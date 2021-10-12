"Хотела бы продавать хлеб". Как Украина встречает беларусов, которые бегут от террора

Мы поговорили с тремя беларускими семьями, которые пытаются обжиться в Украине. Это сложно. Пока мы писали, одна семья переехала в Литву

С августа 2020-го в Беларуси продолжаются жестокие репрессии властей против собственного народа, из страны выехали сотни тысяч беларусов. За первые семь месяцев 2021-го украинскую границу пересекло более четверти миллиона беларусов. Беларуская журналистка Елена Приходько, которая занимается изучением вопроса миграции соотечественников говорит, что около 10 000 беларусов пытаются определить свою дальнейшую судьбу в Украине.

"Они сталкиваются с проблемами легализации и трудоустройства из-за специфики законодательства. Некоторые преодолевают, а некоторые едут в страны, где для беларусов созданы более дружественные условия", – говорит Приходько.

Цифры это подтверждают: с начала 2021-го до августа, Польша выдала беларусам 90 000 виз (9 000 гуманитарных), а Литва – 20 000 виз.

В Украине беларусам визы не нужны, но с августа 2020-го до июля 2021-го вид на жительство в Украине оформили чуть более 3 000 беларусов, почти 500 человек получили разрешение на постоянное жительство. Еще девять беларусов в Украине признали беженцами, и только двое получили статус лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Сколько беларусов живет в Украине не пытаясь легализоваться – никто не знает.

"Такую статистику практически невозможно отследить. Они нигде не регистрируются", – говорит Палина Бродик, координатор Free Belarus Center.

Украинские власти неоднократно заявляли, что Украина открыта для беларусов, которые страдают от репрессий. Но на практике радуются далеко не всем. Закрепиться в Украине достаточно легко IT-шникам и высокооплачиваемым специалистам. Еще 4 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о либерализации миграционных правил для беларуских ІТ-специалистов.

Но как беларусы – не айтишники работают в Украине? LIGA.net пообщалась с тремя мигрантами из Беларуси, которые за последний год приехали в Украину. Ниже – их истории.

Мария (попросила не публиковать ее фамилию и фото), Одесса. В Беларуси работала агентом по недвижимости.

В Украине я с июля 2021 года. У меня был достаточно комфортный приезд, потому что у меня здесь подруги, которые уже ждали. Они релоканты – выехали раньше и уже немножко здесь обосновались. Первые дни в Киеве я жила в хостеле, который они для меня арендовали.

Я не искала работу сразу, а занималась вопросом жилья и помощи. Первые дни знакомилась с фондами, правозащитными организациями, диаспорой, планировала, как жить дальше.

В Киеве работу не нашла. Через две-три недели приехали мои дети. Решили переехать в Одессу, потому что в столице арендовать жилье дорого. В финансовом плане в Одессе оказалось действительно проще. Кроме этого, нам было важно, что поблизости есть море.

Сначала искала работу через социальные сети: Telegram-каналы, вроде "Работа в Одессе", и Instagram. Разовой работы довольно много, даже на выходные. Если мониторить объявления три раза в день, можно что-то найти.

Через месяц пребывания в Украине я нашла постоянную работу. Устроилась горничной в курортном городке Затока. Никогда не думала, что буду работать на такой работе, но это не унижало мое достоинство и ценности. Я была к этому готова.

С оформлением было довольно просто: документы не нужны. Возможно, работодателям было бы приятно узнать, что у меня есть санитарная книжка, однако, честно говоря, в Украине ее можно купить за несколько часов. То есть проходить реальную медкомиссию не обязательно.

В противном случае мне было бы трудно это сделать. Я не гражданка Украины, нерезидентка, у меня нет регистрации. По большому счету, я работала в Затоке без документов.

Но работодатели выполнили все условия, выплатили деньги. Тогда поняла, что в Украине вполне возможно так работать, и начала искать более удобные способы заработка.

Сначала рассматривала вариант работать водителем в такси Bolt. Никакие документы не нужны, кроме фото водительского удостоверения и заявления на аренду авто. У меня большой водительский стаж, но я никогда не таксовала. В Украине все очень просто – тебе дают в аренду автомобиль, на телефон устанавливаешь приложение. Ни отчетов, ни начальников. Сам выбираешь график работы, это удобно, когда у тебя двое детей. Заработок делится 50/50: 50% – мне, 50% – владельцу машины; топливо – тоже 50/50.

Но, взвесив все риски, я не пошла в Bolt. Очень много рисков: машина не моя, она не застрахована, я не знаю города, нет опыта таксования, не умею так колоритно водить, как это делают одесские таксисты. Если бы хоть машина была застрахована, я бы могла вернуться к этой идее.

Стала думать, а где бы я действительно хотела работать. Решила, что это будет сфера обслуживания. В Беларуси я была агентом по продаже недвижимости. Мне захотелось снова продавать, не придумывать что-то необычное, но в то же время делать людям полезное. Решила, что буду работать в булочной, продавать хлеб.

Оказалось, что в Одессе все булочные сетевые, а в такие организации нанимают только официально, а для меня это сложно. Чтобы устроиться к ним на работу, мне нужны временный вид на жительство, или хотя бы регистрация, налоговый код, паспорт и санитарная книжка. Надо иметь также нотариальный перевод паспорта. Это минимальный пакет документов, который позволит мне работать где-то официально в Украине.

Сейчас я в процессе оформления налогового кода и регистрации по месту жительства.

Уровень зарплат в одесских булочных невысок – около 10 000 грн: кажется, идея продавать хлеб привлекает не только меня. Некоторые владельцы булочных уже знают меня, я им постоянно звоню и говорю, что еще здесь и хочу работать в вашей булочной. Работодатели реагируют по-разному, когда слышат, что могу уехать, поэтому понимаю, почему у них пропадает энтузиазм меня трудоустраивать. Таких, как я, готовы нанимать, когда нет выбора, или когда хотят помочь. Последних достаточно много.

Получение временного вида на жительство в Украине возможно несколькими способами. Например, работать в компании, где тебе официально платят более 60 000 гривень (10 минимальных зарплат. – Ред.) в месяц. Для меня это не вариант. Другой способ – работа волонтера в общественной организации. Я уже выяснила, что волонтерство можно купить в среднем за $300. Существуют фиктивные ГО, торгующие этим статусом.

Еще есть вариант заключения брака с украинцем, и тогда ты автоматически получаешь временный вид.

В общем весь набор документов может стоить примерно $500.

Как говорят, в Украине все можно купить.

Сейчас я хочу оформить минимальный пакет документов, чтобы почти легально работать. Далее, если захочу, буду легализоваться и пользоваться правами нерезидента, легально проживающего в Украине.

Но моя цель – вернуться в Беларусь.

Елена, Киев. В Беларуси работала начальником торгового отдела.

18 июня 2021 мы приехали в Харьков, а через три дня – в Киев. Я получила помощь от Free Belarus Center (правозащитная организация, предоставляющая гуманитарную помощь беларусам в Украине, в частности юридическую и психологическую. – Ред.): они оплатили хостел на первые дни. Также нас поддержала Настя Базар, которая открыла Беларуский хаб в Киеве.

Когда она узнала, что я на вокзале с сыном, забрала меня к себе. Потом со мной связалась Анастасия, которая помогла нам – арендовала трехкомнатную квартиру, где мы живем и сейчас. Я много помогаю беларусам: в квартире проживают три семьи, 16 человек. 24/7 общаюсь с беларусами, встречаю их. Недавно ездила забирать женщину с границы.

На второй день пребывания в Киеве я нашла работу. В Беларуси работала начальником торгового отдела на фирме с дочерней компанией в Украине. Поэтому я позвонила в беларускую фирму со словами "Рибята, мне патрэбна праца". И меня сразу взяли в украинскую компанию. Никаких проблем не было. Я снова работаю начальником торгового отдела. Директор предложил сделать временный вид на жительство. Я знаю, что без него не берут на работу. У меня зарплата неплохая, поэтому и сразу предложили такие условия.

Но в Беларуси у меня три уголовные статьи, меня ищут, допрашивают родственников. Из-за этого пришлось уволиться из фирмы, чтобы у нее не было проблем.

Беларускую компанию могут считать пособником из-за того, что помогли мне.

Когда я пошла работать на фирму к знакомым, мне предложили $500 за работу начальником торгового отдела. Для Беларуси сейчас это большие деньги, я сразу согласилась, а потом посчитала и подумала: "А что это такое? Это же так немного".

Когда беларусы приезжают в Украину, им сначала надо решать вопрос с документами, а только потом – с работой.

Я бы обратилась к Владимиру Зеленскому, чтобы в Украине сделали, как в Грузии, где беларусам можно находиться 365 дней. От этого было бы легче всем. Мы могли бы где-то работать, пока бы нашли работу с зарплатой в 60 000 грн. И нам не надо было бы соглашаться на нелегальную работу. Мы не привыкли к этому. В Беларуси давно забыли, что такое работать нелегально, что такое зарплата в конвертах. За это работодателей сажают в тюрьму.

А в Украине большинство компаний хотят платить зарплату в конвертах. Когда говорят, будем тебе платить $300 на карточку, а остальное – наличными, то я боюсь, думаю, что это "кидалово", денег в конверте можно не увидеть. Если бы беларусов было проще взять на работу официально, то больше компаний это бы делали, мы бы работали эффективнее. И меньше бы беларусов оставались на улице.

Сейчас я не работаю. Беларуская инициатива "Честные люди" периодически открывает сбор средств для людей, потерявших работу. Сейчас я с сыном живу на $400, которые для нас собрали.

Сложностей устроиться на работу нет, с документами – есть. Когда 180 дней закончились, тогда до свидания, поезжайте. Кому на работу требуются люди, которые побудут в Украине только полгода, а потом уедут? Поэтому многие выезжают в Польшу.

Мы приехали в Киев, чтобы получить визу для Польши или Германии. Но решили остаться, не хотим уезжать. Украинцы нам ближе, чем немцы, нет языкового барьера. Я не знаю немецкого, мой сын в школе учил английский. Мы не готовы кардинально менять свою жизнь.

Если жить, то в Украине.

Юлия, Киев – до октября 2021-го, сейчас Литва.

Меня зовут Юлия, у меня двое детей. В августе 2020 года моего несовершеннолетнего сына избили сотрудники районного отдела внутренних дел, когда он гулял по центру города. И уже весной 2021-го нашей семье пришлось покинуть Беларусь, где на нас совокупно составили пять уголовных дел за оскорбление представителей госорганов.

В конце апреля позвонил знакомый из Следственного комитета и посоветовал бежать, мы с сыном прилетели в Киев. Через две недели муж и дочь также прилетели к нам. Здесь у сына подтвердилась черепно-мозговая травма.

В Украине нам помогал Беларуский дом в Украине, Виталий Шишов (беларуский общественный деятель, бывший председатель ОО "Беларуский дом в Украине". 3 августа 2021 года Виталия нашли повешенным в Святошинском парке в Киеве. – Ред.), царство ему небесное, и Родион Батулин (соучредитель "Беларуского дома в Украине". – Ред.). Они начали сбор средств на аренду жилья для нас. После того как написала на BYSOL (беларуская краудфандинговая платформа, финансово поддерживающая пострадавших беларусов. – Ред.), со мной связался Андрей Стрижак (основатель краудфандингових проектов BY_help и BYSOL. – Ред.). Он дал контакт Анастасии и Виталия Лаптенков (Виталий – глава инвестиционного фонда Genesis Investments, СEO Genesis Media. – Ред.). Они платили за квартиру, давали деньги на обследование детей.

Родион Батулин помог моему мужу с работой. На третий день после приезда в Украину, он уже работал. Вместе с сыном устанавливали кондиционеры. Но через два месяца из фирмы, на которую они устроились, перестали отвечать. Далее муж работал три недели сантехником, это его специальность. Он арендовал инструменты, было очень неудобно. Тогда я снова обратилась к Батулину, и он помог устроить мужа водителем такси.

Когда ты работаешь нелегально, тебя очень легко кинуть. Однажды мужу не заплатили за работу сантехника. Он не пойдет в полицию, потому что никто здесь. Поэтому в основном ищем работу через знакомых.

Я стажировалась диспетчером в такси, подрабатывала в одном цехе, но у меня началась ремиссия астмы, поэтому оставила работу. Также сын пробовал себя автомойщиком. Но проработал три дня. За последний день ему не заплатили, он и ушел.

Узнала уже в Украине, какие документы нам нужны, чтобы работать легально. Без них мы можем здесь находиться 180 дней. Но чтобы устроиться на работу, требуется регистрация по месту жительства, а для этого – временный вид на жительство, а это очень дорого. Стоит $500.

Просить статус беженцев смысла я не видела, зная, что только два беларуса смогли его получить, тогда как подавались более 2000 человек. Очень много беларусов нуждаются в легализации в Украине.

Мы подавались на визу в Германию, но в защите нам отказали. Сейчас находимся в Литве, будем легализоваться уже здесь, а борьбу за справедливость продолжим.

Автор – Стас Врублевский

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