В Германии распалась правительственная коалиция. Причина – разногласия между партнерами, откуда брать деньги на покрытие дефицита бюджета. Свободные демократы хотели урезать расходы и госпрограммы, социал-демократы и зеленые – увеличивать потолок госдолга.

Теперь в Берлине правительство меньшинства, которое должно договариваться о голосах по каждому вопросу. Среди зависших вопросов – €4,4 млрд помощи Украине.

Предварительно досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025-го.

"У лидера оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца есть шансы стать следующим канцлером. Если верить заявлениям, он поддерживает Украину, выступал за предоставление ракет Taurus. Но надо подождать еще несколько месяцев, пока будет новая коалиция", – говорит LIGA.net аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

Мерц стал первым высоким немецким политиком, приехавшим в Украину в мае 2022 года, напоминает LIGA.net заместитель директора Фонда Конрада Аденауэра в Украине Ян Филипп Вельберн: "Он хочет, чтобы Украина и западные партнеры были в сильной позиции перед переговорами с РФ, и предлагает выдвинуть Путину ультиматум: если российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру не прекратятся за сутки, то снимет все ограничения на использование Киевом оружия большой дальности по России".

LIGA.net разбиралась в причинах правительственного кризиса в Берлине и последствиях для Украины.

Правительство Шольца – одно из наименее популярных за десятилетие

Коалиция из трех партий (социалисты, зеленые и свободные демократы) под руководством Олафа Шольца распалась, когда канцлер 6 ноября уволил министра финансов от свободных демократов Кристиана Линднера. Вопрос раздора – как закрыть долговую дыру в бюджете. Линднер перед увольнением выдвинул несколько требований, в частности, об отсрочке климатических целей и ограничении социальных расходов, отброшенных коллегами по коалиции.

"Линднер слишком много раз нарушал мое доверие", – сказал Шольц, добавив, что бывший министр больше заботился об интересах партии, чем о сотрудничестве с партнерами.

Бывший министр финансов Линдер, министр экономики и климата Роберт Хабек и Шольц (слева направо) следят за выступлением Мерца (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Популярность правительства падала с апреля после ожесточенных внутренних споров по ключевым экономическим вопросам. Согласно опросу по заказу ARD, только 14% немцев были удовлетворены правительством в октябре. Это самый низкий рейтинг правительства за десятилетие.

Коалиция распалась, потому что стала очень непопулярна. Линднер поставил неприемлемые для других участников условия сотрудничества, поэтому Шольц уволил его, объясняет Умланд.

"Свободным демократам нужен популярный образ. Они потеряли свой в коалиции, поэтому пошли на эскалацию. В итоге у Шольца не было выбора", – убежден аналитик.

Главной проблемой был конфликт между свободными демократами с одной стороны и социал-демократами и зелеными с другой – неолиберализм "свободных" против госвмешательства и больших социально-экологических расходов других участников, говорит Фройденштейн. Также был резкий контраст между Шольцем и Линднером.

Министр финансов Кристиан Линднер (справа) получает свидетельство об увольнении от президента Франка-Вальтера Штайнмайера (слева) (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Социал-демократы и зеленые хотели разрешить кризис путем роста госрасходов и долга. Свободные демократы – путем структурных реформ, не нарушая конституционного "долгового тормоза", говорит Вельберн. Доверие между партнерами было серьезно подорвано.

Китайские электрокары и российский газ

Германия слишком медленно восстанавливается экономически после пандемии ковида. В 2023 году ВВП страны снизился на 0,3%, а в этом году прогнозируют снижение на 0,1%. В первую очередь потому, что немецкой автопромышленности грозит китайский импорт электрокаров в Евросоюз и снижение спроса на немецкие автомобили в мире.

Расходы на энергоносители в стране выросли после введения санкций против дешевого российского газа, на который ФРГ полагалась до нападения России на Украину.

Выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля 2025 года. Если в декабре парламент выразит недоверие правительству Шольца, это позволит президенту его распустить, объясняет Вельберн. Решать проблемы в экономике будет уже новое правительство.

Оппозиционные партии призвали к скорым выборам и формированию нового правительства, учитывая, что новый президент США Дональд Трамп вступает в должность в январе. Он грожал пошлиной на иностранные товары, что еще больше навредит экономике Германии.

Деньги для Украины зависли в Бундестаге

Германия заложила €4,4 млрд для помощи Украине в проект бюджета-2025, что составляет около половины от €8 млрд, предоставленных Берлином Киеву в 2024-м. Бундестаг должен был проголосовать его до конца года. Теперь процесс завис и может быть отложен.

Роль помощи Украине в развале коалиции – второстепенна, считает Умланд. Эта тема была среди причин, но все правительственные партии более или менее проукраинские.

Последние три года Линднер был даже более сильным сторонником Украины, чем Шольц. Например, в вопросе, какое оружие давать, говорит Фройденштейн.

Лидер ХДС Фридрих Мерц – вероятно, следующий немецкий канцлер (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Так что развал коалиции связан не с разными взглядами на помощь Украине, а с непримиримыми разногласиями в правительстве. В прошлом Шольц блокировал большую помощь Украине вопреки воле свободных демократов и зеленых – например, поставки ракет Taurus. С начала российского вторжения политика Берлина по отношению к Киеву – предмет споров между участниками коалиции, признает Вельберн.

"Немецкая помощь Украине зависла в Бундестаге. Но этот вопрос решат. Все основные центристские партии за помощь Киеву, поэтому найдут решение", – говорит Умланд.

По последним опросам, следующее правительство возглавит Мерц, и в таком случае объем помощи Украине останется стабильным, если не вырастет.

Германия – вторая после США по количеству помощи для Украины, по состоянию на август 2024 года Берлин дал Киеву €14,7 млрд помощи. Америка – €75,1 млрд.

Христианские демократы возвращаются

Немцы, опасаясь повторения разрушительного хаоса Веймарской республики начала прошлого века, усложнили проведение внеочередных выборов. Сначала канцлер должен поставить на голосование вотум доверия правительству и проиграть. После этого президент распускает Бундестаг в течение 21 дня. Досрочные выборы проходят еще через 60 дней – в настоящее время партии коалиции договорились о 23 февраля.

Согласно данным опроса INSA по заказу Bild, у главной оппозиционной силы ХДС/ХСС рейтинг 32%. На втором месте ультраправая Альтернатива для Германии – у нее 19%. У СДП – 15%, у Зеленых – 10%, крайнего левого Союза Сары Вагенкнехт – 7%. Левые и свободные демократы могут рассчитывать на 4% каждая, поэтому не преодолевают проходной барьер в 5%.

Если верить этому раскладу, возможна только одна конфигурация: большая коалиция ХДС-ХСС и СДП, считает Умланд. В ней канцлер будет от ХДС, а СДП – младшие партнеры.

Слишком рано прогнозировать, какой в следующем году будет немецкая помощь Украине. Текущий уровень в 4,4 млрд евро на 2025-й – минимальный, говорит Фройденштейн. Новое правительство может увеличить ее, особенно, если Трамп срежет помощь от США. Многое будет зависеть от того, удастся ли следующей весной достичь перемирия в Украине при помощи Трампа. Это существенно повлияет на количество и структуру немецкой помощи Киеву.

Мерц более открыто настроен против Путина, чем Шольц, говорит Фрейденштейн.

Справка В ФРГ смешанная система выборов. В общей сложности в Бундестаге 598 депутатов. Места распределены между 16 землями, пропорционально количеству избирателей. Каждый избиратель отдает два голоса: один за конкретного кандидата в округе, другой за партийный список. Следовательно, 299 депутатов избирают в округах и 299 пропорционально количеству мест для партий. В ФРГ смешанная система выборов. В общей сложности в Бундестаге 598 депутатов. Места распределены между 16 землями, пропорционально количеству избирателей. Каждый избиратель отдает два голоса: один за конкретного кандидата в округе, другой за партийный список. Следовательно, 299 депутатов избирают в округах и 299 пропорционально количеству мест для партий.

Шольц настолько не популярен, что, по-видимому, потеряет пост лидера СДП, считает Умланд. Альтернатива для Германии хоть и может набрать больше депутатских мест, но в новом Бундестаге будет так же изолирована и стигматизирована, как сейчас.