Томагавк миру і санкції війни: як працює "дипломатія натяків" Трампа
"Дипломатія натяків" – штука складна й іноді навіть непередбачувана. Сенс, який для однієї політичної культури здається до банальності очевидним, для інших може обернутися цинічним жартом чи навіть агресією. Тим паче така дипломатія стає небезпечною, коли стосується питання миру у війні, де твоя країна не бере прямої участі.
Звісно, ти нічим не ризикуєш (окрім чужих життів), однак лише єдина помилка може зруйнувати і твій імідж, і ефективність твоєї дипломатії, і твою власну здатність взагалі якось впливати на великій арені.
Тому сьогодні буде трохи роздумів про те, чому передання "Томагавків" і не мало статися, чому Таїланд і Камбоджа цікавіші Трампу за Європу і чого саме президент США може злякатися.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)