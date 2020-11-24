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Профайл | "Оружие для Украины – идея, время которой пришло". Портрет госсекретаря и ястребов Байдена

Энтони Блинкен (Коллаж: LIGA.net/Алина Подлесная)
24.11.2020, 17:53

Госдеп возглавит жесткий антипутинец, а ЦРУ – сторонник уничтожения российских военных в Сирии

23 ноября избранный президент США Джо Байден назвал кандидатов на ключевые должности в своей администрации. Государственным секретарем должен стать Энтони Блинкен – дипломат со стажем, проработавший почти 20 лет бок о бок с Байденом. В администрации 44-го президента США Барака Обамы Блинкен был фактически вторым человеком в Госдепе и замом советника по нацбезопасности. Он является критиком агрессивного поведения РФ на международной арене и сторонником активной внешней политики США.

Кем является будущий глава Госдепа Энтони Блинкен - одна из самых важных фигур в администрации Байдена - профайл LIGA.net по материалам Washington Post, The New York Times, Financial Times, Politico

НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ И ЗНАКОМСТВО С БАЙДЕНОМ

Блинкен родился 16 апреля 1962 года в Нью-Йорке. Учился в Гарварде, где был одним из редакторов студенческой газеты The Harvard Crimson. Блинкен разрывался между карьерой в политике или искусстве, вспоминают его друзья. Уже тогда он прошел стажировку в New Republic, написав статью с критикой политики президента Рональда Рейгена. Но одновременно с этим Блинкен организовал фестиваль короткометражных фильмов в Париже. Закончив Гарвард в 1984 году, Блинкен пошел учиться в Колумбийский университет.

В 1988 году, помогая отцу, стал активным участником президентской кампании демократа Майкла Дукакиса. Финдиректор кампании Роберт Фармер назвал Блинкена умным, но необщительным молодым человеком. В 1993 году попал в Госдеп в отдел по делам Европы и Канады. Уже через год оказался в Совете нацбезопасности на должности главного спичрайтера по внешней политике тогдашнего президента Билла Клинтона, где продержался до прихода Джорджа Буша-младшего.

В 2002 году познакомился с Байденом. Будучи штатным директором Комитета по международным отношениям Сената США, Блинкен работал с вопросами войны в Ираке и Афганистане, отношениями с Пакистаном и ядерным разоружением. В 2008 году вошел в президентскую кампанию Байдена и остался верен ему после поражения, что оказалось верным решением, ведь когда Обама выбрал Байдена в качестве вице-президента, Блинкен также оказался в Белом доме.

В КОМАНДЕ ОБАМЫ 

В 2011 году в ходе операции по убийству лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена Блинкен был одним из тех, кто наблюдал за рейдом из Ситуационной комнаты Белого дома на ряду с Обамой и Байденом. "Я никогда не видел более смелого решения, принятого лидером", – заявил Блинкен, комментируя операцию по убийству главы террористов. 

Он сблизился с Обамой, став одним из его советников по внешней политике. Блинкен принимал участие в формировании стратегии США по Афганистану, Пакистану, ядерной сделке с Ираном и Сирии, выступая за военную кампанию против режима Асада из-за применения химического оружия в 2013 году (Обама так и не решился на это). 

СТОРОННИК АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ И ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ

Когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, Блинкен назвал это стратегическом поражением Кремля. С тех пор он последовательно выступает за увеличение давления на РФ. По его словам, обширные санкции против окружения президента РФ Путина и всех россиян "имеют решающее значение", чтобы "показать российскому народу, что за поддержку международных преступников, вроде Путина, налагается очень большой штраф". Он активно выступал и за необходимость политической изоляции России и Путина в виде исключения РФ из Большой восьмерки.

Оружие для Украины – идея, время которой пришло, – Энтони Блинкен

Блинкен называл войну России против Украины "грубым нарушением самых основных норм международного порядка, который США помогли установить после Второй мировой войны". И если в 2015 году в интервью газете День Блинкен, находясь в Киеве в качестве политика администрации Обамы, выступил против поставок летального оружия Украине, то уже в 2017 году он кардинально изменил позицию, заявив в колонке для NYT: "Оружие для Украины – идея, время которой пришло". 

Во время президентства Дональда Трампа Блинкен поддержал его решение о бомбардировке Сирии, а также предоставление Украине летального оружия. В 2017 году в интервью PBS Блинкен заявил, что Путин построил в России клептократическую систему, неоднократно акцентируя внимание на лжи российского президента, в частности, о роли РФ в войне против Украины. "Путин, я думаю, пришел к выводу, что чем больше он может сделать, чтобы подорвать западную демократическую модель... тем ему лучше", – считает Блинкен.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США ПРИ БЛИНКЕНЕ

"Он обладает редким чувством равновесия и мудрости. У него есть рассудительность, существенные знания и способность взаимодействовать с лидерами, чтобы выполнять любую работу, которую его страна когда-либо может попросить от него", – охарактеризовал Байден Блинкена в 2013 года в комментарии Politico

Блинкен будет заметно жестче к России и более восприимчив к идее идеологического соревнования с Китаем, – говорит один из экс-чиновников администрации Обамы

Блинкен был ближайшим советником Байдена по внешней политике в ходе недавней президентской кампании. Вероятно, Блинкен придерживается тех же взглядов, что и избранный президент США, выступая против изоляционистской политики Трампа, а также поддерживая увеличение роли Соединенных Штатов в международной политике, в частности, в рамках НАТО. По его мнению, именно международные альянсы и союзники делают США сильнее, что кардинально расходится со взглядами Трампа, видевшего в них лишь ущерб, наносимый Америке. 

"Блинкен – прагматичный реалист, верящий в силу США, но понимающий ее пределы. У него будет самая ценная валюта в Вашингтоне – ухо президента. Он настолько близок к Байдену, что некоторые считают его байденовским "альтер-эго", – пишет FT. Другой чиновник из администрации Обамы говорит изданию, что "Тони будет заметно жестче к России и более восприимчив к идее идеологического соревнования с Китаем". 

Отчим упал на колени и произнес единственные три слова на английском, которые он знал: "Боже, храни Америку". Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие, – рассказывает Блинкен

В 2020 году Блинкен в интервью институту Hudson заявил, что ЕС – это важный партнер США. Он считает ошибочной политику Трампа, ведь она "ослабила основные альянсы" Америки. Блинкен был однозначен и в отношении решения Трампа вывести часть американских военных из Германии. В комментарии CNN он заявил: "Это глупое, злобное и стратегически проигрышное решение. Это ослабляет НАТО, помогает Путину и вредит Германии, нашему важнейшему союзнику в Европе".

Блинкен часто заявляет о моральном примере, который США показывают всему миру, и является сторонником интервенционизма. В 2017 году в колонке для NYT он рассказал историю отчима, пережившего Холокост и сумевшего избежать нацистского Марша смерти, скрывшись в лесу. После проведенных в лесу двух дней, его отчим услышал грохот танка: "Вместо страшной свастики он увидел пятиконечную белую звезду. Он бежал к звезде. Люк танка открылся, и на него посмотрел крупный темнокожий солдат. Отчим упал на колени и произнес единственные три слова на английском, которые он знал: "Боже, храни Америку". Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие. Вот, что Америка предлагает миру".

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ГЛАВА ГОСДЕПА И КТО ЕЩЕ ВОЙДЕТ В АДМИНИСТРАЦИЮ БАЙДЕНА

Госсекретарь США – это де-факто министр иностранных дел. Он не только отвечает за состояние дел во внешней политике страны, но является главным консультантом президента США в этой сфере. Госсек много путешествует по миру, ведет переговоры, участвует в международных конференциях. Однако он также возглавляет Госдеп, частично отвечая и за внутреннюю политику. Например, госсек служит каналом связи между федеральным правительством и штатами по ряду вопросов.

Советник по нацбезопасности: Джейк Салливан – сотрудничал с Байденом в 2013 году, принимая участие в формировании политики по Ливии, Мьянме и Сирии. Был одним из авторов важной ядерной сделки с Ираном - замораживания отдельных частей ядерной программы Тегерана в обмен на снижение экономических санкций против них.

Министерство нацбезопасности: Алехандро Майоркас – занимался проблемами иммиграции в администрации Обамы, а в 2014 году стал замминистром внутренней безопасности. Он руководил спасением детей-сирот после землетрясения в январе 2010 года на Гаити, а так же провел переговоры о заключении первого в истории соглашения о внутренней безопасности между США и Кубой, подписанного в мае 2016 года. 

Директор национальной разведки: Аврил Хейнс – была заместителем советника по нацбезопасности при Обаме и первая женщина, занявшая пост заместителя директора ЦРУ. Она была одним из тех, кто формировал политику США по применению дронов для целенаправленных ликвидаций в борьбе против терроризма. 

Посол при ООН: Линда Томас-Гринфилд – темнокожая женщина, которая с 2013 по 2017 год была главным дипломатом Обамы по Африке. Реагируя на свое назначение, она заявила: "Моя мать научила меня руководить силой доброты и сострадания, чтобы сделать мир лучше. Я пронесла этот урок с собой на протяжении всей карьеры на дипслужбе и буду поступать также на должности в ООН".

Специальный уполномоченный президента по климатуДжон Керри – ветеран войны во Вьетнаме, был награжден несколькими медалями, включая три Пурпурных сердца. Керри – известный американский политик, построивший карьеру на внешнеполитических вопросах. Когда Россия начала агрессию против Украины, Керри активно поддержал Киев. В штабе Байдена говорят, что экс-сенатор и госсекретарь США Керри будет действовать в качестве "климатического царя" в администрации.

Министр финансов: Основным кандидатом является Джанет Йеллен – при Обаме возглавляла Федеральную резервную систему США. Во время ее председательства в США отметился рост количества рабочих мест и заработной платы. 

Министр обороны: Мишель Флурнуа в администрации Обамы занимала пост замминистра обороны по вопросам политики. В 2011 году Флурнуа помогла убедить Обаму на военное вмешательство в конфликт в Ливии. Huffington Post называет ее "тихой, но влиятельной женщиной, державшейся вне поля зрения".

Генпрокурор: Салли Йейтс – бывшая заместитель генерального прокурора. Некоторое время исполняла обязанности генерального прокурора в начале срока Трампа – она продержалась на должности 10 дней, открыто выступив против 45-го президента США, и назвав один из его приказов неконституционным. Трамп уволил ее за неповиновение.

Также на должность претендует Даг Джонс – бывший федеральный прокурор с солидным опытом в области гражданских прав. Его самым громким делом является взрыв в баптистской церкви в 1963 году. Благодаря стараниям Джонса двух членов Ку-клукс-клана привлекли к ответственности в начале 2000-х. Они получили пожизненные сроки.

Центральное разведывательное управление: Майкл Морелл – проработал в спецслужбах около 30 лет. Он дважды был заместителем директора ЦРУ и исполняющим обязанности директора Агентства при Обаме. В 2016 году Морелл в интервью The New Atlas заявил, что США должны убивать россиян и иранцев в Сирии, чтобы "заставить их платить по счетам" за убийство американских военных. В том же году Морелл в колонке для NYT заявил: "Путин завербовал Трампа как невольного агента Российской Федерации". 

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Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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