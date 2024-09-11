В США состоялись первые дебаты вице-президента Камалы Харрис и бывшего президента Дональда Трампа. Главное внимание было приковано к внутренним вопросам – экономике, проблемам с мигрантами, запрету абортов, защите демократии и мирной передаче власти. Но затронули и внешнюю политику, в частности войну в Украине.

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"Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы в Киеве", – заявила Харрис на дебатах.

"Путин напал, потому что все, что Харрис говорила, было слабым и глупым", – возразил Трамп.

Результаты экспресс-опроса зарегистрированных зрителей CNN, которые смотрели эти дебаты, показывают победу Харрис над Трампом: 63% против 37%. Это близко к результатам Трампа после дебатов с президентом Джо Байденом 28 июня: 67% против 33%.

LIGA.net посмотрела дебаты – главные цитаты кандидатов в президенты США.

Трамп: "Я поговорю с Зеленским и Путиным"

До российской агрессии против Украины кандидаты дошли только после часа дебатов. Трамп заявил, что Россия не напала бы на Украину, будь он президентом.

Свой "мирный план" на случай победы Трамп не раскрыл. Только сказал, что позвонил бы Зеленскому и Путину, и после этого "война бы закончилась".



