Адміністрація Джо Байдена заборонила трансакції в доларах для останнього російського банку – Газпромбанку. Це удар по рублю, який опустився до 110 за долар.

Дедалі більше здорожчання трансакцій через потребу шукати нові шляхи обходу санкцій, брак робочої сили та надмірне вливання грошей в армію стимулюють інфляцію.

Російська економіка не в такому доброму стані, як намагається показати російська влада, маніпулюючи статистикою. Це не крах, але системні проблеми, які накопичуються, пише The Wall Street Journal. LIGA.net переповідає статтю коротко.

Байден прикрив останній російський банк

Російська економіка, напрочуд стійка через майже три останніх роки, раптом почала демонструвати серйозне напруження. Рубль падає. Інфляція стрімко зростає, і Володимир Путін цього тижня наказав росіянам не панікувати – явна ознака, що панікувати настав час.

Каталізатором змін стало рішення Байдена посилити санкції проти Газпромбанку, який Москва використовує для виплат грошей солдатам і обробки торгових операцій, а також для обслуговування понад 50 інших фінансових установ.

Газпромбанк був виключений з попередніх раундів санкцій, щоб дозволити українським союзникам у Європі платити Росії за газ. Це був життєво важливий канал для надходження твердої валюти у РФ в обмін на російський експорт.

Цього тижня рубль впав до свого 32-місячного мінімуму. Вільне падіння зупинили лише інтервенції російського Центробанку на валютних ринках.

У Мінекономіки РФ визнали, що за цим падінням стоїть хвилювання росіян щодо того, як санкції вплинули на зовнішню торгівлю Росії. Нові санкції можуть перекрити й без того обмежені торгівельні зв’язки Росії з іншими країнами.

Націлюючись на Газпромбанк, Вашингтон придушує один з останніх великих каналів зв’язку Росії з західною фінансовою системою, вважає WSJ.

Від початку дії західних санкцій Росія дедалі більше "торгує" своєю валютою з дружніми валютами – китайським юанем та індійською рупією. Російські підприємства за три роки знайшли також обхідні шляхи, використовуючи криптовалюти чи бартер.

Але доступ до доларів залишається критично важливим.

Іноземні товари у Росії коштують дедалі дорожче, а рубль – дедалі менше (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Після оголошення останніх обмежень Туреччина заявила, що буде говорити зі США, щоб спробувати отримати виняток й далі платити через Газпромбанк за імпорт газу з Росії – свого головного постачальника. Угорщина – одна з небагатьох країн Європи, яка досі купує російський газ, – попередила, що теж шукатиме рішення.

"Санкції проти Газпромбанку мали ефект холодного душу, бо трейдери, експортери та іноземні банки намагаються з’ясувати, як виконати зобов’язання, тож є паніка. Але через кілька тижнів зможемо побачити нові маршрути", – каже помічниця старшого наукового співробітника Центру за нову американську безпеку в США Рейчел Зімба.

Нестримна інфляція перегрітої економіки

Російська економіка зазнала різкого удару через кілька місяців після того, як Москва почала вторгнення у лютому 2022-го. Далі значні державні витрати й повна переорієнтація на війну повернули економіку до зростання. Величезні виплати солдатам і дешеві іпотечні кредити допомогли домогосподарствам функціонувати.

"Цього року військові витрати досягли пострадянського максимуму, а наступного планується їх зростання до понад $120 млрд, що більше 30% загальних витрат Росії за рік", – пише WSJ.

Це дає небезпечні побічні ефекти. Інфляція більш ніж удвічі перевищує мету Центробанку РФ, який підвищив відсоткові ставки до 21% цього року. Це наразі мало допомагає охолодити перегріту економіку. Рекордний брак робочої сили її, навпаки, посилює. Чоловіки працездатного віку йдуть на фронт, що лише розганяє інфляцію.

Різке падіння рубля загрожує РФ подальшим здорожчанням імпорту. За офіційними даними, цього місяця річна споживча інфляція наближається до 9%. Але альтернативний, більш реальний показник, визначений дослідницькою компанією Romir, вказує, що середня вартість повсякденних товарів і послуг зросла на 28% у середині листопада порівняно з таким самим періодом минулого року.

Іноземні товари у Росії коштують дедалі дорожче, а рубль – дедалі менше (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Тетяна Орлова – економіст в Oxford Economics з ринків, що розвиваються, – очікує, що Центробанк Росії у грудні підвищить ставку до 23%. А уряд знову запровадить контроль над рухом капіталу, вимагаючи від експортерів конвертації більшої частини своїх надходжень в іноземній валюті в рублі, що підвищує попит на російську валюту.

Ці зусилля разом із падінням імпорту після свят можуть стабілізувати вартість рубля. Але вищі процентні ставки почнуть ще більше тиснути на економіку наступного року, каже вона, що призведе до рецесії у 2026-му. Частини економіки, які не підтримуються державою, такі як сільське господарство і транспорт, скорочуються.

"Економіка Росії перебуває на переломному етапі. Дуже жорстка монетарна політика веде її до рецесії", – каже Орлова.

"Все буде добре"? Це не точно

Мало хто вважає, що Росія стоїть на порозі дуже серйозної економічної кризи, але очікується, що труднощі зростатимуть, що довше триватиме війна.

"Політичні компроміси ставатимуть дедалі складнішими", – каже наукова співробітниця Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рібакова. За її словами, Росія, швидше за все, продовжить погіршувати економічні перспективи, віддаючи пріоритет військовим зусиллям коштом охорони здоров’я чи освіти.

Прості росіяни вражені падінням рубля цього тижня. Вони уважно стежать за курсом долара, і падіння нижче 100 рублів за долар було психологічно важливим порогом для оцінки здоров'я економіки. Відносно юаня рубль цього місяця впав на 10%.

У Telegram один із користувачів благав: "Скажіть, будь ласка, що все буде добре, мені погано". З офіційного каналу Центробанку РФ йому відповіли: "Все буде добре".