Президент Дональд Трамп перейменував Міноборони США на Міністерство війни. Сайт Пентагону вже змінив назву на war.gov, а профільний міністр Піт Гегсет – табличку на кабінеті: "Ми збираємось перейти в наступ, а не бути лише в захисті".



Цей ребрендинг є бажанням підкреслити військову силу Америки, але критики називають його політичним театром. "Трамп і Гегсет хочуть показати себе мілітарі-мачо", – каже LIGA.net полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон.



Чи означає зміна підготовку до війни з Китаєм – адже її провели після параду в Пекіні?

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

чому Трамп вирішив перейменувати Міноборони;

як зміна назви пов’язана з історією воєн, успіхами і невдачами армії США;

відколи Америка готується до війни з Китаєм.