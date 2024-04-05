LIGA.net розпочинає цикл статей першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна і директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака. Відкриває цикл аналіз того, як російські атаки на Україну сколихнули світовий ринок розробок ППО та ПРО.

Від початку ракетних та дронових атак Росії на українські міста та об’єкти інфраструктури у жовтні 2022 року ціла низка держав вдалася до активних розробок засобів протидії. Саме засоби ППО та ПРО стали першим сегментом для нарощування їхніх військових спроможностей – після оцінок дієвості системи ППО-ПРО України.

Цей напрям і надалі прогресуватиме, оскільки у 2024 році Кремль почав використовувати вже два з п'яти видів "чудо-зброї", які кривавий диктатор РФ Путін із пафосом презентував у 2018 році, серед іншого стверджуючи, що нові ракети Росії "не мають аналогів" та здатні подолати навіть перспективні системи ПРО.

Зрештою, російські ракети Х-47М2 "Кинжал" виявилися вразливими до розроблених ще у 1970-ті роки американських систем ПРО Patriot. A ракети ЗМ22 "Циркон", хоча й виявилися трішки кращими за "Кинжал" під час ворожої атаки по Києву 25 березня, загалом не підтвердили свої заявлені характеристики.

Aле, на відміну від ракети "Кинжал", "Циркон" все ж таки виявився гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість. Фахівці вказують, що ближче до землі швидкість ракети "Циркон" вже не є гіперзвуковою, хоча й надвисокою – аж у 4,5 Маха. А це означає, що, з моменту виявлення ракети та оголошення тривоги, війська мають лише лічені хвилини!

("Циркон" долітає до Одеси, Херсона чи Миколаєва за одну хвилину, до Запоріжжя чи Дніпра – за 2,5 хвилини, до Києва – за 5-6 хвилин).

Звісно, у світі вже є могутніша зброя, ніж мають Збройні сили України. Можна згадати, що для перехоплення балістичної ракети єменських хуситів у лютому 2024 року американські військові використали нову загоризонтну зенітну ракету Standard Missile 6. Але її вартість – понад $5 млн. Тож у 2022–2024 роках Україна мусить вести комбіновану війну, де коштовні ракети в обмеженій кількості та масове використання порівняно дешевих дронів.

Однак Україна – не перша, і досвід іноземних розробників для нас має виняткове значення. Особливо з урахуванням того, що країни "постійної зони небезпеки" – як, скажімо, Південна Корея – і найкращі ракети ПРО купують, і свої розробляють.