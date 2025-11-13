Кратко
Москва бросает союзников. Почему Путин не поможет Мадуро – выводы The Atlantic
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
На прошлой неделе Николас Мадуро звучал чрезвычайно бодро как для человека, против которого собирают армию США. В своем еженедельном телешоу диктатор Венесуэлы с радостью ответил на вопрос о своих союзниках. Он выделил одного из них: Россию.
"Мы такие, – восторженно произнес он, переплетая пальцы, чтобы показать близость связи. – Более едины, чем когда-либо". Россия Владимира Путина кажется очевидным местом, куда Мадуро может обратиться в поисках хорошо вооруженных друзей.
Однако Россия слишком глубоко завязла в войне в Украине. Поэтому в случае атаки США Венесуэла рискует повторить судьбу Армении, Ирана и Сирии – союзников, которых "кинул" Кремль, пишет The Atlantic. LIGA.net пересказывает статью коротко.
