От падения режима диктатора Башара Асада в Сирии выиграли Турция и Израиль – обе страны усилят влияние в регионе. Россия и Иран получили репутационный удар и будут вынуждены перестраивать политические альянсы на Ближнем Востоке.

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Для самой Сирии еще ничего не решено, события могут развиваться по разным сценариям: от быстрого транзита власти и восстановления до новой гражданской войны и распада на военизированные группы. Вполне возможно, что Россия будет инвестировать в хаос в Сирии.

Контуры нового сирийского устройства пока прорисовываются в борьбе между победившими Асада – а это коалиция групп с разными представлениями о будущем, говорит LIGA.net заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Какой режим будет в Сирии, договорятся ли оппозиционные силы относительно будущего и будет ли там очередной раунд гражданской войны, как в Ливии – разбиралась LIGA.net.

Бывшие соратники Аль-Каиды

Лидером сирийской коалиции является 42-летний Абу Мохаммад аль-Джолани и его организация Гаят Тахрир аш-Шам (признана террористической в США и ЕС – Ред.), говорит Данилов.

Госдеп США объявил вознаграждение в $10 млн за голову Джолане. Однако именно он возглавляет повстанцев, свергших режим Асада, а теперь фактически руководит страной с более, чем 23 млн человек и несколькими миллионами беженцев за рубежом, пишет CNN.

Справка Джолани родился в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в 1982-м. Его семья сбежала с оккупированных израильтянами Голанских высот. Отец был инженером-нефтяником, мать – учительницей географии. В 21 год присоединился к Аль-Каиде в Ираке, воевал против сил США.



Впоследствии попал в иракскую тюрьму, которой руководили американцы. Там его завербовали террористы, потом ставшие частью ИГИЛ. После освобождения уехал в Сирию, где с 2012-го начал устраивать теракты и воевать против сил Асада. Основал группировку Джабгат ан-Нусра, присягнувшую на верность Аль-Каиде, но в 2016-м она от нее откололась. Джолани родился в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в 1982-м. Его семья сбежала с оккупированных израильтянами Голанских высот. Отец был инженером-нефтяником, мать – учительницей географии. В 21 год присоединился к Аль-Каиде в Ираке, воевал против сил США.Впоследствии попал в иракскую тюрьму, которой руководили американцы. Там его завербовали террористы, потом ставшие частью ИГИЛ. После освобождения уехал в Сирию, где с 2012-го начал устраивать теракты и воевать против сил Асада. Основал группировку Джабгат ан-Нусра, присягнувшую на верность Аль-Каиде, но в 2016-м она от нее откололась.

С тех пор группировка Джолани управляла регионом Идлиб в Сирии, сменив название на Хаят Тахрир аш-Шам, и воевала против сил Башара Асада. Джолани редко дает интервью западным медиа, но после захвата Дамаска дал CNN – в разговоре пытался дистанцироваться от террористов из ИГИЛ и Аль-Каиды: "Люди, которые боятся исламского правления, видели его неправильное внедрение или не понимают его".

Джолани также пытался успокоить меньшинства сирийских алавитов и христиан: "Эти секты сосуществовали в регионе сотни лет, и никто не имеет права их устранять".

Сейчас он декларирует новые подходы, чем 20 лет назад в Ираке, когда сражался за Аль-Каиду, объясняет Данилов. В его коалиции есть протурецкие силы, курды, проамериканские группы, этноконфессиональные меньшинства, отстаивающие свои интересы и доступ к ресурсам.

Сирийцы в Дамаске празднуют падение режима Асада (Фото: EPA-EFE/BILAL AL HAMMOUD)

Впереди для Сирии сложный период, добавляет Данилов. Те, кто возьмет на себя ответственность, во-первых, будут конкурировать с другими группами. Во-вторых, Джолани будут оценивать по тому, как быстро получится стабилизировать ситуацию. Фактически он принял повестку дня, которая была у светской части сирийских повстанцев в 2011-м.

Когда-то Джолан сам уничтожал эти силы, действуя совместно с войсками Асада. Теперь повторяет заявления о необходимости соблюдать права меньшинств и участие всех сил в управлении страной, об институтах, уважении и том, что хиджаб носить не обязательно.



Удержится ли Абу Мохаммад аль-Джолани у власти, неизвестно. "Как и то, не вернется ли снова к радикальному исламизму", – добавляет он.

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Турция – дела курдов и беженцев

В последние месяцы турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не скрывал раздражение из-за отказа Асада "примириться" и обсудить два важнейших для него вопроса – проблему с курдами на границах Турции и отправление обратно в Сирию беженцев. Теперь Анкара более оптимистично смотрит на шансы быть услышанной, пишет RFI.

Турция только выиграла от падения асадовского режима.

Во-первых, последние два года Асад имел плохие отношения с Эрдоганом. Сейчас турецкий лидер заявил, что Асад заслужил такой конец, напоминает Данилов.

Во-вторых, для Анкары очень важно вернуть в Сирию 4,5 млн сирийских беженцев, вызывающих значительное напряжение в турецком обществе.

Это то, что обещал Эрдоган на президентских выборах в прошлом году, отмечает LIGA.net аналитик Ближнего Востока из Украинского института будущего Илия Куса.

В-третьих, Эрдоган хочет разгромить курдские автономные образования на севере Сирии, воспринимая их как угрозу целостности, стабильности и безопасности своей страны, добавляет Данилов. Так что будет об этом договариваться с новой властью.

"Турция стала доминантным игроком в Сирии, потому что поддержала повстанцев, которые свергли Асада. Теперь страна сможет влиять на власть в Дамаске и военным путем решить вопрос курдов", – убежден Куса.

Анкара сможет продать Дональду Трампу предложение, что выведет войска из Сирии в обмен на принятие де-факто протектората турок над страной, продолжает Куса. Еще один расчет – Вашингтон закроет глаза на ликвидацию курдской автономии в Сирии: Эрдоган не хочет, чтобы она вдохновляла курдов в Турции на отделение от Анкары.

Лишившись влияния Асада, Турция сможет вытеснить Россию из региона и получит козыри в переговорах с Москвой, сможет ставить ей ультиматумы, считает Данилов. И, наконец, утвердит свою роль как регионального лидера. Теперь у Анкары будет возможность с других позиций говорить с Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем.

Россия проиграла, но потеряет ли базы

Россия проиграла в истории с Асадом, но россияне не признают поражение, считает Данилов. И будут навязывать контакты с повстанцами. Их интерес – сохранение российских баз (как минимум, военно-морской в Тартусе и авиабазы в Латакии. – Ред).

Если Кремль не договорится с новой властью Сирии – то будет сеять хаос в стране и попытаться рассорить повстанческие группы, прогнозирует Данилов:

"Будут инвестировать во внутреннюю вражду, в гражданскую войну. В условиях хаоса у них будет шанс сохранить базы".

Кроме репутационного удара, россияне не так уж много и потеряли, считает Куса. По данным ГУР, их военное присутствие в Сирии значительно сократилось после большого вторжения в Украину: "Все, что россияне могли забрать из Сирии и перебросить в Украину, уже забрали и перебросили... Остававшийся контингент не столь велик".

Итак, сейчас главный для России вопрос – потеряет ли она базы в Сирии. Если нет – значит минимизировала риски. Если да – это будет удар по их логистике в Африке: сирийские базы служили россиянам перевальным пунктом для силовых операций там.

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Большое поражение Ирана

Падение Башара Асада резко ослабило позиции России и Ирана на Ближнем Востоке. Именно Москва и Тегеран фактически спасли режим Асада от крушения в 2015 году. Тогда иранские шиитские вооруженные формирования и жестокие российские бомбардировки помогли ему отвоевать Алеппо и остановить повстанцев, пишет Politico.

"Это крушение всего, что Тегеран строил более 30 лет, куда инвестировал десятки миллиардов долларов, – убежден Данилов. – Это нарушает шиитский коридор к террористам из Хезболлы в Ливане, отрезает иранцев от сирийского порта Латакия, и это страшный сон для Корпуса стражей Исламской революции (военная ветвь исполнительной власти в Иране. – Ред.)".

Несмотря на эти риски, Иран не направил военную помощь Асаду – по данным WSJ, побоялся авиационных ударов Израиля по своему самолету. И, в сущности, потерял на нее влияние, добавляет Куса. Иранских сил против Израиля там больше нет: "Им нужно полностью перестраивать альянсы в регионе, учитывая новую геополитическую реальность".

"Асад был частью так называемой "оси зла", вот ее первая косточка упала. Это может запустить падение режима в Иране", – считает Данилов.

Израиль победил, но не до конца

Бегство Асада – хорошая новость для Израиля, потому что существенно ослабляет Иран. Но израильтяне опасаются нестабильности в Сирии – чтобы хаосом не воспользовались исламисты, которые будут угрожать израильским поселениям на Голанских высотах (горное плато на юге Сирии, оккупированное Израилем. – Ред), – говорит Данилов.

Премьер Нетаньяху уже заявил, что высоты "навеки" останутся частью Израиля.

Слабый Асад также устраивал Израиль. Если бы не контроль Ирана – диктаторский режим в соседней стране им бы не мешал. Теперь Тель-Авиву придется следить за тем, чтобы Сирия не стала базой для террора исламистов против израильтян.

Сирийцы в Дамаске празднуют падение режима Асада (Фото: EPA-EFE/BILAL AL HAMMOUD)

В краткосрочной перспективе Израиль получил возможность решить три задачи, говорит Куса. Первая – отсечь южный Ливан от Сирии. По сути, уничтожить логистику Хезболлы.

Вторая – закрепить суверенитет над оккупированными Голанскими высотами, которые по международному праву до сих пор являются территорией Сирии. Теперь Израиль может узаконить их оккупацию и захватить всю буферную зону, которая существовала между Сирией и Израилем.

В конце концов, у израильтян есть возможность авиаударами уничтожить остатки сирийского военного потенциала, если вдруг не получится договориться с новой властью.

Сирийцы в Дамаске празднуют падение режима Асада (Фото: EPA-EFE/BILAL AL HAMMOUD)

Сценарии будущего для Сирии

Среди наиболее вероятных сценариев дальнейшего развития событий – атака Турции на курдов, внутренняя гражданская война между сирийскими фракциями – или, наоборот, достижение договоренностей и коалиционное правительство, говорит Данилов.

Последствиями могут быть дефрагментация или создание автономных единиц, гражданская война и failed state, когда никто не управляет страной, а власть принадлежит командирам, которые будут контролировать небольшую местность.

"Существует риск распада государства на криминальные или террористические группы, закрепленные на определенных территориях. Этот сценарий напоминает Ливию после диктатора Муаммара Каддафи, убитого повстанцами в 2011-м", – добавляет аналитик с Ближнего Востока.

Лучший из возможных вариантов – быстрое формирование новой власти, продолжает мнение Куса. Это завершится транзитом в новую республику, снятием санкций и началом долгого пути к восстановлению сирийской экономики и инфраструктуры.

"Худший вариант – скатывание в хаос и междоусобные войны по ливийскому сценарию, когда страну будут раздирать между собой военизированные группы, она будет разделена между командирами, и единой Сирии не будет, – продолжает он. – Это, по сути, еще один этап гражданской войны, только теперь между бывшими союзниками".