У США відбулися перші дебати віцепрезидентки Камали Гарріс і колишнього президента Дональда Трампа. Головна увага була прикута до внутрішніх питань, – економіки, проблем із мігрантами, заборони абортів, захисту демократії та мирного передання влади. Але зачепили й зовнішню політику, зокрема, війну в Україні.

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"Якби Трамп був президентом, Путін сидів би в Києві", – заявила Гарріс на дебатах.

"Путін напав, бо все, що Гарріс говорила, було слабким і дурним", – заперечив Трамп.

Результати експрес-опитування зареєстрованих глядачів CNN, які дивились ці дебати, показують перемогу Гарріс над Трампом: 63% проти 37%. Це близько до результатів Трампа після дебатів із президентом Джо Байденом 28 червня: 67% проти 33%.

LIGA.net подивилась дебати – головні цитати кандидатів у президенти США.

Трамп: "Я поговорю із Зеленським та Путіним"

До російської агресії проти України кандидати дійшли аж після години дебатів. Трамп заявив, що Росія не напала би на Україну, якби він був президентом.

Свій "мирний план" на випадок перемоги Трамп не розкрив. Лише сказав, що зателефонував би Зеленському та Путіну, і після цього "війна би закінчилась".



