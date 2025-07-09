Мільярдер Ілон Маск після сварки з президентом Дональдом Трампом оголосив про створення Американської партії. "Буде супервесело", – написав він в Х.

"Маск вважає, що республіканці та демократи представляють у США одні й ті самі корпоративні інтереси. Він хоче витратити свої гроші на проєкт, який стане конкурентом для еліт", – каже LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Для створення власного проєкту у Маска є чи не головне: гроші та соцмережа. Але аналітики, з якими ми поговорили, скептичні: історія США свідчить, що третя сила ніколи не мала великого успіху в Штатах – спроб було багато, і всі марні.

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