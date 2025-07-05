Духовному лідеру тибетців далай-ламі 6 липня виповнюється 90 років. З них 75 він присвятив боротьбі за збереження ідентичності тибетців та приверненню уваги світу до ситуації в Тибеті. Лауреат Нобелівської премії миру, він став моральним авторитетом для мільйонів людей і постійним подразником для Китаю.

З наближенням смерті далай-лама вже вказав, де має переродитися його наступник – і чому атеїстичний Китай не має права втручатися у вибір духовного лідера тибетців.

Відхід нинішнього, XIV далай-лами, стане початком епохи викликів для Тибету, каже LIGA.net тибетський політик і дослідник з глобального китайського центру Atlantic Council Келсанг (Кайдор) Аукацанг: "Тибетська громада, хоч і невелика, має численні міжконфесійні розломи. Можливо, не знайдеться такої людини, як нинішній далай-лама, яка змогла б утримати громаду в повній єдності".

Це – можливість для Китаю легітимізувати окупацію Тибету, що не вдається вже понад сім десятиліть.

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