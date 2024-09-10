В Судане набирает обороты гражданская война. Возможно, самая кровавая в мире. В ней борющиеся за власть стороны совершают многочисленные военные преступления – массовые убийства, изнасилование и голод. Другие страны, включая арабские, Иран и Россию, продают сторонам оружие в обмен на суданское золото и другие выгоды, несмотря на эмбарго ООН.

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LIGA.net перечитала зарубежные издания Time, The Economist, The Washington Post и рассказывает коротко об ужасах в Судане: пять фактов об этой войне.

В Судане убито до 150 тысяч человек. Этого никто не замечает

Через несколько минут после того, как ополченцы ворвались в маленький глиняный дом в суданском лагере для перемещенных лиц, женщина стала умолять лишить ее сыновей. Просила убить ее, а не их. Бойцы ударили ее прикладом и вывели пятерых со двора. Вскоре их тела лежали в пыли со связанными за спиной руками.

СМИ получили видео в рамках расследования, дающего редкое представление об ужасах в Судане. Значительная часть убийств – вне поля зрения мира. Немногим иностранным журналистам туда разрешен въезд, а интернет и телефонная связь – редкость.

Лагерь внутри перемещенных лиц в суданском Гедарефе (Фото: EPA-EFE/STR)

Третья по величине страна Африки горит. Ее столица разрушена. До 150 000 человек убили, а тела накапливаются на импровизированных кладбищах, видимых из космоса.

2,5 млн человек могут умереть от голода в сентябре

Более 10 млн человек, а это 20% населения страны, перемещены из-за боевых действий. Более половины суданцев, около 26 млн, находятся на грани голода. В Северном Дарфуре голод уже начался. Отчет Института Клингендала с мая предупреждает, что к сентябрю от голодной смерти могут умереть до 2,5 млн человек.

Лагерь внутри перемещенных лиц в суданском Гедарефе (Фото: EPA-EFE/STR)

Анализ спутниковых данных и тепловых изображений показывает охваченную пожарами страну. Фермы и посевы сожжены. Люди едят траву и листья, пишут в СМИ. Если нехватка пищи будет продолжаться, до 2027 года от голода может умереть 6-10 млн человек.

20 лет назад SAF и RSF возглавили кампанию геноцида против африканских этнических групп в Дарфуре, которые хотели отделиться. Сегодня воюют между собой, совершая новые преступления.

Война длится 17 месяцев. Цель – контроль над государством

Это уже вторая гражданская война в Судане. Первая продолжалась в 2003-2020 годах, когда Движение за освобождение Судана (SLM) и Движение за справедливость и равенство (JEM) вели борьбу против правительства страны, которое обвинили в угнетении неарабского населения Дарфура.

Правительство ответило кампаниями этнических чисток против неарабского населения провинции, этническими чистками, военными преступлениями, а также, возможно, геноцидом.

Во время гражданской войны в Дарфуре в 2000-х все от лидеров США и стран Европы до ООН и звезд Голливуда приложили немало усилий, чтобы остановить кровопролитие – происходили мирные инициативы, публичные кампании, выступления звезд.

"Несправедливо, но правда, что геноцид в Судане – под вашим контролем. То, как вы с ним справитесь, будет вашим наследием", – говорил Джордж Клуни Совбезу ООН в 2006 году.

Нынешняя бойня разворачивается не только в Дарфуре, а по всему Судане – и даже хуже предыдущей. Война длится 17 месяцев между вооруженными силами Судана (SAF) и Силами быстрой поддержки (RSF). Никто не знает подлинного количества погибших.

У SAF и RSF нет идеологии или монолитной этнической идентичности. Обеими командуют беспринципные военачальники, борющиеся за контроль над государством и ресурсами.

Столица Хартум, когда-то шумный город, лежит в руинах. Обе стороны бомбят гражданское население, вербуют детей и используют голод как оружие. RSF убедительно обвиняют в массовых изнасилованиях и геноциде.

По данным медиа, вместе с союзными арабскими вооруженными формированиями RSF совершали умышленные нападения на мирных жителей. Международный уголовный суд приступил к новым расследованиям обвинений в тяжких преступлениях.

Эль-Фашир, столица Северного Дарфура, окружена силами скорой поддержки RSF. Это последний населенный пункт в провинции, не перешедший под их власть.

"Признаки геноцида и связанных с ним преступлений заметны в Эль-Фашире", – говорит спецсоветник ООН по предотвращению геноцида Алиса Вайриму Ндериту.

По стране фиксируют массовое и систематическое сексуальное насилие. RSF и SAF насилуют женщин и девушек в возрасте от 9 до 60 лет. Ни одна сторона не предотвращает это. Намеренное использование сексуального насилия, в основном со стороны RSF, осуществляют, чтобы терроризировать население ради смирения.

Эмираты, Россия, Иран, Египет – вооружают обе стороны.

Значительная часть дипломатических шагов, включая усилия США по переговорам между Вооруженными силами Судана (SAF) и Силами быстрой поддержки (RSF), сосредоточена на неосуществимом прекращении огня. Стороны этого не хотят.

Обе надеются, что благодаря внешней поддержке получат военные победы. RSF уже захватила большую часть страны, в большинстве своем благодаря помощи с ОАЭ.

Внешние силы действительно подпитывают войну. К примеру, Иран и Египет вооружают SAF. Россия играет по обе стороны и даже послала в страну наемников ППК "Вагнера".

Демонстрация женщин в день открытия мирных переговоров перед штаб-квартирой ООН в Женеве, 14 августа 2024 г. (Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI)

Саудовская Аравия, Турция и Катар тоже борются за влияние. У каждой страны есть свои цели – в частности, контроль над добычей золота.

Поставки оружия продолжаются, несмотря на эмбарго Совбеза ООН, введено еще в 2004 году.

Президент Переходного суверенного совета Судана посещает пострадавшую от наводнения территорию на севере страны, 29 августа 2024-го. (Фото: EPA-EFE/STR)

"Убежище для террористов". Последствия будут критическими

Судан имеет прозрачные границы с семью нестабильными странами, на которые приходится 21% Африки. Они являются домом для 280 млн человек, включая Чад, Египет, Эфиопию и Ливию. Эти соседи получают потоки беженцев, оружия и наемников. За пределы Африки новые волны беженцев идут в ЕС, подобно тому, как после войны в Сирии и Ливии.

Страна может стать пристанищем для террористов или плацдармом для других режимов. Россия и Иран хотят военно-морскую базу в Красном море в обмен на оружие для SAF.

Президент Переходного суверенного совета Судана посещает пострадавшую от наводнения территорию на севере страны, 29 августа 2024-го. (Фото: EPA-EFE/STR)

Если Судан впадет в постоянную анархию или станет враждебной Западу страной-изгоем, это может поставить под угрозу работу Суэцкого канала, через который проходит седьмая часть мировой торговли, в основном между Европой и Азией. Этот маршрут уже сталкивается с перебоями из-за атак повстанцев-хуситов в Йемене, что заставляет грузовые суда совершать длинные и дорогие обходные пути вокруг Африки.

Несмотря на огромные ставки, мир ответил на войну безразличием и фатализмом, показывая, как беспорядок становится нормой. В 2000-х Запад стремился положить конец бойне в Дарфуре. Сейчас США пожимают плечами, потому что заняты Китаем, Газой и Украиной.

Совбез ООН и здесь бессилен. Китай мало заинтересован в завершении далекой войны. Другие страны Африки утратили желание реагировать на зверства. Половинчатые переговоры о прекращении огня в Женеве ни к чему не приводят.

Демонстрация женщин в день открытия мирных переговоров перед штаб-квартирой ООН в Женеве, 14 августа 2024 г. (Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI)

Однако многие страны имеют стимулы к деэскалации и сдерживанию боевых действий. ЕС хочет ограничить потоки мигрантов. Азии для торговли нужно стабильное Красное море.

Никто не сможет легко собрать Судан снова вместе. После более чем 500 дней бойни, на восстановление руин понадобятся десятилетия. Но еще можно спасти миллионы жизней.