сенсу в захисті республіки армією Союзу, тепер, схоже, зайняв позицію, що Конфедерація мала перемогти. Він пообіцяв перейменувати Форт Грегг-Едамс, першу базу, назвaну для афроамериканців, на Форт Роберт І. Лі. Ця база не носила повної назви конфедератського командувача з 1950 року. Лі був зрадником, порушником присяги, захисником рабства та командиром сили, місією якої було розділення Сполучених Штатів Америки.

У своїй промові Трамп стверджував, що затримання нелегальних мігрантів у 2025 році є таким самим проявом мужності, як і участь у Війні за незалежність, Першій світовій, Другій світовій війнах, війні в Кореї чи В’єтнамі. Для солдатів того часу було б новиною, що штурм окопу чи стрибок із літака нічим не відрізняються від знущань над аспірантом або цькування середньовічної швачки.

Але ось у чому магія риторики Трампа: він прагне перетворити мужність минулого на боягузтво майбутнього. Він готує американських солдатів бачити себе героями, коли вони виконують операції всередині Сполучених Штатів проти беззбройних людей, включно зі своїми співгромадянами.