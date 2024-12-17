Число демонстрантов в Тбилиси превысило 200 000, протесты распространились на все крупные города Грузии, говорит исполнительный директор Media Voice Теона Цхомелидзе.

Оппозиция и Запад считают парламентские выборы 26 октября нечестными и призывают к перевыборам. В то же время, руководствуясь изменениями в конституцию, власть избрала в парламенте нового президента – критика западных ценностей Михаила Кавелашвили.

Развитие протестов имеет несколько сценариев, объясняет аналитик Europe-Georgia Institute (Тбилиси) Рати Кобахидзе: французский (к которому больше всего стремятся грузины, хоть и не очень в него верят), беларуский и азербайджанский.

Как могут развиваться события в Грузии – разбиралась LIGA.net.

Два президента и нелегитимный парламент

Парламент Грузии и представители региональных органов власти 14 декабря косвенным голосованием впервые избрали нового президента – 53-летнего Михаила Кавелашвили, бывшего футболиста. Он - один из лидеров партии Сила народа, которая формально откололась от властной Грузинской мечты, но фактически является ее филиалом.

С избранием поздравили только четыре страны – лидеры Азербайджана, Армении, Сербии и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Зурабишвили на протестах в Тбилиси 14 декабря (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

Президент Саломе Зурабишвили и четыре партии оппозиции не признали ни сомнительные парламентские выборы, ни избрание президента. В парламенте всего 81 из 150 депутатов, и все – исключительно от власти. Оппозиция сложила мандаты, поэтому по конституции парламент не может работать – там нет 100 минимально необходимых депутатов.

Фактически в Грузии после инаугурации Кавелашвили 29 декабря будет два президента.

В ближайшие недели власти могут силовым образом отстранить Зурабишвили. Но ее арест маловероятен – это лишь обострит ситуацию, считает Кобахидзе.

Однако власти жестоко меняют законы, и это позволяет арестовывать любого, кто, по мнению полиции, в будущем может совершить преступление, отмечает LIGA.net исполнительный директор Media Voice Теона Цхомелидзе. На основании этого могут арестовать и Зурабишвили. Журналистка подчеркивает, что на ситуацию в Грузии это не повлияет.

С первого дня протесты безуспешно пытаются разогнать силой. Однако за три недели они не утихли. Только трансформировались. Вместо единичных массовых акций вечером начались дневные марши групп, которые впоследствии массово собираются перед парламентом.

Грузины протестуют под зданием парламента против избрания президентом Кавелашвили (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

Ощущение, что это решающее сражение – доминирует, говорит Кабахидзе.

"У протестов два требования: освободить политзаключенных и провести новые выборы с новым составом ЦИК. Ожидаем, что объединившись, сможем добиться этого", – отмечает Цхомелидзе.

Участники акций настроены протестовать, сколько нужно, отмечает она. Несмотря на морозную погоду и давление: "Продолжаются разгоны. Задержаны более 320 человек, из них 260 нуждались в медицинской помощи. Некоторые получили тяжелые травмы и нуждаются в операциях".

Минские соглашения абхазского разлива

На фоне грузинских протестов обострилась ситуация в Абхазии. Россия приостановила финансирование оккупированного и финансово зависимого от Москвы региона Грузии.

Формально россияне из-за финансового давления требуют от абхазцев разрешить россиянам покупать их землю под застройку. Без российских денег остались абхазские врачи, учителя и силовые структуры. У региона нет средств на электроэнергию, которую Россия теперь хочет продавать оккупированной Абхазии по коммерческим ценам.

Сухуми пытался ратифицировать документ, который позволил бы россиянам скупать землю в Абхазии, но в регионе 15 ноября из-за этого вспыхнули протесты, их участники даже захватили здание правительства – так что соглашение так и не приняли.

Россия может попытаться предложить Грузии условное воссоединение с Абхазией, считает Кобахидзе. Это создаст для Грузинской мечты хорошую пропагандистскую картинку. Но за это Тбилиси передаст контроль над внешней политикой Москве.

"Это можно сделать через конфедерацию, где у абхазов и осетинов будет последнее слово относительно внешних решений. Что-то вроде Минских соглашений в случае их воплощения, где такую же роль должны были играть оккупированные части Донбасса", – считает Кобахидзе.

Также к участию в соглашениях, кроме Грузии и России, могут привлечь Армению, Азербайджан, Иран и Турцию. Фактически это означало бы изгнание США и ЕС из региона и укрепление российского влияния. Это может быть одним из самых драматичных способов использования абхазской карты против Грузии, добавляет грузинский аналитик.

Москва делает все, чтобы взять под контроль Грузию, но ей это не удастся, считает Цхомелидзе. В стране активно работает российская пропаганда, говорит она.

"Иванишвили сделает все, чтобы не отдать власть, в частности попросит помощи у Путина... Подозреваем, что за жестокостью против протестующих стоят российские офицеры, которые дают рекомендации грузинской полиции", – продолжает журналистка.

"Грузинская мечта нарушает права людей, незаконно арестовывает, пытает, бьет, – говорит Цхомелидзе. – Но когда люди выходят из клиник, то возвращаются на акции. Мы каждый день в опасности. Меня могут избить или арестовать, но это уже не пугает. До конца будем отстаивать будущее страны. Россия этого у нас не отнимет".

Оппозиция просит больше санкций против власти

Оппозиция обратилась к ЕС с призывом не признавать грузинские власти, ввести адресные санкции против чиновников и осудить репрессии против протестующих.

Главы МИД стран ЕС 16 декабря провели дебаты по Грузии. Договорились о необходимости приостановки безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Еврокомиссия в этом году даст соответствующее предложение, уверяет верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Словакия и Венгрия блокируют санкции. Однако, по данным СМИ, немецкий МИД обсуждает возможность введения санкций против властей Грузии в обход вето Венгрии.

Вероятно, санкции будут применяться на уровне отдельных стран ЕС. В настоящее время против грузинских топ-чиновников санкции ввели только страны Балтии.

Решение ЕС приостановить либерализацию визового режима для дипломатических паспортов Рати Кобахидзе называет "символическим, но важным жестом".

Грузины держат портреты людей, избитых на митингах во время акции после избрания Кавелашвили президентом (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

Госдеп США 12 декабря также запретил выдавать визы примерно 20 грузинским чиновникам, в том числе министрам и депутатам. Однако там обещают этим не ограничиваться. США готовы также применить персональные санкции против властей Грузии, уточняет спикер Госдепа Мэттью Миллер. Однако детали не разглашаются, поскольку эти санкции входят в сферу полномочий Минфина США.

В Грузии хотели бы, чтобы американские санкции касались по крайней мере части топ-чиновников Грузинской мечты, говорит Кобахидзе: "Чтобы партия и ее почетный глава – миллиардер Бидзина Иванишвили – почувствовали опасность своей финансовой стабильности".

От западных лидеров грузины ожидают более жестких санкций, подтверждает Цхомелидзе. "Их должны наложить на всех чиновников, депутатов, судей, полицейских и членов их семей, – перечисляет она. – Также ожидаем непризнание выборов. Грузинская мечта сфальсифицировала их, поэтому их нельзя признавать".

Украина уже ввела адресные санкции против чиновников Грузинской мечты. Президент Владимир Зеленский открыто выступил в поддержку грузинского народа.

"Надеемся, Киев будет дальше видеть ситуацию как часть региональной совместной борьбы против России и будет выступать вместе с западными партнерами за дальнейшие шаги в поддержку грузинского народа", – добавляет Кобахидзе.

Французский сценарий, беларуский и азербайджанский

Протесты быстро набрали обороты, количество демонстрантов в Тбилиси превысило 200 000 и распространилось на все крупные города, говорит Цхомелидзе.

Акции, по ее словам, также имеют поддержку госслужащих Грузии. Участники протестов надеются, объединившись, разрушить систему изнутри. "Это будет мирно, – отмечает она. – Но мы готовы к любому развитию событий".

Лучший сценарий, по словам Кобахидзе, выглядит так: Иванишвили признает, что ситуация слишком неконтролируемая и опасна для его активов, и начинает переговоры при посредничестве Евросоюза или Франции.

"Французский президент Эммануэль Макрон недавно звонил по телефону Иванишвили, – продолжает аналитик. – При таком сценарии Иванишвили мог бы объявить новые парламентские выборы под личные гарантии безопасности ему и его активам".

Худший вариант развития событий – "беларусизация" Грузии и политический режим, который полностью зависит от Москвы, без оппозиции.

Желательным сценарием для самого Иванишвили является скорее "азербайджанизация" – сохранение торгово-экономических отношений с ЕС, с нормальными отношениями с Россией, и без внутренней оппозиции, которая угрожала бы его правлению.

Какой из вариантов станет новой реальностью Грузии, нельзя предположить, говорит аналитик Europe-Georgia Institute Рати Кобахидзе: "Слишком много переменных".