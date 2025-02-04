Дональд Трамп розпочав свою геоекономічну світову війну, пограбувавши своїх сусідів, зокрема дружню Канаду, населення якої становить 40 мільйонів ввічливих і поступливих людей.

Це був класичний хід хулігана. Замість того, щоб зійтися в протистоянні з найзначнішим і найжорстокішим суперником — Росією — або з найбільшим і найуспішнішим конкурентом — Китаєм, він обрав худорлявого, доброзичливого сусіда на півночі, який ніколи не створює проблем.

Завдавши Канаді безжального удару та скасувавши торговельну угоду, укладену ще під час його минулого президентства, він успішно налякав усі країни, що торгують з Америкою. Водночас він також розпочав війну проти фентанілу.

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Це не вигадана проблема. Великі обсяги фентанілу перетинають сильно укріплений мексиканський кордон до США, а менші партії проходять через незахищений кордон з Канадою. Торік від передозування фентанілом померло 110 000 американців, і вживання цього наркотику стало серйозною соціальною проблемою по всій Америці.

Не є випадковістю, що і Трамп, і його віцепрезидент Дж. Д. Ванс зробили це своїм пріоритетом, адже наркотична залежність трагічно торкнулася їхніх родин. До того ж криза з фентанілом є питанням національної безпеки, оскільки Китай перетворив її на епідемію.

Згідно з розслідуваннями Конгресу США, Пекін субсидує компанії, які виробляють і постачають інгредієнти для фентанілу до Північної Америки. Мексиканські картелі перетворюють прекурсори на пігулки, а потім переправляють їх до США.