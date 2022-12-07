Пока в РФ горят аэродромы. США показали бомбардировщик шестого поколения: что он умеет

США показали новый стратегический бомбардировщик – B-21 Raider. Это первый бомбардировщик шестого поколения, внешне он похож на предшественника B-2, а его характеристики – засекречены.

"В первую очередь это носитель ядерного оружия, – говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. – И сигнал США другим ядерным государствам: смотрите, что у нас есть".

Что известно о B-21 Raider, сможет ли он избежать проблем своего предшественника B-2, кому США послали сигнал – разбор LIGA.net.

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ЧТО ПОКАЗАЛИ В ПУСТЫНЕ ПОД ЛОС-АНДЖЕЛЕСОМ

2 декабря США представили свой первый за 30+ лет новый стратегический бомбардировщик – B-21 Raider. Цифра 21 указывает, что это первый новый бомбардировщик 21 века. Raider – отсылает к рейду группы пилотов подполковника Дулиттла, которые в апреле 1942-го пролетели более 1000 км над Тихим океаном и атаковали Токио.

Самолет с 2015 года разрабатывался компанией Northrop Grumman и более чем 400 подрядчиками на заводе №42 в Палмдейле – в городке в пустыне под Лос-Анджелесом. Работа велась в режиме секретности. Лишь прошлым летом Пентагон впервые сообщил сотрудникам, над какой программой они работают, отмечает WSJ.

Сейчас B-21 готов к наземным испытаниям. Первый полет назначен на 2023 год, введение в эксплуатацию – в течение нескольких лет. Он должен стать основой бомбардировочной авиации США: на вооружение возьмут около 100 бомбардировщиков, до $700 млн за каждый.

Raider выполнен в форме крыла и с применением технологии "невидимки-stealth". Он сможет нести ядерные и обычные боеприпасы, а также выполнять весь спектр задач – от разведки до управления боем.

"Внешне он практически не отличается от В-2 (бомбардировщика-предшественника. – Ред.), – говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. – Но, по заявлениям разработчика, внутри вся авионика принципиально отличается от самолетов предыдущего поколения. Все данные об этом надежно закрыты и неизвестны публике".

В Пентагоне говорят, что B-21 построен по принципу открытой архитектуры. Его будет просто адаптировать, так что он сможет использовать новые вооружения, которые еще даже не были изобретены, заверяет министр обороны США Ллойд Остин.

По словам Остина, самолету также не будет равных по дальности, и его не заметит даже самая совершенная система ПВО. Кроме того, B-21 должен быть легким в обслуживании и самым ремонтопригодным бомбардировщиком из когда-либо созданных.

ЗАДАТЬ СТАНДАРТ ДОМИНИРОВАНИЯ

Технические характеристики остаются засекреченными, а Пентагон не показывает B-21 в профиль и сверху. Однако Northrop Grumman уже называет его первым в мире бомбардировщиком шестого поколения.

Стандарты шестого поколения размыты, но их определяют компании-разработчики, объясняет LIGA.net эксперт Defense Express Сергей Згурец.

"У меня нет сомнений, что этот самолет выполняет функции, соответствующие самолету шестого поколения, – говорит Згурец. – Компания Northrop Grumman и командование авиации США вводят новый стандарт бомбардировщиков для продолжительного доминирования. Думаю, В-21 полностью отвечает этим стремлениям".

Но до действительно боевого самолета B-21 еще далеко, говорит Кевлюк. Лишь после первой реальной операции можно будет оценить, все ли получилось у американских конструкторов.

Например, проект-предшественник "Рейдера" – B-2 Spirit – не был реализован в полной мере. При первоначальной задумке поставить армии США около 140 таких самолетов было произведено всего под 20.

По мнению Згурца, разработанный еще на стыке в 1980-90-х годов B-2 стал жертвой "потепления" на международной арене, когда политики уже не считали нужным тратиться на вооружение армии.

"Но сейчас мы входим в новый мир, ставка – на силу. Растет спрос на оружие, особенно эффективное, – объясняет Згурец. – B-21 сможет служить долго за счет модульной конструкции, цифрового борта, интеграции любых систем и материалов, которые еще только будут появляться в будущем".

К тому же, Raider будет долго оставаться актуальным – и в четыре раза дешевле предшественника, отмечает эксперт.

B-21 могут изготовить и меньше 100, не исключает Кевлюк, но это нормально: "Стоимость одного бомбардировщика заявлялась в $450 млн, а показанный стоит уже более $700 млн. Если планировали купить 100 самолетов, то по такой цене смогут купить 50-70".

СИГНАЛ КИТАЮ. А РОССИЯ – НА СОВЕТСКИХ КРЫЛЬЯХ

Через три дня после презентации новейшего B-21 потери понесла российская авиация – взрывы на аэродромах в Энгельсе и под Рязанью повредили ее стратегические бомбардировщики.

После развала СРСР Россия так и не смогла наладить развитие воздушной компоненты ядерной триады, говорит Згурец. Она до сих пор использует бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, созданные при "совке".

"Появление американского бомбардировщика, за которым последует и разрабатываемый китайский, показывает, что эти две страны уже намного опережают РФ, которая длительное время паразитировала на мощностях и продукции СССР", – объясняет Згурец.

По словам Кевлюка, США опережают все, что есть в России, лет на 40. И привязывать к России демонстрацию B-21 не стоит: самолет выкатили по традиции – когда собрали. Однако основное назначение В-21 – носить ядерное оружие, говорит эксперт. Демонстрация такого самолета – сигнал США другим ядерным державам: смотрите, что у нас есть.

"Есть существенное отличие в технологических достижениях США и РФ, – добавляет Згурец. – Я думаю, что американцы при создании самолета сейчас больше оглядываются на Китай, а не на Россию, которая и без этого успешно сдерживается Украиной".

Пока ни Китаю, ни РФ не удалось прорваться через пятое поколение боевых самолетов, говорит Кевлюк. Можно говорить, что они достигли поколения 4++, но и то не массово. "На сегодняшний день В-21 – первое упоминание шестого поколения, – подытожил эксперт. – Первая реальная модель, которая в ближайшее время полетит".

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