На выборах в США побеждает бывший президент Дональд Трамп – уверенно обошел вице-президента Камалу Харрис. Республиканцы также получили контроль над верхней палатой Конгресса – Сенатом. Возможно, будет даже полная власть, если возьмут нижнюю Палату представителей – это еще не известно.

Одна из причин такого результата – бунт американцев против истеблишмента, объясняет LIGA.net старший научный сотрудник Atlantic Council Джейкоб Гейлбрунн.

Украине лучше готовиться к некомфортным вещам, предупреждает LIGA.net эксперт по политике США, внештатный сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов: "Как бы всех ни пытались успокоить, дальше будет труднее".

Как Трамп одержал убедительную победу, и что она предвещает Украину – коротко.

Бунт против вашингтонских элит. Как формировалась победа Трампа

По предварительным результатам 47-м президентом США стал Трамп (получил 286 голосов избирателей из 270 нужных). За него проголосовали 71,3 млн. избирателей. За вице-президента Харрис – 66,8 млн. Трамп уже возглавлял Белый дом в 2017-2021.

Также республиканцы установили контроль над Сенатом (52 из 100 мест) и, возможно, над Палатой представителей (206 мандатов при необходимом большинстве в 218).

Такой триумфальный результат имеет много пояснений.

Американцы хотят покончить с нынешней элитой и изменить политику последних четырех лет, заключает LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

Трамп победил, потому что использовал настроения против истеблишмента, изображая себя жертвой вашингтонских элит. Все попытки помешать ему, включая судебные процессы, лишь укрепили его сторонников, добавляет Гейлбрунн.

К тому же популизм Трампа подкупает. Мир стал сложнее, а популисты способны предложить нравящиеся решения, пусть они не обязательно правдивы, объясняет LIGA.net научный сотрудник Института Маккейна Аарон Корева.

Это происходит не только в США. Во многих демократических странах люди устали от традиционных элит. В них видят политиков, которые озабочены прежде всего собственными проблемами и недостаточно прислушиваются к мнению "обычного человека".

Трампу помог молчаливый избиратель – тот самый, который в 2016 году уже принес ему неожиданное преимущество в колеблющихся штатах, добавляет LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев. Те, кто не попал в опрос, не показывал политическую активность: просто пришли и проголосовали.

Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс приветствует Трампа как победителя. Рядом жена Мелания и их сын Беррон (Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Трамп победил, потому что убедил американцев, что позаботится об их бумажнике, отмечает LIGA.net гостевой профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик. Экономика страны объективно в хорошем состоянии, но цены растут. Это для многих аргумент, почему Трамп лучше Байдена или Харрис.

Наконец, на Трампа сработала и слабая кампания демократов, добавляет он. Замена Байдена на Харрис произошла поздно и ее месседжи не были достаточно убедительными.

Сильный мандат Трампа. Как изменится американская политика

В Конгрессе преимущество республиканцев будет не столь мощным, чтобы закрывать глаза на демократов, считает Краев. Выборы показали, что внутри республиканцев есть различие силы – консервативное крыло во главе с Диком Чейни, призвавшим голосовать против Трампа. Поэтому президенту сначала придется объединить партию.

Однако Трамп получил сильный мандат – он занимает доминантную позицию и будет ведущей фигурой в политике США, уточняет Дикинсон.

Сенат и Палата будут играть второстепенную роль.

Если Палата останется за демократами, они смогут поставить Трампа в тупик во внутренней политике, но не во внешней, добавляет Гейлбрунн.

"Это может приводить к параличу решений, – соглашается Дубовик. – Когда все карты у Трампа – это не хорошо для системы сдержек и противовесов внутренней политики. Для внешней это не имеет значения – вся инициатива у президента".

В Конгрессе следует ожидать упорной борьбы за переформатирование американских институтов под полный президентский контроль, предполагает Колдомасов.

Соглашение о "мире" с РФ или прекращении помощи США. Чего ждать Украине

Во время кампании Трамп обещал, что завершит войну в Украине за 24 часа – еще до инаугурации. Он обещал договориться с Путиным. Говорил, что Украина "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса в НАТО, а "Зеленский – крупнейший продавец в истории", якобы каждый раз уезжает из США с $60 млрд. И якобы Зеленский виноват, что допустил войну.

Можно ожидать, что первым шагом Трампа в реализации его "мирного плана" будет попытка заложить почву для переговоров с Путиным, считает Дикинсон.

Между Трампом и Москвой еще до инаугурации могут начаться непубличные переговоры, по итогам которых Киеву представят проект соглашения, на которое он может согласиться или нет. Если нет, Америка может приостановить поддержку Украины, озвучивает он один из сценариев.

Второй вариант – Трамп попытается публично усилить позицию Украины, чтобы создать базу для хороших переговоров: если в его интересах, чтобы Киев говорил с позиции силы.

Но, по всей вероятности, Трамп будет двигаться к прекращению помощи Украине и навязывать мирное урегулирование с главой России Владимиром Путиным, которого могут даже пригласить в Белый дом, отрицает Гейлбрунн.

Сувениры матрешек с Трампом и Путиным в Москве (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Москва может обмануть и Украину, и Соединенные Штаты. Вопрос – выдвинет ли Америка Трампа условия, которые будут неприемлемы для России. И в том, готов ли будущий президент действительно противостоять Путину, отмечает Дубовик.

От Трампа можно ждать много некомфортных вещей, говорит Колдомасов. От готовности США к временной оккупации украинских земель к давлению на НАТО в вопросе уменьшения помощи Украине: "Как бы всех ни пытались успокоить, дальше будет труднее. Лучше быть готовыми к горькой правде, чем жить в иллюзии. До этого шло с 2022 года".

Проблема Трампа не в том, что он пророссийский, а в том, что не считает Россию слишком важной, объясняет Корева. Для него гораздо большей угрозой является Китай.

Чтобы Россия серьезно относилась к переговорам, она должна потерпеть поражение на поле боя. "Не слышал от Трампа никаких заявлений, что он понимает это, – добавляет научный сотрудник Института Маккейна. – Вместо этого он планирует собрать саммит, чтобы получить холодный душ от Путина и потом говорить: "Путин не согласился, но я пытался".

Опция "хромой утки". Чего ждать дальше

Дальше будет формирование окончательной команды Трампа на вторую каденцию. Но политика США – аттракцион, поэтому следует готовиться к неожиданным поворотам.

Президент Байден стремится направить больше военной и экономической поддержки Украине, пока он еще остается у власти, считает Гейлбрунн.

Однако ждать от него серьезных шагов не стоит, уточняет Дикинсон. Особенно на международной арене: "Вряд ли Байден за следующие 2,5 месяца даст Украине "зеленый свет" для ударов по России или приглашения в НАТО".

Но Байден может ограничить для Трампа сферу полномочий, чтобы больше решений шло через Конгресс, предполагает Краев: "Такие предохранители установили во время прошлой каденции Трампа – без одобрения обеих палат Конгресса президент не может выходить из международных союзов. Например, не может вывести США из НАТО ".