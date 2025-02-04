Дональд Трамп начал свою геоэкономическую мировую войну, ограбив своих соседей, включая дружественную Канаду, население которой составляет 40 миллионов вежливых и покладистых людей.

Это был классический ход хулигана. Вместо того, чтобы столкнуться в противостоянии с самым значительным и самым жестоким соперником — Россией — или с самым большим и успешным конкурентом — Китаем, он выбрал худого, доброжелательного соседа на севере, который никогда не создает проблем.

Нанеся Канаде беспощадный удар и отменив торговое соглашение, заключенное еще во время его прошлого президентства, он успешно напугал все страны, торгующие с Америкой. В то же время он также начал войну против фентанила.

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Это не выдуманная проблема. Большие объемы фентанила пересекают сильно укрепленную мексиканскую границу в США, а меньшие партии проходят через незащищенную границу с Канадой. В прошлом году от передозировки фентанилом умерло 110 000 американцев, и употребление этого наркотика стало серьезной социальной проблемой по всей Америке.

Неслучайно, что и Трамп, и его вице-президент Дж. Д. Ванс сделали это своим приоритетом, ведь наркотическая зависимость трагически коснулась их семей. Более того, кризис с фентанилом является вопросом национальной безопасности, поскольку Китай превратил его в эпидемию.

Согласно расследованиям Конгресса США, Пекин субсидирует компании, которые производят и поставляют ингредиенты для фентанила в Северную Америку. Мексиканские картели превращают прекурсоры в таблетки, а затем переправляют их в США.