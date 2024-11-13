У Німеччині розпалася урядова коаліція. Причина – розбіжності між партнерами, звідки брати гроші на покриття дефіциту бюджету. Вільні демократи хотіли урізати видатки й держпрограми, соціал-демократи та зелені – збільшувати стелю держборгу.

Тепер у Берліні уряд меншості, який має домовлятися про голоси з кожного питання. Серед питань, що зависли – €4,4 млрд допомоги Україні.

Попередньо, дочасні вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025-го.

"Лідер опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц має шанси стати наступним канцлером. Якщо вірити заявам, він підтримує Україну, виступав за надання ракет Taurus. Але треба зачекати ще кілька місяців, поки буде нова коаліція", – каже LIGA.net аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

Мерц став першим високим німецьким політиком, який приїхав в Україну у травні 2022 року, нагадує LIGA.net заступник директора Фонду Конрада Аденауера в Україні Ян Філіп Вельберн: "Він хоче, щоб Україна та західні партнери були у позиції сили перед переговорами з РФ, і пропонує висунути Путіну ультиматум: якщо російські атаки на українську цивільну інфраструктуру не припиняться за добу, то зніме всі обмеження на використання Києвом зброї великої дальності по Росії".

LIGA.net розбиралася в причинах урядової кризи в Берліні та наслідках для України.

Уряд Шольца – один із найменш популярних за десятиліття

Трипартійна коаліція (соціалісти, зелені та вільні демократи) під керівництвом Олафа Шольца розпалася, коли канцлер 6 листопада звільнив міністра фінансів від вільних демократів Крістіана Лінднера. Питання розбрату – як закрити боргову діру в бюджеті. Лінднер перед звільненням висунув кілька вимог, зокрема, про відтермінування кліматичних цілей і обмеження соціальних витрат, що відкинули колеги з коаліції.

"Лінднер забагато разів порушував мою довіру", – сказав Шольц, додавши, що колишній міністр більше дбав про інтереси партії, ніж про співпрацю з партнерами.

Колишній міністр фінансів Ліндер, міністр економіки та клімату Роберт Габек і Шольц (зліва направо) стежать за виступом Мерца (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Популярність уряду падала з квітня після запеклих внутрішніх суперечок щодо ключових економічних питань. За опитуванням на замовлення ARD, лише 14% німців були задоволені урядом у жовтні. Це найнижчий рейтинг уряду за десятиліття.

Коаліція розпалася, бо стала дуже непопулярна. Лінднер поставив неприйнятні для інших учасників умови співпраці, тож Шольц звільнив його, пояснює Умланд.

"Вільним демократам потрібен популярний образ. Вони втратили свій у коаліції, тому пішли на ескалацію. У підсумку Шольц не мав вибору", – переконаний аналітик.

Головною проблемою був конфлікт між вільними демократами з одного боку та соціал-демократами й зеленими з іншого – неолібералізм "вільних" проти держвтручання і великих соціально-екологічних витрат інших учасників, каже Фройденштейн. Також був різкий контраст між самим Шольцом і Лінднером.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер (праворуч) отримує свідоцтво про звільнення від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (ліворуч) (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Соціал-демократи та зелені хотіли вирішити кризу через зростання держвитрат і боргу. Вільні демократи – через структурні реформи, не порушуючи конституційного "боргового гальма", каже Вельберн. Довіра між партнерами була серйозно підірвана.

Китайські електрокари та російський газ

Німеччина надто повільно відновлюється економічно після пандемії ковіду. У 2023-му ВВП країни знизився на 0,3%, а цього року прогнозують зниження на 0,1%. Насамперед тому, що німецькій автопромисловості загрожує китайський імпорт електрокарів до Євросоюзу та зниження попиту на німецькі авто у світі.

Витрати на енергоносії в країні зросли після введення санкцій проти дешевого російського газу, на який ФРН покладалася до нападу Росії на Україну.

Вибори до Бундестагу будуть 23 лютого 2025 року. Якщо у грудні парламент висловить недовіру уряду Шольца, це дасть президенту змогу його розпустити, пояснює Вельберн. Розв’язувати проблеми в економіці буде вже новий уряд.

Опозиційні партії закликали до швидких виборів і формування нового уряду з огляду на те, що новий президент США Дональд Трамп вступає на посаду в січні. Він погрожував митом на іноземні товари, що ще більше зашкодить економіці Німеччини.

Гроші для України підвисли в Бундестазі

Німеччина заклала €4,4 млрд для допомоги Україні у проєкті бюджету-2025, що складає близько половини від €8 млрд, наданих Берліном Києву у 2024-му. Бундестаг мав проголосувати його до кінця року. Тепер процес завис і може бути відкладений.

Роль допомоги Україні в розвалі коаліції – другорядна, вважає Умланд. Ця тема була серед причин, але всі урядові партії більш-менш проукраїнські.

Останні три роки Лінднер був навіть сильнішим прихильником України, ніж Шольц. Наприклад, у питанні, яку зброю постачати, каже Фройденштейн.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц – вірогідно, наступний німецький канцлер (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Тож розвал коаліції пов'язаний не з різними поглядами на допомогу Україні, а з непримиренними розбіжностями в уряді. У минулому Шольц блокував більшу допомогу Україні, всупереч волі вільних демократів і зелених – наприклад, постачання ракет Taurus. З початку російського вторгнення політика Берліна щодо Києва – предмет суперечок між учасниками коаліції, визнає Вельберн.

"Німецька допомога Україні зависла в Бундестазі. Але це питання вирішать. Усі основні центристські партії за допомогу Києву, тому знайдуть рішення", – каже Умланд.

За останніми опитуваннями, наступний уряд очолить Мерц, і в такому разі обсяг допомоги Україні залишиться стабільним, якщо не зросте.

Німеччина – друга після США за кількістю допомоги для України, станом на серпень 2024-го Берлін дав Києву €14,7 млрд допомоги. Америка – €75,1 млрд.

Християнські демократи повертаються

Німці, побоюючись повторення руйнівного хаосу Веймарської республіки початку минулого століття, ускладнили проведення позачергових виборів. Спочатку канцлер має поставити на голосування вотум довіри до уряду – та програти. Після цього президент розпускає Бундестаг протягом 21 дня. Дострокові вибори відбуваються ще через 60 днів – на цей час партії коаліції домовилися про 23 лютого.

За даними опитування INSA на замовлення Bild, головна опозиційна сила ХДС/ХСС має рейтинг 32%. На другому місці ультраправа Альтернатива для Німеччини – в неї 19%. У СДП – 15%, Зелених – 10%, крайнього лівого Союзу Сари Вагенкнехт – 7%. Ліві та вільні демократи можуть розраховувати на 4%, тож не долають прохідний бар’єр у 5%.

Якщо вірити цьому розкладу, можлива тільки одна конфігурація: велика коаліція ХДС-ХСС і СДП, вважає Умланд. У ній канцлер буде від ХДС, а СДП – молодші партнери.

Зарано прогнозувати, якою наступного року буде німецька допомога Україні. Поточний рівень у €4,4 млрд на 2025-й – мінімальний, каже Фройденштейн. Новий уряд може збільшити її, особливо якщо Трамп зріже допомогу від США. Багато буде залежати від того, чи наступної весни вдасться досягти перемир’я в Україні з допомогою Трампа. Це суттєво вплине на кількість і структуру німецької допомоги Києву.

Мерц більш відкрито налаштований проти Путіна, ніж Шольц, каже Фройденштейн.

Довідка У ФРН змішана система виборів. Загалом Бундестаг представляють 598 депутатів. Місця розподілені між 16 землями, пропорційно до кількості виборців. Кожен виборець віддає два голоси: один за конкретного кандидата в окрузі, другий за партійний список. Відтак 299 депутатів обирають в округах і 299 пропорційно кількості місць для партій. У ФРН змішана система виборів. Загалом Бундестаг представляють 598 депутатів. Місця розподілені між 16 землями, пропорційно до кількості виборців. Кожен виборець віддає два голоси: один за конкретного кандидата в окрузі, другий за партійний список. Відтак 299 депутатів обирають в округах і 299 пропорційно кількості місць для партій.

Шольц настільки непопулярний, що, мабуть, втратить пост лідера СДП, вважає Умланд. Альтернатива для Німеччини хоч і може набрати більше депутатських місць, але в новому Бундестазі буде так само ізольована та стигматизована, як зараз.