Молодежь в Непале свергла правительство. Причиной массовых протестов стала сложная экономическая ситуация, коррупция и кумовство во власти. Последней каплей был запрет соцсетей и расстрел участников акций – погибли по меньшей мере 19 человек.

Теперь участники протестов вылавливают на улице представителей власти и жестоко мстят. Правительственная система Непала посыпалась, ряд министров уже подали в отставку. Впрочем, это для страны не редкость – Непал известен "бурной" политикой.

LIGA.net перечитала The Katmandu Post, The Times, CNN, Reuters, New York Times и выделила три факта, которые следует знать о событиях в Непале.