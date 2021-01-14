6 января стал историческим днем для США – сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий. Среди мятежников были поклонники теории заговора QAnon. Они верят в существование группы людей, состоящей из членов правительства, бизнесменов и журналистов, которые управляют миром, поклоняются Сатане и торгуют детьми для сексуальной эксплуатации. А противостоит им – Трамп. Что известно об этом движении и почему люди верят в теории заговора – разбиралась LIGA.net.

ЧТО ТАКОЕ QANON

QAnon – это структура, объединяющая разные теории заговора. В основе теории лежит существование элиты, которая тайно правит миром, контролирует сеть торговли детьми, держит на крючке политиков – масс-медиа, делающие людей безразличными к "истине". В этой "вселенной" Трамп – герой, который все знает об этой зловещей структуре, и призван бороться с ней. Трамп, если верить этой теории, действует не сам – ему помогает группа высокопоставленных военных, а в число "плохих заговорщиков" входят экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, 44-й президент Барак Обама, филантроп Джордж Сорос, избранный президент Джо Байден, а также множество других известных людей от религии, бизнеса, искусства.

Движению QAnon предшествовала конспирологическая теория Pizzagate, возникшая в 2016 году. Пользователи форума 4chan прочитали слитую в интернет хакерами РФ переписку главы предвыборного штаба Клинтон с владельцем сети пиццерий Comet Ping Pong и решили, что они говорили о торговле детьми. Этот вывод строился на предположении, что фраза "cheese pizza" (пицца с сыром) из письма обозначала "child porn" (CP, детская порнография) из-за первых букв "c" и "p".

Слепое верование в эту теорию чуть не закончилось трагедией. 28-летний Эдгар Уэлч решил расследовать заговор и направился в одно из заведений Comet Ping Pong с автоматом в руках. Он стрелял в запертые двери в поисках скрытых комнат или туннелей, в которых якобы насильно удерживались дети. Когда он убедился, что скрытых комнат нет, то сдался полиции. За это ему дали четыре года тюрьмы.

Я слышал, что QAnon это люди, которые любят нашу страну, – заявил президент США Дональд Трамп

В октябре 2017 года появился QAnon. Аноним, называющий себя Q (самый высокий уровень доступа к гостайне в США), представился пользователям 4chan чиновником, обладающим доступом к информации о подготовке Трампом войны против зловещей элиты. Он сказал, что все завершится "бурей" – отсылка к загадочному заявлению Трампа о "затишье перед бурей", которое тот сделал в октябре того же года на встрече с военными генералами. Кто скрывается под ником Q, неизвестно, но он (или группа людей) написал почти 5000 постов за три года. На этом сайте, вероятно, собраны почти все прогнозы и сообщения Q.

Q неоднократно прогнозировал, что решающая битва настанет "вот-вот", называя разные даты. Например, его первый прогноз: Клинтон арестуют в октябре 2017 года и в США начнется восстание. Хотя его прогнозы не сбываются, движение продолжает развиваться, обрастая новыми теориями и утверждениями об инопланетянах, спецслужбах и смерти Кеннеди-младшего. И все строится вокруг борьбы Трампа со зловещей элитой-демократов.

Сторонники QAnon постоянно находят "послания" от Трампа. Если он называет число 17, пишет NYT, то это становится сообщением для них, поскольку Q – 17-я буква алфавита. А розовый галстук ни что иное, как знак об освобождении похищенных детей, ведь некоторые больницы используют "розовый код" для обозначения похищения или пропажи младенцев.

Точное количество сторонников неизвестно. Внутреннее расследование Facebook выявило тысячи страниц с миллионами участников, поддерживающих теорию заговора, пишет NBC. В сентябре 2020 года, по данным Pew Research Center, о QAnon знали 47% американцев. И каждый пятый из них оценивает деятельность движения положительно. Недавно Twitter удалил более 70 000 связанных аккаунтов.

QAnon не единственная конспирологическая теория. Многие идеи они позаимствовали у других сторонников заговоров. "Могущественные глобальные элиты контролируют мир" – эта теория в сознании некоторых людей живет уже достаточно давно. Но благодаря соцсетям и Трампу QAnon получила широкое распространение. И ушла в оффлайн с оружием.

Расцвет QAnon пришелся на 2019 и 2020 год. Конспирологи засыпали интернет фейками о COVID-19, манипуляциях на тему BLM-протестов и президентских выборов. А Трамп, по данным Vox, десятки раз репостил сообщения из Twitter-аккаунтов, продвигающих QAnon. Один раз он даже опубликовал пост сторонника Pizzagate.

Затем Трамп пошел дальше. Его спросили об отношении к движению QAnon, он ответил: "Я немного знаю о них… Слышал, что это люди, которые любят нашу страну". Когда Трампа спросили, стоит ли он за "борьбой с педофилами-сатанистами", он сказал: "Я этого не слышал, но это должно быть плохо или хорошо? Если я могу помочь спасти мир от проблем, я готов сделать это... И вообще, да, мы спасаем мир от левой радикальной философии, разрушающей эту страну".

Осенью на них обратил внимание Конгресс, осудив существование QAnon из-за угрозы насильственных преступлений. Последователи QAnon неоднократно нарушали закон: угрожали убийством Байдену, планировали теракты в госучреждениях и устраивали беспорядки в церквях. Один из них убил босса мафиозного клана в Нью-Йорке Франческо Кали, которому, вероятно, отвели какую-то роль в заговоре.

Но триумфом стали недавние события. В ноябре открытая сторонница QAnon Марджори Грин прошла в Сенат от Республиканской партии, а всего в выборах приняли участие около 20 последователей этой теории.

6 января 2021-го Джейк Анджели, называющий себя "шаманом" QAnon, стал звездой захвата Капитолия. Его фото облетело весь мир, прославив движение. А на митинге перед Капитолием заметили множество сторонников Трампа с символикой QAnon.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕОРИИ ЗАГОВОРА

Конспирология – явление не новое. Вот далеко не полный список популярных теорий заговора:

Заговор Сороса – авторитарные политики по всему миру бездоказательно рассказывают, что он контролирует большую часть мирового богатства и правительств, а также тайно финансирует широкий круг лиц и организаций в зловещих целях. Сорос действительно в разное время помогал отдельным политикам, но сделал в этом смысле едва ли больше, чем любой украинский олигарх, покупающий целые фракции парламента или даже президентов (читайте наш масштабный спецпроект "Мир Джорджа Сороса";

– авторитарные политики по всему миру бездоказательно рассказывают, что он контролирует большую часть мирового богатства и правительств, а также тайно финансирует широкий круг лиц и организаций в зловещих целях. Сорос действительно в разное время помогал отдельным политикам, но сделал в этом смысле едва ли больше, чем любой украинский олигарх, покупающий целые фракции парламента или даже президентов (читайте наш масштабный спецпроект "Мир Джорджа Сороса"; Масонский заговор – эта теория появилась еще в XVIII веке. Ее сторонники убеждены, что масоны причастны к разным трагическим событиям и контролируют значительную часть экономики, суды и правительства. Масоны действительно существуют, но не в такой всемогущей ипостаси, а в качестве бездонной бочки с деньгами для всевозможных аферистов, готовых за "небольшое вознаграждение" включить вас в "тайный орден" в вашей части мира (можно заказать медаль масона с доставкой по номеру Новой почты);

– эта теория появилась еще в XVIII веке. Ее сторонники убеждены, что масоны причастны к разным трагическим событиям и контролируют значительную часть экономики, суды и правительства. Масоны действительно существуют, но не в такой всемогущей ипостаси, а в качестве бездонной бочки с деньгами для всевозможных аферистов, готовых за "небольшое вознаграждение" включить вас в "тайный орден" в вашей части мира (можно заказать медаль масона с доставкой по номеру Новой почты); Теория плоской Земли появилась еще в XIX веке, а популярна по сей день. Ее сторонники считают, что Земля не является шаром, а доказательства обратного сфальсифицированы. Устройства GPS созданы, чтобы обманывать пилотов, будто они летают вокруг земного шара. В этом заговоре, несомненно, участвует NASA (как и любой другой правительственный орган, связанный с космосом). В последние годы стало популярным поднимать всякую всячину в стратосферу на высоту в 30 км и снимать оттуда видео. Любой желающий за бюджет до $1000 может убедиться, что Земля все-таки круглая. Например, любители так отправили почти на орбиту игрушечную курицу. Но не все верят видео. Майк Хьюз построил самодельную ракету, чтобы своими глазами посмотреть. Сообщество "плоской Земли" даже помогло ему собрать деньги. Мужчина разбился.

появилась еще в XIX веке, а популярна по сей день. Ее сторонники считают, что Земля не является шаром, а доказательства обратного сфальсифицированы. Устройства GPS созданы, чтобы обманывать пилотов, будто они летают вокруг земного шара. В этом заговоре, несомненно, участвует NASA (как и любой другой правительственный орган, связанный с космосом). В последние годы стало популярным поднимать всякую всячину в стратосферу на высоту в 30 км и снимать оттуда видео. Любой желающий за бюджет до $1000 может убедиться, что Земля все-таки круглая. Например, любители так отправили почти на орбиту игрушечную курицу. Но не все верят видео. Майк Хьюз построил самодельную ракету, чтобы своими глазами посмотреть. Сообщество "плоской Земли" даже помогло ему собрать деньги. Мужчина разбился. Заговор вокруг вакцин и COVID-19 – антипрививочники появились еще в конце XX века, утверждая, что фармацевтические компании скрывают настоящие последствия от вакцинации. Это движение активизировалось во время пандемии коронавируса. Поклонники теории считают, что вирус создали намерено для зловещих или бизнес-целей: уменьшения численности мирового населения, стерилизации, принудительной вакцинации или введения схем контроля людей при помощи вышек 5G. Ну или "никакого вируса нет". Здесь, как и в прочих теориях, доказательства обратного не работают – сторонники идеи почему-то не хотят ехать в переполненные больницы, предпочитая "читать правду в интернете".

ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ ВЕРИТЬ В ЧУШЬ: ОБЪЯСНЕНИЕ УЧЕНЫХ И ПСИХОЛОГОВ

Теории заговора возникают в ситуациях непонимания определенных событий, говорит LIGA.net доктор психологических наук, профессор Вадим Васютинский. "Человек не понимает, почему это происходит, и начинает беспокоиться. Он пытается заполнить пробелы в знаниях более четкой и логичной, по его мнению, информацией", – заявляет он, уточняя, что для человеческой психики "объяснение чего-то непонятного страшными предположениями лучше, чем пребывание в неведении".

По его словам, теории заговора могут возникать как при недостатке, так и избытке информации: "Когда данных мало, люди их заполняют и возникают всякие слухи. Когда данных много, люди пытаются оттолкнуть лишнее, оставив кажущееся логичным".

Мы тоже верим, если не в заговор рептилоидов, то олигархов. И мир сразу становится понятнее, – заявляет доктор филологических наук, профессор Георгий Почепцов

Конспирология – это системное объяснение мира, верное с точки зрения массового сознания и неверное с точки зрения науки, поэтому можно предположить, что теории заговора возникли вместе с человечеством, говорит LIGA.net доктор филологических наук, профессор Георгий Почепцов. Первой теорией заговора, по его словам, считается рассказ о "рептилоидах, постепенно захватывающих землян".

"Верящие в разные теории заговора люди имеют общую черту – не верят в науку и часто акцентируют важность на свободу и право выбора. Это болевые точки, на которых строится распространение конспирологии", – уточняет он. По словам Почепцова, поскольку в мире всегда будет больше вопросов, чем ответов, есть потребность в объяснении: "Мы тоже верим, если не в заговор рептилоидов, то олигархов. Так мир сразу становится понятнее, поскольку в бессмысленности человеческий разум жить не хочет или даже не может".

Научный руководитель Института когнитивного моделирования, психиатр, психотерапевт Спартак Суббота объяснил LIGA.net, почему формируются теории заговора. По его словам, люди стремятся к уникальности и значимости, и чем меньше людей верят в некую гипотезу, тем более желанной она является. Также мозг стремится объяснять непонятные явления альтернативными точками зрения: "Поскольку есть множество людей, предоставляющих их, человек подкрепляет первую потребность "быть значимым" и может выбрать мнение, подходящее под его систему убеждений".

Люди склонны искать чье-то вмешательство там, где его нет... Эта склонность развилась эволюционно, позволив нашим предкам выживать, – говорит профессор Виталий Надурак

У людей есть наличие тенденции к поиску связи там, где ее нет, говорит Спартак. Поскольку пребывающий в неопределенности человек находится в состоянии постоянной тревоги, иллюзия контроля позволяет жить спокойнее, а недостаток знаний вынуждает человека выдумывать их. Он объясняет, что теории заговора дают людям состояние спокойствия, ощущение уникальности, причастности к "избранной" группе и чувство условной безопасности.

Есть несколько причин, почему люди легко верят в конспирологию, говорит LIGA.net профессор кафедры философии и социологии, эксперт по критическому мышлению Центра социсследований Прикарпатского университета им. Стефаника Виталий Надурак. По его словам, разум не любит неопределенности, и для него важна не точность объяснения, а сам факт его наличия. Также люди склонны искать чье-то вмешательство там, где его нет: "Например, неудачи на работе могут вызвать подозрения, что за этим стоят ваши коллеги или руководство. Эта склонность развилась эволюционно, позволив нашим предкам выживать".

Он объясняет, что вера в заговор дает человеку приятное чувство преимущества над другими, "люди чувствуют себя особенными, думая, что они обладают особенным знанием". А иногда члены разных социальных групп объясняют свои проблемы сговором других, снимания с себя ответственность за происходящее.

Благодаря конспирологии люди упорядочивают картину мира и достигают стабильного состояния, когда им кажется, что они понимают жизнь и свою роль в этом, – заявляет Васютинский

По словам Васютинского, конспирология влечет ряд проблем: первое – отвлекает от поиска истины; второе – конспирологическое мышление ищет виноватых, люди рискуют привлечь к ответственности невиновного; третье – такие люди легко становятся объектом манипуляций: "Люди, которые осуждают Майдан. Им надо объяснить, откуда это взялось, и появляются некие "американские деньги". Конспирологические теории делают мир более определенным и понятным, одновременно усиливая коллективную иллюзию".

Но с психологической точки зрения теории заговора могут быть и полезны, говорит Васютинский: "Благодаря конспирологии люди упорядочивают картину мира и достигают стабильного состояния, когда им кажется, что они понимают жизнь и свою роль в этом. По крайней мере временно".

О вреде конспирологии говорит и Почепцов: "Если наша модель мира искажена или искривлена, то решения становятся неверными и мы будем только усугублять опасность". В пример он приводит нежелание вакцинироваться или носить маски из-за теории об их вреде для здоровья. Такое поведение способствует распространению инфекции.

КАК БОРОТЬСЯ С КОНСПИРОЛОГИЕЙ. И ПОЧЕМУ БОРОТЬСЯ НЕТ СМЫСЛА

Худший вариант в общении с людьми, верящими в теории заговора, это доказывать, что они ошибаются, говорит Спартак. "Чем больше вы будете убеждать их в обратном, тем сильнее подкрепите их убеждение. Конспирология не терпит логики… Человек будет воспринимать доводы как провокацию, обесценивание или еще одну часть заговора".

Лучше всего, считает он, дать человеку возможность проявить логику и самому найти несостыковки в его убеждениях: "Также имеет смысл донести человеку важный тезис: не стоит приписывать злому умыслу то, что можно объяснить глупостью и некомпетентностью".

В некоторых ситуациях "ощущение заговора" может помочь преодолеть угрозу, заявляет Надурак, но есть и проблема, – как понять, что угроза реальна: "Сначала нужно искать доказательства, опровергающие ваше предположение, а затем приводить аргументы "за" и сопоставлять их. Действовать как хороший судья... А критиковать людей, верящих в теории заговора, малоэффективный способ противостояния".

Если убеждение человека приобретает ценность, ради которой он готов идти на баррикады или отдать свою жизнь, ничего с этим не сделать, – заявляет Васютинский

Поскольку исследования показывают, что люди с низким уровнем образования более подвержены конспирологическому мышлению, можно противостоять их распространению, поднимая уровень образованности, считает Надурак: "Лучше предотвращать их появление путем надлежащего интеллектуального воспитания, в основе которого должна быть научная картина мира, знания о различных отраслях социальной жизни, работе разума, его ошибках и как эти ошибки преодолевать".

Васютинский считает, что борьба с людьми, верящими в теории заговора, практически безнадежна: "Если убеждение человека приобретает ценность, ради которой он готов идти на баррикады или отдать свою жизнь, ничего с этим не сделать".

"Теории заговора будут существовать, пока существует человечество", говорит Почепцов, но бороться с ними можно, как и с фейками, где важна скорость реакции. Он считает, что необходимы службы быстрого информреагирования, которые должны стараться размещать свою реакцию на тех же платформах, где возник фейк: "Французы внесли в закон не более 24 часов для размещения опровержения, а англичане требуют разграничивать "обман сознательный" типа дезинформации, когда ложь распространяют вместо правды, и "обман случайный", когда человек не думал обманывать".

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