Минулого тижня Ніколас Мадуро звучав надзвичайно бадьоро як для людини, проти якої збирають армію США. У своєму щотижневому телешоу диктатор Венесуели радісно відповів на запитання щодо своїх союзників. Він виділив одного з них: Росію.

"Ми такі, – захоплено промовив він, переплітаючи пальці, щоб показати близькість зв'язку. – Більш єдині, ніж будь-коли". Росія Володимира Путіна здається очевидним місцем, куди Мадуро може звернутися у пошуках добре озброєних друзів.

Однак Росія надто глибоко застрягла у війні в Україні. Тож у разі атаки США Венесуела ризикує повторити долю Вірменії, Ірану та Сирії – союзників, яких "кинув" Кремль, пише The Atlantic. LIGA.net переповідає статтю коротко.