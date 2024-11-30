Администрация Джо Байдена запретила трансакции в долларах для последнего российского банка – Газпромбанка. Это удар по рублю, который опустился до 110 за доллар.

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Все большее удорожание трансакций из-за необходимости искать новые пути обхода санкций, нехватка рабочей силы и чрезмерное вливание денег в армию стимулируют инфляцию.

Российская экономика не в таком хорошем состоянии, как пытаются показать российские власти, манипулируя статистикой. Это не крах, но накапливающиеся системные проблемы, пишет The Wall Street Journal. LIGA.net пересказывает статью вкратце.

Байден прикрыл последний российский банк

Российская экономика, удивительно устойчивая спустя почти три последних года, вдруг начала демонстрировать серьезное напряжение. Рубль падает. Инфляция стремительно растет, и Владимир Путин на этой неделе приказал россиянам не паниковать – явный признак, что пора паниковать.

Катализатором перемен стало решение Байдена ужесточить санкции против Газпромбанка, который Москва использует для выплат денег солдатам и обработки торговых операций, а также для обслуживания более 50 других финансовых учреждений.

Газпромбанк был исключен из предшествующих раундов санкций, чтобы разрешить украинским союзникам в Европе платить России за газ. Это был жизненно важный канал для поступления твердой валюты в РФ в обмен на российский экспорт.

На этой неделе рубль упал до своего 32-месячного минимума. Свободное падение приостановили только интервенции российского Центробанка на валютных рынках.

В Минэкономики РФ признали, что за этим падением стоит волнение россиян по поводу того, как санкции повлияли на внешнюю торговлю России. Новые санкции могут перекрыть и так ограниченные торговые связи России с другими странами.

Нацеливаясь на Газпромбанк, Вашингтон перекрывает один из последних крупных каналов связи России с западной финансовой системой, считает WSJ.

С начала действия западных санкций Россия все больше "торгует" своей валютой с дружественными валютами – китайским юанем и индийской рупией. Российские предприятия за три года нашли также обходные пути, используя криптовалюты или бартер.

Но доступ к долларам остается критически важным.

Иностранные товары в России стоят все дороже, а рубль – все меньше (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

После объявления последних ограничений Турция заявила, что будет говорить с США, чтобы попытаться получить исключение и дальше платить через Газпромбанк за импорт газа из России – своего главного поставщика. Венгрия, одна из немногих стран Европы, которая до сих пор покупает российский газ, предупредила, что также будет искать решение.

"Санкции против Газпромбанка имели эффект холодного душа, поскольку трейдеры, экспортеры и иностранные банки пытаются выяснить, как выполнить обязательства, так что есть паника. Но через несколько недель сможем увидеть новые маршруты", – говорит помощник старшего научного сотрудника Центра за новую американскую безопасность в США Рэйчел Зимба.

Безудержная инфляция перегретой экономики

Российская экономика получила резкий удар через несколько месяцев после того, как Москва начала вторжение в феврале 2022-го. Далее значительные государственные расходы и полная переориентация на войну вернули ее к росту. Огромные выплаты солдатам и дешевые ипотечные кредиты помогли домохозяйствам функционировать.

"В этом году военные расходы достигли постсоветского максимума, а в следующем планируется их рост до более чем $120 млрд, что более 30% от общих расходов России за год", – пишет WSJ.

Это дает опасные побочные эффекты. Инфляция более чем вдвое превышает цель Центробанка РФ, повысившего процентные ставки до 21% в этом году. Это мало помогает охладить перегретую экономику. Рекордная нехватка рабочей силы ее, наоборот, усугубляет. Мужчины трудоспособного возраста уходят на фронт, что только разгоняет инфляцию.

Резкое падение рубля грозит РФ дальнейшим удорожанием импорта. По официальным данным, в текущем месяце годовая потребительская инфляция приближается к 9%. Но альтернативный, более реальный показатель, определенный исследовательской компанией Romir, указывает, что средняя стоимость повседневных товаров и услуг выросла на 28% в середине ноября, по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Иностранные товары в России стоят все дороже, а рубль – все меньше (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Татьяна Орлова – экономист в Oxford Economics по развивающимся рынкам – ожидает, что Центробанк России в декабре повысит ставку до 23%. Правительство также снова введет контроль над движением капитала, требуя от экспортеров конвертации большей части своих поступлений в иностранной валюте в рубли, что повышает спрос на российскую валюту.

Эти усилия вместе с падением импорта после праздников могут стабилизировать стоимость рубля. Но более высокие процентные ставки начнут еще сильнее давить на экономику в следующем году, говорит она, что приведет к рецессии в 2026-м. Части экономики, не поддерживаемые государством, такие как сельское хозяйство и транспорт, сокращаются.

"Экономика России находится на переломном этапе. Очень жесткая монетарная политика ведет ее к рецессии", – говорит Орлова.

"Все будет хорошо"? Это не точно

Немногие считают, что Россия стоит на пороге очень серьезного экономического кризиса, но ожидается, что трудности будут тем больше расти, чем дольше будет продолжаться война.

"Политические компромиссы станут все сложнее", – говорит научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рибакова. По ее словам, Россия, скорее всего, продолжит ухудшать экономические перспективы, отдавая приоритет военным усилиям ценой здравоохранения или образования.

Простые россияне потрясены падением рубля на этой неделе. Они внимательно следят за курсом доллара, и падение ниже 100 рублей за доллар было психологически важным порогом для оценки здоровья экономики. По отношению к юаню рубль в этом месяце упал на 10%.

В Telegram один из пользователей умолял: "Скажите, пожалуйста, что все будет хорошо, мне плохо". Из официального канала Центробанка РФ ему ответили: "Все будет хорошо".