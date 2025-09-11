"Мілітарі-мачо". Навіщо Трампу міністерство війни
Президент Дональд Трамп перейменував Міноборони США на Міністерство війни. Сайт Пентагону вже змінив назву на war.gov, а профільний міністр Піт Гегсет – табличку на кабінеті: "Ми збираємось перейти в наступ, а не бути лише в захисті".
Цей ребрендинг є бажанням підкреслити військову силу Америки, але критики називають його політичним театром. "Трамп і Гегсет хочуть показати себе мілітарі-мачо", – каже LIGA.net полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон.
Чи означає зміна підготовку до війни з Китаєм – адже її провели після параду в Пекіні?
Із цього тексту ви дізнаєтесь:
- чому Трамп вирішив перейменувати Міноборони;
- як зміна назви пов’язана з історією воєн, успіхами і невдачами армії США;
- відколи Америка готується до війни з Китаєм.
