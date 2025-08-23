52-летний Риналдо Наззаро утверждает, что в течение 17 лет работал аналитиком в ФБР, Пентагоне и Департаменте национальной безопасности США. Помогал родине бороться с исламским терроризмом.

Примерно в 2010-2011 годах, разочаровавшись в американской бюрократии и политике, он открыл для себя национал-социализм. В 2012 он женился на россиянке и через несколько лет переехал в "безопасное место", в Россию – по его словам, потому что не хотел, чтобы его ребенок рос в "дегенеративных" Штатах.

Уже проживая в Петербурге, он основал в США неонацистскую террористическую сеть The Base ("Основа"). Ее целью было создание "белого этногосударства" на севере Соединенных Штатов.

Несколько месяцев назад Наззаро объявил об изменении плана: "белое государство" его люди будут строить в Украине на территории Закарпатской области.

Телеграм-канал ячейки The Base в Украине заявил о намерении дестабилизировать украинское государство диверсиями на критически важных объектах инфраструктуры и убийствами чиновников по всей территории под контролем Киева. Одновременно должны были происходить "партизанские операции" на Закарпатье.

В середине июля медиа сообщили, что телеграм-канал "Основы" в Украине объявил о причастности ячейки к убийству в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича.

Представители власти в США и России воздерживаются от комментариев о The Base и Наззаро. Служба безопасности Украины также не дает комментариев относительно людей Наззаро в Украине и их причастности к убийству Воронича.

LIGA.net пыталась разобраться, насколько опасной – и для кого – является эта сеть и действительно ли ее ячейка в Украине взяла на себя ответственность за убийство полковника СБУ (спойлер: наиболее вероятно, что нет).

The Base в США: плохое начало

Наззаро создал The Base в 2018 году. К тому времени он, если верить медиа и мониторинговым организациям в Северной Америке и Британии, открыто позволял себе призывы к насилию. (Позже он утверждал, что The Base не имела такой цели и в целом не вела никакой незаконной деятельности.)

"Составьте список всех преступлений на почве ненависти к белым, о которых вы знаете и в которых было нарушено правосудие. Эти люди имеют имена и адреса. Вперед, восстанавливайте справедливость", – цитировала пост Наззаро в уже удаленном аккаунте в Twitter от сентября 2018 года правозащитная организация Southern Poverty Law Center.

Anti-Defamation League размещала скриншот другого твита Наззаро того же периода: "Я буду громоотводом, но вы должны отплатить мне кровью (желательно не своей)". В еще одном, с фото Адольфа Гитлера, Наззаро обращался к "фюреру" с обещанием: "Мы закончим то, что ты начал".

Уже в 2019-2020 в The Base проникли, независимо друг от друга, по меньшей мере один агент ФБР, один активист антифы и один журналист, Райан Торпе из Канады, которые затем цитировали переписку во внутренних чатах сети, где говорилось о желании и планах участников совершать убийства, теракты и диверсии.

Как результат, в США начались аресты участников сети: одних обвинили в вандализме – нанесении граффити на стены синагоги, – других – в планировании и подготовке убийств, терактов и массовых беспорядков. Нескольких участников даже поймали во время покушений на теракт. Речь шла о попытке взорвать больницу с больными COVID-19 и поджечь еврейский дом престарелых в США.

Митинг в городе Ричмонд, штат Вирджиния за право носить оружие после решения местного законодательного органа запретить ношение оружия в некоторых местах. Несколько участников The Base планировали спровоцировать беспорядки на митинге, которые, по их замыслу, должны были вылиться в гражданскую войну. Мужчин арестовали за несколько дней до митинга, который, в конце концов, прошел мирно (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В 2020 году журналисты The Guardian идентифицировали главаря, который до тех пор был известен лишь под псевдонимом и никнеймом "Норманнское Копье" (Norman Spear), как Риналдо Наззаро.

Поэтому к 2021 году активность The Base в Штатах фактически сошла на нет, хотя Наззаро пытался отстроить сеть. Ее бывшие участники стали высказывать подозрения, что Наззаро продолжает работать на американские спецслужбы, создав организацию-приманку для радикальных ультраправых, чтобы выдавать их правоохранителям. Или что он агент российских спецслужб.

Одни удивлялись, что даже когда в США начали преследовать участников The Base, Наззаро мог спокойно путешествовать туда из России и возвращаться обратно. Другие – что даже после того, как его личность стала известна, он мог без проблем жить в России, которая к тому времени уже сокрушила ячейки неонацистов у себя и преследовала собственных граждан с такими взглядами, как у него.

Основы "Основы": почему The Base трудно нейтрализовать

Риналдо Наззаро и его приспешники верят в "Великое замещение" – теорию заговора, согласно которой правительства западных стран ведут сознательную политику постепенного вытеснения "белой расы".

Они считают, что власть в США и, предположительно, других демократических западных государствах "контролируют евреи" – если не прямо, то посредством идей и ценностей, которые впитали тамошние общества. Что конкретно это означает, вероятно, не имеет значения: достаточно вспомнить все известные антисемитские теории заговора.

Изменить господствующие системы управления в пользу якобы вымирающей "белой расы" мирным путем, с помощью выборов, невозможно, считают они, потому что большинство избирателей никогда не будут на стороне радикальных ультраправых.

Поэтому свою задачу они видят в том, чтобы якобы спасти свою расу "акселерацией" – провоцированием и ускорением – падения системы управления, сложившейся в государстве их присутствия, и установлением своего порядка.

Сделать это можно с помощью террора и диверсий, наподобие тех, что происходят в большом количестве на территории Украины, России и стран ЕС после начала российской полномасштабной войны против Украины.

На территории России их совершали, кроме прочих, местные неонацисты, которых возмутило российское вторжение в Украину. Речь шла не об уважении к украинской государственности, а о недопустимости ситуации, когда славяне убивают славян.

В этих случаях, как и во многих других, прибегали как к непосредственному совершению диверсий, так и к вербовке сторонних исполнителей – за деньги, обманом, или психологическим давлением.

Ячейка The Base в Украине тоже объявила рекрутинг. За "успешные действия" пообещали вознаграждение. На формирование "партизанского отряда", правда, сами открыли сбор пожертвований.

The Base – сеть автономных ячеек, изначально возникших в ряде штатов США и в Канаде. Ячейка – 2-3 человека, все – белые мужчины в хорошей физической форме, большинство – молодежь и подростки.

Это преимущественно маргиналы в своих семьях и сообществах, их притягивает милитаристская романтика и ощущение принадлежности, чего им не хватает. Они должны вместе тренироваться, и вместе планировать свои акселерационистские действия.

Они же вместе попадают рано или поздно в поле зрения спецслужб и, в конце концов, за решетку.

Сеть организована так, что участники одной ячейки не должны что-то знать об участниках других, чтобы раскрытие одной ячейки не привело к падению всей сети. При этом участникам The Base не запрещено принадлежать к другим ультраправым группам.

Наззаро утверждает, что не вмешивается в "операционное планирование" и контент, который производит каждая конкретная ячейка. Его роль, по его словам, – давать советы, помогать в рекрутинге новых участников и собирать пожертвования на деятельность сети.

В сети особенно приветствуют тех, кто обладает военным опытом и инженерным образованием – участники должны уметь, в частности, изготавливать и применять взрывчатку. В закрытых чатах The Base они делятся материалами как об идеологии нацизма и акселерационизма, так и о практике внедрения их идей.

Собеседования с потенциальными участниками ведет, среди прочих, сам Риналдо Наззаро. Для присоединения к The Base предлагают, в частности, доказать серьезность намерений распространением в городах агитационных материалов сети.

Весной 2025 года связанный с сетью телеграм-канал опубликовал ряд коротких видео из нескольких городов Украины: на стенах домов и других конструкциях были нанесены граффити с символикой "Основы". Другие видео фиксировали поджоги – трансформаторной подстанции и административного здания.

"Осада" на родине Путина

В 2023 году Наззаро, заявивший еще в начале 2022 года, что отходит от The Base, потому что его не поняли и не оценили, снова начал создавать сеть ячеек. Джошуа Фишер-Бирч, исследователь американской организации Counter Extremism Project, в комментарии LIGA.net отметил, что уже в следующем году Наззаро стал снова пытаться приобщиться к деятельности акселерационистов в США, предлагая им советы и помощь в установлении связи друг с другом.

В начале 2023 года Наззаро также возобновил сбор пожертвований, как он объяснял, на тренировки, обратил внимание Фишер-Бирч. Он стал призывать бывших участников The Base вернуться в сеть, утверждая, что сделал вывод из прошлых ошибок в вопросах безопасности.

В 2024 году он даже стал искать нового лидера в США, которому готов был платить зарплату, в том числе из собственных средств.

Большинство его публичной онлайн-активности некоторое время приходилось на телеграм, но его канал больше не активен, как и канал украинской ячейки The Base, на который он сначала ссылался.

Предыдущие аккаунты и чаты, связанные с сетью Наззаро, на различных платформах, популярных как у общей публики, так и у ультраправых, так же время от времени удаляли из-за их содержания. Его открытые агитационные площадки теперь – это канал на Rutube и страница в российской социальной сети ВКонтакте, но доступ к некоторым сообщениям на ней он ограничивает.

В российских соцсетях фото профиля админа, Наззаро, который теперь выступает под никнеймом "Римский волк", демонстрирует книгу "Осада" американского идеолога акселерационизма Джеймса Мейсона.

В России она признана экстремистской и запрещена к распространению. Недавно там приняли закон, что вводит наказание даже за интернет-поиск таких текстов.

За демонстрацию "экстремистской" символики в России наказывали и раньше. Несколько дней назад российское МВД выслало из оккупированной части Донецкой области и запретило въезд на 50 лет трем иностранцам, в чьих телефонах нашли "контент, указывающий на интерес к радикальным идеям".

Сама The Base экстремистской или террористической не признана ни в России, ни в США. Наззаро, впрочем, утверждает, что в Штатах в отношении его ведут следственные действия и что в 2020 там закрыли все его счета, а также счета его "аполитичной", как он подчеркнул, жены и родителей.

По словам Наззаро, он не был в США с тех пор, как в 2020 году его настоящее имя появилось в медиа. Хотя агент ФБР, который смог проникнуть в The Base, утверждал, что в его институте оно было известно раньше.

The Base признана террористической организацией в Канаде, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии, а также на уровне ЕС. Австралиец Брентон Таррант, расстрелявший в 2019 году прихожан в двух мечетях во время пятничной молитвы в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, убив 51 человека и ранив 40, является одной из икон участников The Base.

Назрин Шарифзай, жена погибшего от теракта в городе Крайстчьорч Фавада Шарифзая, возле импровизированного мемориала рядом с одной из мечетей, 19 марта 2019 года (Фото: Mick Tsikas Australia and New Zealand Out/EPA)

На арабский название сети переводится дословно как аль-Каида. И хотя Наззаро утверждает, что это не калька, а совпадение, организация американской "Основы" напоминает такую же у радикальных исламистов, борьбой с которыми Наззаро, по его словам, занимался на протяжении более десяти лет.

Большая часть содержания страницы "Основы" в ВК – фото людей в масках в якобы США, Британии и разных странах Европы, позирующих с флагом The Base – тремя рунами Эйваз на черном фоне, – оружием и нацистским салютом. В России, как можно судить по контенту страницы, ячейки у Наззаро нет.

Контактировать с ним Наззаро приглашает по электронной почте, его ящик – на mail.ru.

При этом он упорно отрицает сотрудничество с российским режимом.

"Исследователь" национал-социализма

Никто, кажется, не удивился, что первое и единственное телевизионное интервью, в 2020 году, Риналдо Наззаро дал российскому государственному телеканалу "Россия". В 25-минутном телесюжете появляются также его жена и три дочери, младшая из которых, в то время несколькомесячный младенец, – единственная из трех детей, родившаяся в России.

Недавно в другом интервью, для известного в ультраправых кругах подкаста, Наззаро утверждал, что до сих пор не получил российского гражданства.

Жена Наззаро, единственный раз появившаяся в медиа именно в сюжете "России", не сказала там ни слова. Ранее она рассказывала о семье в соцсетях – так журналисты, например, увидели Наззаро в футболке с изображением Путина в поезде из Петербурга в Чебоксары, где жили родители его жены. Сейчас ее профиль в ВК закрыт.

Семья живет в центре Петербурга в квартире, которую они приобрели в 2018 году. Чем зарабатывают Наззаро и его жена, о которой известно, что до замужества она работала бухгалтером в крупном финансовом учреждении в США, неизвестно. В 2021 году в комментарии "Настоящему времени" Наззаро утверждал, что по переезде в Россию давал уроки английского языка, но с тех пор не работает.

При этом он также утверждал и до сих пор утверждает, что вкладывает в The Base, в том числе собственные средства. Украинская ячейка сети, правда, по его словам, получает финансирование из других источников – "краудфандинговых пожертвований".

Благодаря журналистским расследованиям 2019-2020 годов, прежде всего New York Magazine, о Наззаро известно, что он происходит из состоятельной семьи выходцев из Италии. Он учился в частных католических школах и католическом университете, где изучал философию и теологию. Университет он по какой-то причине оставил. Наззаро утверждает, что закончил вместо этого Нью-Йоркский университет, но не указывает, что именно он там изучал.

После окончания университета в 1996 году Наззаро, по его словам, начал работать в американских правительственных структурах. В 2000-х он был задействован в американских операциях в Ираке и Афганистане, но как гражданский, подчеркивает он. Именно во время работы в Афганистане, рассказывает Наззаро, он "достиг своего назначения".

В интервью неонацистскому подкасту Наззаро рассказал, что к середине 2000-х разочаровался в американской политике и "стал очень циничен". Он начал задавать себе много вопросов, которым раньше не придавал значения.

Поворотным, по его словам, стал вопрос об антисемитизме: он рассказал, как в офисе в Афганистане услышал в новостях американского телеканала об очередном антисемитском инциденте в Соединенных Штатах и задумался, почему такие инциденты случаются.

Многочисленные западные журналисты, писавшие о Наззаро, обращали внимание, что в интервью корреспонденту "России" в 2020 году он не смог ответить на вопрос, отрицает ли он Холокост: он сказал, что мало об этом знает.

На вопрос об отношении к Гитлеру ответ Наззаро тогда же был более пространным, но не более конкретным: он отметил, что Гитлер был фигурой, которая сформировалась в определенных исторических обстоятельствах, с тех пор изменившихся.

Но аудитории подкаста, записанного в июне этого года, он дал понять, что не столько отрицает Холокост, сколько считает его справедливым.

Во время пребывания в Афганистане Наззаро "провел исследование" о насилии против евреев, на основе онлайн-материалов, начиная от Википедии, и пришел к выводу, что "в большинстве этих ситуаций они не являются невинными жертвами". Этот вывод, по его словам, побудил его задать вопрос о Холокосте. Наззаро рассказал:

Было ли это так же бредом? Это просто выглядело как естественный вопрос, вроде как последовавший. И я стал это исследовать. Исследовать национал-социализм. И это в большой степени, когда я достиг своего назначения. Когда я открыл национал-социализм, его принципы, за что он выступает и чем он на самом деле является, это был ответ. С тех пор я никогда не оглядывался назад.

В интервью "России" и в комментариях ряду западных медиа Наззаро утверждал, что The Base не является террористической организацией и не планирует никаких насильственных действий. Собираются ее участники якобы для обучения навыкам выживания в экстремальных условиях и самообороны, что могут понадобиться в случае массовых беспорядков или природных катастроф.

В первые годы своего существования, до разгрома в 2020 году, The Base действовала преимущественно на территории Северной Америки. В обновленной сети, судя по сообщениям Наззаро в социальных сетях, больше всего ячеек – в странах ЕС. Там уже так же, как ранее в США, прошла волна арестов молодых мужчин и подростков, вероятно, причастных к "Основе".

В середине 2024 года Наззаро все еще агитировал за "белое этногосударство" в США. Теперь он настаивает, что у разбросанных по миру идейных белых террористов недостаточно сил, чтобы свергнуть правительство в своих странах. Ради спасения "белой расы" он призывает неонацистов всех стран отказаться от патриотизма, национальной гордости и надежды "возродить" свои национальные культуры.

Вместо этого они должны объединиться в "интернациональное военное формирование", чтобы создать себе новую "пан-европейскую родину" там, где для ее создания есть условия.

Условия, по его мнению, есть в Украине.

"Мы можем создать белый Афганистан"

Для создания "новой родины", по мнению Риналдо Наззаро, акселерационистам нужна горная или лесистая территория, доступ к оружию на ней, социальная напряженность или активный военный конфликт и поддержка примерно 20 процентов населения.

По словам Наззаро, несколько месяцев назад участники The Base в Украине обратились к нему с идеей создать "белое этногосударство" на территории Украины вблизи линии фронта. Первую часть идеи он принял, вторую отверг, потому что близость к фронту означала бы вероятность вступления в вооруженный конфликт с Россией. Вместо этого он, проанализировав территорию Украины, указал на Закарпатье.

Отделенную горами от остальной Украины, с этнически пестрым населением и границей со сразу четырьмя государствами, Закарпатскую область россияне уже много лет видят как легкую мишень для сепаратистских провокаций.

В мае этого года украинские спецслужбы указали на новый тревожный сигнал, задержав двух граждан, которые якобы шпионили в пользу Венгрии. Задачей мужчины и женщины было, как сообщали, в частности, выяснить реакцию населения на возможный вход в регион венгерских войск.

Наззаро, вероятно, тоже читал эту новость, которая могла создать дополнительное впечатление, что Украина обессилена уже настолько, что соседи всерьез готовятся разбирать ее по частям. В интервью для неонацистского подкаста в июне он объяснял выбор именно украинской территории тем, что из двух воюющих стран Украина – более слабая.

Наззаро также объяснял, что не пытается создать неонацистский сепаратистский проект в России, потому что в горной местности, больше всего подходящей для такой попытки, там проживают мусульмане, которые не стали бы терпеть радикальных нацистов.

Впрочем, он признал, что большая часть населения Закарпатья тоже не была бы рада вторжению его единомышленников, но "идеального решения нет". "Они могут уйти, мы не собираемся их останавливать", – милосердно согласился он.

Главная идея, повторяемая Наззаро все чаще: пытаться привлечь большинство на свою сторону у The Base и подобных групп нет времени, потому что, мол, чем дольше они воздерживаются от действий ради пропаганды, тем меньше становится белых людей.

Мужчина с флагом Конфедерации в беспорядках в Вашингтоне во время процедуры признания победы Джо Байдена против Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Американские неонацисты хвастались участием в беспорядках. 6 января 2021 года (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Но самое интересное то, как он описал вероятное будущее своей "новой пан-европейской родины": "Это будет больше как Афганистан. На десятилетия и десятилетия. Мы будем воевать безостановочно. Даже, вероятно, между собой. Это будет скорее как атаманщина, чем как действительно функционирующее государство. Это должно быть очевидно для всех. В конце концов, видимо, мы можем прийти к этому: создать белый Афганистан".

Все несовпадения неслучайны

Несколько американских участников The Base в США планировали поехать в Украину, чтобы получить боевой опыт, который они могли бы применить дома. Об одном известно, что он таки достиг пункта назначения и даже якобы успел побывать на фронте, но в 2020 году его депортировали в США.

Кто такие сегодняшние участники The Base в Украине – неизвестно. Ведущий подкаста, для которого Наззаро недавно дал интервью, предположил, что это российские неонацисты, воюющие на стороне Украины в составе какого-то из российских формирований. Его гость этого не подтвердил, но и не отрицал.

О появлении ячейки The Base в Украине стали говорить весной. Ее активность началась с демонстрации в аккаунтах "Основы" многочисленных видео с граффити в украинских городах и "закарпатских" постеров украинской ячейки в марте и апреле.

Следы первого телеграм-канала ячейки остались в сервисе TGstat. Сервис показывает, кроме всего прочего, что через месяц после создания канал имел около 40 тысяч подписчиков, но с тех пор стал их терять. Журналисты, успевшие увидеть его в телеграме, опознали явные признаки того, что "подписчики" были ботами.

Для сравнения, канал The Base, который создал в 2023 году и администрировал Наззаро, на момент удаления имел менее 600 подписчиков.

Через некоторое время после удаления украинского канала The Base появился новый с таким же названием и логотипом – и несколькими тысячами ботов в роли подписчиков. Это он 10 июля опубликовал сообщения, которые в The Guardian поняли, как заявление о том, что The Base взяла на себя убийство Ивана Воронича. Информацию от британского издания, не проверяя, подхватили многочисленные украинские и иностранные медиа.

Но этот же канал позже связывал с "нашими соратниками" фактически все резонансные акции в Украине – и нападения толп на представителей ТЦК, и митинги за освобождение военнопленных, и протестные собрания против лишения независимости НАБУ и САП.

Его сообщения и по частоте, и по содержанию коренным образом отличались от сообщений его предшественника. Они были исключительно на украинском языке, часто – явно в машинном переводе с русского. Например, однажды админ обратился к своим подписчикам как к "передплатникам", а в посте о нападениях на ТЦК отметил, что их сотрудники осуществляют "навантаження в намиста".

Канал, на который ссылался Наззаро и который, логично, обращался к единомышленникам по всей Европе, а не только в Украине, размещал посты на украинском и английском.

К тому же новый канал не содержал символики The Base и не публиковал фото и видео, свидетельствовавшие о реальной деятельности ячейки как нанесение граффити или тренировки. Он не распространял сообщений Наззаро, и только один раз, и то вскользь, упомянул о его закарпатском прожекте.

Идеологические установки его админа явно не совпадали с установками The Base. И до такой степени, что 15 июля он поздравил подписчиков с Днем украинской государственности, а за два дня до того агитировал за "президента-галичанина" Руслана Марцинкива.

Более того, его сообщения были откровенно абсурдными. Например, однажды канал опубликовал свое "расследование" на основе российского фейка двухлетней давности об "энтомологических подразделениях ВСУ".

Они, как утверждал канал, выращивали генетически модифицированную саранчу для диверсий против россиян, но из-за сокращения финансирования стали ее недокармливать, так что изголодавшаяся саранча вырвалась на волю и бросилась пожирать украинские урожаи.

Судя по видео, которые распространял этот канал, по меньшей мере один его админ или участник связанной с ним группы проживал или часто бывал в Киеве.

О себе админ утверждал, что является действующим военнослужащим. При этом он регулярно критиковал как таковую мобилизацию в Украине. Он также настаивал на ответственности украинской противовоздушной обороны за жертвы среди мирного населения: россияне, убеждал он "передплатників", били по системам ПВО, якобы размещенных возле жилых домов.

Можно подумать, что канал создали действительно для приманивания склонных к насилию украинских ультраправых маргиналов, но сделали это не The Base. Джошуа Фишер-Бирч, тем не менее, предполагает, что он таки может быть одной из платформ сети Наззаро, рассчитанной исключительно на украинскую аудиторию.

Исследователь считает показательным, что Наззаро или связанные с The Base телеграм-каналы в Украине не указали на подозрительный канал как на фейк.

Он также обращает внимание, что для контактов с ними админы и ныне активного настоящего и, вероятно, фейкового украинских каналов The Base предлагают один и тот же телеграм-бот. LIGA.net написала сообщение в бот, но не получила никакой реакции.

Павел Белоусов, эксперт по цифровой безопасности Nadiyno.org, тоже допускает, что оба канала могут принадлежать The Base, но выполнять функции для разных аудиторий.

Если второй канал – фейк и ловушка, он может указывать для связи с ним чужой бот, чтобы выглядеть настоящим или засыпать администраторов бота заявками, не имеющими ничего общего с их интересами и целями.

Такой бот может быть взломан, при этом владелец бота может не знать о взломе, если третья сторона не проявляет свого присутствия, объясняет Белоусов, отвечая на вопрос LIGA.net.

Сам факт, что бот не отвечает, не означает, что он бездействует, продолжает эксперт.

Отправляя сообщение в бот, пользователь позволяет его администратору видеть свой пользовательский идентификационный номер, по которому можно проверить принадлежность пользователя к другим группам и чатам в телеграм. Можно также найти все фото пользователя и имена, которыми он пользовался за время существования аккаунта.

Если эта проверка показывает, что пользователь не является сторонником идей, для реализации которых создали бот, очевидно, что он не получит ответа.

Также можно видеть, что аккаунт пользователя только что создан, как было в случае LIGA.net. Это тоже будет выглядеть подозрительно, отмечает Белоусов.

Так или иначе, собирать вместе потенциальных террористов можно не только для совместных действий, но и для масштабных зачисток. За последнее "Основу", и Наззаро лично, уже могут поблагодарить как минимум спецслужбы США и нескольких стран ЕС.

Убийство Воронича: без комментариев

Наззаро на активность нового канала якобы украинской ячейки The Base никак не реагировал. На днях зато он опубликовал 10-минутное селфи-видео, где в очередной раз сетовал на попытки соратников вести агитацию ради невозможного массового "пробуждения" "белой расы".

Соратники продолжали терять время и деньги и приближать многословием свое неизбежное обнаружение и арест, вместо того, чтобы прибегать к давно назревшим, по его мнению, действиям. Вероятно, это касалось уже и украинской ячейки "Основы".

В ВК Наззаро опубликовал ссылку на, по всей видимости, копию удаленного в начале мая телеграм-канала украинской ячейки. Новый канал существовал с начала мая, и большинство его сообщений, на украинском и английском языках, приходятся именно на дату создания. Очевидно, что это тексты и визуальные материалы из его удаленного предшественника. Видео, размещенные 3 мая, датированы мартом-апрелем 2025 года.

На момент, когда его впервые увидела LIGA.net, канал-клон имел 161 подписчика. Это скорее норма для The Base, где любые медиа считают нужными только для рекрутинга, а не для информирования и развлечения фанатов.

Клон, последняя активность которого была в конце июля, как и его удаленный оригинал, агитировал за "закарпатский" проект The Base и распространял сообщения и идеи Наззаро. В июне и июле он опубликовал еще несколько видео с поджогами – авто ВСУ, трансформаторной подстанции и здания.

Интенсивность акций – одна-две в месяц – намекала, что с рекрутингом ячейка и ее главарь в Петербурге справились хуже, чем непосредственно ФСБ, стоящая, как утверждают украинские правоохранительные органы, за многочисленными регулярными поджогами в Украине.

Правда, другой, вероятно, связанный с The Base в Украине телеграм-канал также регулярно размещал смонтированные видео ряда поджогов автомобилей ВСУ, некоторые – с датами и иногда с локациями. Ряд таких видео канал разместил и в августе.

Так или иначе, недооценивать опасность The Base было бы легкомысленно.

Судя по сообщениям в телеграм и ВКонтакте, с марта идею "новой белой родины" в Украине поддержали две ячейки "Основы" в других странах Европы.

Между тем, ни один из этих связанных The Base телеграм-каналов не содержал упоминаний ни об открытых нападениях граждан на представителей ТЦК, ни о недавних массовых акциях в Украине.

Они тем более не упоминали об убийстве Воронича. В день насильственной гибели полковника СБУ канал, на который ссылался Наззаро, опубликовал видео с очередным поджогом авто.

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации двух вероятных убийц Воронича, мужчины и женщины. По словам украинской спецслужбы, это граждане Азербайджана, их наняла ФСБ специально для этого убийства.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах отметил, что "вбросы" относительно деятельности "Основы" там рассматривают как элемент "российских информационно-психологических операций, цель которых – запутать следствие и украинское общество".