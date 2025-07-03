Багато хто в Україні відчув ниття під ложечкою після того, як Пентагон неочікувано призупинив постачання Україні деяких ракет ППО і боєприпасів. Бо після того, як на полях саміту НАТО Трамп пообіцяв Зеленському розглянути питання постачання Україні ЗРС Patriot для перехоплювання російських балістичних ракет, природа наказу міністра оборони Піта Гегсета призупинити відправлення ракет і боєприпасів виглядає абсолютно незрозумілою.

Однак тільки на перший погляд, оскільки є підстави вважати, що США самі переживають певний шок. А втім, у цьому питанні варто послідовно розібратися, бо, по-перше, версій мотивації Білого дому до таких дій може бути кілька, а по-друге, реакція західного табору та світових медіа збільшила швидкість на цих американських гірках.

І вже 2 липня Держдепартамент заявив, що США не припинили постачання зброї в Україну, а лише переглянули його. Окрім того, заявила речниця Теммі Брюс, президент Дональд Трамп залишається відданим зобов’язанням щодо передання Україні ракет до систем Patriot.

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