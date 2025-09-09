Молодь у Непалі скинула уряд. Причиною масових протестів стала складна економічна ситуація, корупція та "кумівство" у владі. Останньою краплею була заборона соцмереж і розстріл учасників акцій – загинуло щонайменше 19 людей.

Тепер учасники протестів виловлюють на вулиці представників влади і жорстоко мстяться. Урядова система Непалу посипалась, низка міністрів уже подала у відставку. А втім, це для країни не рідкість – Непал відомий "бурхливою" політикою.

LIGA.net перечитала The Katmandu Post, The Times, CNN, Reuters, New York Times та виокремила три факти, які варто знати про події в Непалі.