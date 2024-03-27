Тисячі людей вийшли на протест в угорській столиці Будапешті - через корупційний скандал в уряді Віктора Орбана. Вони вимагають відставки прем’єра та генпрокурора.

Навряд чи протести призведуть до краху уряду Орбана, але все більше угорців відходять від політичної апатії, що дає опозиції шанс схилити їх на свій бік, каже LIGA.net угорський аналітик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Ґьорі.

Останні протести очолив Петер Мадяр – ексчоловік колишньої міністерки юстиції. Він вийшов із оточення Орбана, а тепер викриває таємниці й скандали його режиму, розповідає LIGA.net угорський соціолог, професор Іштван Гегедуш. Тож його виступи на мітингах зачіпають навіть тих, хто досі був аполітичний.

"Люди тягнуться до нової політичної зірки, яка відрізняється від інших в опозиції. Але чи вдасться конвертувати увагу в майбутні голоси? Ми лише на початку процесу", – каже Гегедуш.

Чому угорці вийшли на протести та що далі – коротко.

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ЩО СТAЛОСЯ. У Будапешті 26 березня тисячі людей вийшли на протест із вимогою відставки генпрокурора Петера Полта і прем’єра Орбана. Це сталося після того, як старшого помічника Орбана звинуватили у спробі втрутитися у судову справу про корупцію.

Учасники протесту пройшли від генпрокуратури до парламенту з вигуками "Відставка!" Очолив його юрист Петер Мадяр.

Мадяр раніше був одружений на ексміністерці юстиції в уряді Орбана Юдіт Варга. Він таємно записав її на диктофон у січні 2023-го і зараз виклав запис, на якому Варга розповідає про спробу помічників Орбана вилучити документи зі справи про хабарництво.

У центрі корупційної справи - колишній держсекретар міністерства юстиції Пал Волнер, якого у 2022 році звинуватили в отриманні хабарів від ексголови судових виконавців Дьордя Шадла. Обидва не визнають себе винними. Прокурори тепер кажуть, що зберуть додаткові докази і проаналізують аудіозаписи.

Звинувачення з’явилися в політично чутливий для Орбана час – перед виборами місцевими і до Європарламенту в червні. А також після скандалу з сексуальним насильством, через який минулого місяця втратили посади двоє соратників прем’єра – експрезидентка Каталін Новак і власне міністерка юстиції Юдіт Варга.

Новак помилувала колишнього заступника директора дитячого будинку в місті Бічську. Чоловіка засудили за те, що змусив кількох неповнолітніх із дитбудинку відмовитися від свідчень проти директора установи, якого згодом засудили за педофілію.

43-річний Петер Мадяр, який раніше був близький до уряду, хоче створити свою партію і кинути виклик Орбану.

ЧОМУ ЦЕ ВAЖЛИВО. Будапешт – єдине угорське місто, де партія Орбана Фідес, як очікується, програє місцеві вибори у червні, не кажучи про європейські, для яких існує єдиний національний список, пояснює LIGA.net аналітик Лорант Ґьорі.

"Ризики від протестів для Орбана пов’язані з двома моментами. Чи сформує Мадяр нову центристську або правоцентристську опозиційну партію, яка зможе залучити велику базу виборців – 5-20%? І чи зможе вибудувати політичну позицію для потужної сили проти чинної влади?" – пояснює Ґьорі.

Відкрите питання – до чого приведе розслідування справ про корупцію, додає LIGA.net Іштван Гагедуш. У ліберальній демократії подібні скандали призвели б до відставки уряду, але не в Угорщині.

"У нас гібридний неліберальний режим – авторитаризм, у якому активно діють громадські організації та опозиційні партії, що відкрито критикують владу. Це не Росія чи Туреччина, але й не Німеччина. Скидання масок із режиму в Угорщині може мати непередбачувані наслідки", – вважає угорський соціолог.

ЩО ДAЛІ. За словами Ґьорі, Фідес уже втратила 300 000 – 500 000 виборців (у 2022 році за неї проголосували 54% виборців, або 3 млн угорців). Але ці люди не приєдналися до жодної іншої опозиційної сили. Натомість стали частиною великої групи "невизначених".

Тож майбутнє уряду Орбана багато в чому залежить від того, чи зможе Мадяр мобілізувати виборців проти правлячої партії, що потенційно загрожуватиме владі Фідес і Орбана, роз’їдатиме основи автократії в Угорщині у подальшій перспективі, каже Ґьорі.

Наразі протести не приведуть до відставки Орбана, прогнозує Гегедуш. У прем’єра все ще сильна підтримка в парламенті та серед населення. Навіть якщо місцеві вибори чи вибори до Європарламенту пройдуть на користь опозиції, це не призведе до краху режиму. У близькій перспективі Орбан – втримається.

Від минулих виборів режим втратив значну частину підтримки, каже Гегедуш. Але зберігає базу, що попри все підтримує Орбана.

"База Орбана значно зменшилась. Але часто люди, які відійшли від нього, не готові голосувати за опозицію. Чи підуть за Мадяром – невідомо. Осереддя підтримки досі неушкоджене. У селах і містечках не люблять Мадяра, бо він надто багатий, прогресивний і технократичний – чужий і незрозумілий. Йде інтенсивна кампанія його очорнення в медіа", – каже Гегедуш.

За словами Ґьорі, поки незрозуміло, чи вистачить у Мадяра сил пройти шлях проти політичної апатії угорців, яка охопила навіть значну частину опозиції, та схилити на свій бік незалежних виборців.