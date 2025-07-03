Многие в Украине ощутили нытье под ложечкой после того, как Пентагон неожиданно приостановил поставки Украине некоторых ракет ПВО и боеприпасов. Ведь после того, как на полях саммита НАТО Трамп пообещал Зеленскому рассмотреть вопрос поставки Украине ЗРС Patriot для перехватывания российских баллистических ракет, природа приказа министра обороны Пита Хегсета приостановить отправку ракет и боеприпасов выглядит совершенно непонятной.

Однако только на первый взгляд, поскольку есть основания полагать, что США сами испытывают определенный шок. Впрочем, в этом вопросе следует последовательно разобраться, потому что, во-первых, версий мотивации Белого дома к таким действиям может быть несколько, а во-вторых, реакция западного лагеря и мировых медиа увеличила скорость на этих американских горках.

И уже 2 июля Госдепартамент заявил, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а только пересмотрели их. Кроме того, заявила спикер Темми Брюс, президент Дональд Трамп остается преданным обязательствам по передаче Украине ракет к системам Patriot.

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