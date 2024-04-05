LIGA.net начинает цикл статей первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина и директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака. Открывает цикл анализ того, как российские атаки на Украину всколыхнули мировой рынок разработок ПВО и ПРО.

С начала ракетных и дроновых атак России на украинские города и объекты инфраструктуры в октябре 2022 года целый ряд государств прибег к активным разработкам средств противодействия. Именно средства ПВО и ПРО стали первым сегментом для наращивания их военных возможностей после оценок действенности системы ПВО-ПРО Украины.

Это направление и дальше будет прогрессировать, поскольку в 2024 году Кремль начал использовать уже два из пяти видов "чудо-оружия", которые кровавый диктатор РФ Путин с пафосом презентовал в 2018 году, среди прочего утверждая, что новые ракеты России "не имеют аналогов" и способны преодолеть даже перспективные системы ПРО.

В конце концов, российские ракеты Х-47М2 "Кинжал" оказались уязвимы к разработанным еще в 1970-е годы американским системам ПРО Patriot. A ракеты ЗМ22 "Циркон", хоть и оказались немного лучше "Кинжала" во время вражеской атаки по Киеву 25 марта, в целом не подтвердили свои заявленные характеристики.

Но, в отличие от ракеты "Кинжал", "Циркон" все же оказался гиперзвуковой ракетой, которая может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость. Специалисты указывают, что ближе к земле скорость ракеты "Циркон" уже не гиперзвуковая, хотя и сверхвысокая – аж в 4,5 Маха. А это значит, что, с момента обнаружения ракеты и объявления тревоги, у войск есть лишь считанные минуты!

("Циркон" долетает до Одессы, Херсона или Николаева за одну минуту, до Запорожья или Днепра – за 2,5 минуты, до Киева – за 5-6 минут).

Конечно, в мире уже есть более мощное оружие, чем у ВСУ. Можно вспомнить, что для перехвата баллистической ракеты йеменских хуситов в феврале 2024 года американские военные использовали новую загоризонтную зенитную ракету Standard Missile 6. Но ее стоимость – более $5 млн. Поэтому в 2022–2024 годах Украина должна вести комбинированную войну, где дорогие ракеты в ограниченном количестве и массовое использование сравнительно дешевых дронов.

Однако Украина – не первая, и опыт иностранных разработчиков для нас имеет исключительное значение. Особенно с учетом того, что страны "постоянной зоны опасности" – как, скажем, Южная Корея - и лучшие ракеты ПРО покупают, и свои разрабатывают.