А вони ще й погрожували американцям достроково покинути Міжнародну космічну станцію (МКС), перейшовши на свою РОС і таким чином зруйнувавши МКС

Проєкт на $6 млрд залишився на стадії ескізного проєктування – наразі тони креслень і розрахунків забезпечать московитів якісним туалетним папером

А "як дихали"!

Починаючи з 2022 року, погрожували американцям достроково покинути Міжнародну космічну станцію (МКС), перейшовши на свою РОС і таким чином зруйнувавши МКС.

Начебто все у них виходило: розбудовували на новому космодромі "Восточний" у Забайкаллі інфраструктуру для пілотованих запусків, розробляли новий пілотований космічний корабель та модернізовану ракету-носій під нього, оцінювали, як краще та якими інструментами з РОС займатися космічною розвідкою…

Російська орбитальна станція

Загалом у так звану незалежну орбітальну програму, включно з усім зазначеним вище, вгатили солідне двозначне число у мільярдах доларів.

І тут – бац, малесенький нюанс: "дєнєг нєт, но вы дєржитись".

Але не дуже радійте – вони по-іншому називатимуть російський сегмент МКС.

Як?

Й гадати не потрібно – це вже і є їх РОС, як й планувалось!

