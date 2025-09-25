Кремль влаштовує показові акції в Балтії, але це не означає, що НАТО обов’язково має зосереджувати свою відповідь саме там

Найсерйозніша криза безпеки в Європі за останні десятиліття рухається до катастрофи. Вторгнення Росії у повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії не можна відкидати як випадковість чи дрібницю. Це прямий напад – не на територію НАТО, а на авторитет Альянсу.

Росії не потрібно перемагати НАТО військовим шляхом, якщо вона зможе перемогти його політично. Якщо країни-члени не вірять, що союзники прийдуть їм на допомогу у разі атаки, вони почуваються ізольованими. Вони дедалі частіше планують оборону самостійно. І все менше думають про те, як допомагати іншим. Віч-на-віч з окремими країнами НАТО чи їхніми невеликими групами Росія виглядає значно потужнішою.

