52-річний Ріналдо Наззаро стверджує, що протягом 17 років працював аналітиком у ФБР, Пентагоні і Департаменті національної безпеки США. Допомагав батьківщині боротися з ісламським тероризмом.

Приблизно у 2010-2011 роках, розчарувавшися в американській бюрократії і політиці, він відкрив для себе націонал-соціалізм. У 2012 він одружився з росіянкою і через кілька років переїхав у "безпечне місце", у Росію – за його словами, тому що не хотів, щоб його дитина росла у "дегенеративних" Штатах.

Уже проживаючи у Петербурзі, він заснував у США неонацистську терористичну мережу The Base ("Основа"). Її метою було створення "білої етнодержави" на півночі Сполучених Штатів.

Кілька місяців тому Наззаро оголосив про зміну плану: "білу державу" його люди будуватимуть в Україні на території Закарпатської області.

Телеграм-канал осередку The Base в Україні заявив про намір дестабілізувати українську державу диверсіями на критично важливих об’єктах інфраструктури й убивствами посадовців по всій території під контролем Києва. Одночасно мали відбуватися "партизанські операції" на Закарпатті.

У середині липня медіа повідомили, що телеграм-канал "Основи" в Україні оголосив про причетність осередку до вбивства в Києві полковника СБУ Івана Воронича.

Представники влади в США і Росії утримуються від коментарів про The Base і Наззаро. Служба безпеки України також не дає коментарів стосовно людей Наззаро в Україні і їхньої причетності до вбивства Воронича.

LIGA.net намагалася розібратися, наскільки небезпечною – і для кого – є ця мережа і чи дійсно її осередок в Україні взяв на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ (спойлер: найбільш імовірно, що ні).