Президент Дональд Трамп переименовал Минобороны США на Министерство войны. Сайт Пентагона уже сменил название на war.gov, а профильный министр Пит Хегсет – табличку на кабинете: "Мы собираемся перейти в наступление, а не быть только в защите".



Этот ребрендинг – желание подчеркнуть военную силу Америки, но критики называют его политическим театром. "Трамп и Хегсет хотят показать себя милитари-мачо", – говорит LIGA.net полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.



Значит ли изменение подготовку к войне с Китаем – ведь ее провели после парада в Пекине?

Из этого текста вы узнаете:

почему Трамп решил переименовать Минобороны;

как изменение названия связано с историей войн, успехами и неудачами армии США;

с каких пор Америка готовится к войне с Китаем.