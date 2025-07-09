Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом Дональдом Трампом объявил о создании Американской партии. "Будет супервесело", – написал он в Х.

"Маск считает, что республиканцы и демократы представляют в США одни и те же корпоративные интересы. Он хочет потратить свои деньги на проект, который станет конкурентом для элит", – говорит LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

Для создания собственного проекта у Маска есть едва ли не главное: деньги и собственная соцсеть. Но аналитики, с которыми мы поговорили, скептичны: история США свидетельствует, что третья сила никогда не имела большого успеха в Штатах – попыток было много, и все тщетны.

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