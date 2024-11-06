На виборах у США перемагає колишній президент Дональд Трамп – він впевнено обійшов віцепрезидентку Камалу Гарріс. Республіканці також отримали контроль над верхньою палатою Конгресу – Сенатом. Можливо, матимуть навіть повну владу, якщо візьмуть нижню Палату представників – це ще не відомо.

Одна з причин такого результату – бунт американців проти істеблішменту, пояснює LIGA.net старший науковий співробітник Atlantic Council Джейкоб Гейлбрунн.

Україні краще готуватись до некомфортних речей, попереджає LIGA.net експерт із політики США, позаштатний співробітник Центру глобального правління (Брюссель) Артур Колдомасов: "Як би всіх не намагались заспокоїти, далі буде важче".

Як Трамп отримав переконливу перемогу та що вона віщує Україні – коротко.

Бунт проти вашингтонських еліт. Як формувалась перемога Трампа

За попередніми результатами, 47-м президентом США став Трамп (отримав 286 голосів виборників із 270 потрібних). За нього проголосували 71,3 млн виборців. За віцепрезидентку Гарріс – 66,8 млн. Трамп вже очолював Білий дім у 2017-2021 роках.

Також республіканці встановили контроль над Сенатом (52 зі 100 місць) і, можливо, над Палатою представників (206 мандатів за необхідної більшості у 218).

Такий тріумфальний результат має багато пояснень.

Американці хочуть покінчити з теперішньою елітою та змінити політику останніх чотирьох років, підсумовує LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Трамп переміг, бо використав настрої проти істеблішменту, зображуючи себе жертвою вашингтонських еліт. Усі спроби перешкодити йому, включно зі судовими процесами, лише зміцнили його прихильників, додає Гейлбрунн.

До того ж популізм Трампа підкуповує. Світ став складнішим, а популісти здатні запропонувати рішення, які подобаються, хай вони не обов'язково правдиві, пояснює LIGA.net науковий співробітник Інституту Маккейна Аарон Корева.

Це відбувається не лише у США. У багатьох демократичних країнах люди втомилися від традиційних еліт. У них бачать політиків, які переймаються насамперед власними проблемами і недостатньо дослухаються до думки "звичайної людини".

Трампу допоміг мовчазний виборець – той самий, який у 2016 році вже приніс йому несподівану перевагу в хитких штатах, додає LIGA.net керівник програми "Північна Aмерика" в Українській призмі Олександр Краєв. Ті, хто не потрапив у опитування, не показував політичної активності: просто прийшли і проголосували.

Кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс вітає Трампа як переможця. Поруч дружина Меланія та їхній син Беррон (Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Трамп переміг, бо переконав американців, що подбає про їхній гаманець, зазначає LIGA.net гостьовий професор Університету Тафтса (США) Володимир Дубовик. Економіка країни об’єктивно в непоганому стані, але ціни зростають. Це для багатьох – аргумент, чому Трамп кращий за Байдена чи Гарріс.

Зрештою, на Трампа спрацювала і слабка кампанія демократів, додає він. Заміна Байдена на Гарріс сталася запізно, і її меседжі не були достатньо переконливими.

Сильний мандат Трампа. Як зміниться американська політика

У Конгресі перевага республіканців буде не настільки потужною, щоб закривати очі на демократів, вважає Краєв. Вибори показали, що всередині республіканців є розходження – консервативне крило на чолі з Діком Чейні, який закликав голосувати проти Трампа. Тому президенту спершу доведеться об’єднати партію.

Однак Трамп отримав сильний мандат – він займає домінантну позицію і буде провідною фігурою в політиці США, уточнює Дікінсон.

Сенат і Палата гратимуть другорядну роль.

Якщо Палата залишиться за демократами, вони зможуть поставити Трампа в глухий кут у внутрішній політиці, але не у зовнішній, додає Гейлбрунн.

"Це може призводити до паралічу рішень, – погоджується Дубовик. – Коли всі карти у Трампа – це недобре для системи стримувань і противаг внутрішньої політики. Для зовнішньої це не має значення – вся ініціатива у президента".

У Конгресі варто очікувати запеклої боротьби за переформатування американських інституцій під повний президентський контроль, припускає Колдомасов.

Угода про "мир" із РФ чи припинення допомоги США. Чого чекати Україні

Під час кампанії Трамп обіцяв, що завершить війну в Україні за 24 години – ще до інавгурації. Він обіцяв домовитись із Путіним. Казав, що Україна "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу в НАТО, а "Зеленський – найбільший продавець в історії", нібито щоразу їде зі США зі $60 млрд. І нібито Зеленський винен, що допустив війну.

Можна очікувати, що першим кроком Трампа у реалізації його "мирного плану" буде спроба закласти підґрунтя для переговорів із Путіним, вважає Дікінсон.

Між Трампом і Москвою ще до інавгурації можуть розпочатися непублічні переговори, за підсумками яких Києву представлять проєкт угоди, на яку він може погодитися або ні. Якщо ні, Америка може припинити підтримку України, озвучує він один зі сценаріїв.

Інший варіант – Трамп спробує публічно посилити позицію України, щоб створити базу для хороших переговорів: якщо в його інтересах, щоб Київ говорив із позиції сили.

Але, найімовірніше, Трамп буде рухатися до припинення допомоги Україні та нав'язувати мирне врегулювання з очільником Росії Володимиром Путіним, якого можуть навіть запросити до Білого дому, заперечує Гейлбрунн.

Сувеніри матрьошок із Трампом і Путіним у Москві (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Москва може ошукати й Україну, й Сполучені Штати. Питання – чи висуне Америка Трампа умови, які будуть неприйнятні для Росії. Та у тому, чи готовий майбутній президент дійсно протистояти Путіну, наголошує Дубовик.

Від Трампа можна очікувати багато некомфортних речей, каже Колдомасов. Від готовності США до тимчасової окупації українських земель до тиску на НАТО у питанні зменшення допомоги Україні: "Як би всіх не намагались заспокоїти, далі буде важче. Краще бути готовими до гіркої правди, ніж жити в ілюзії. До цього йшло з 2022 року".

Проблема Трампа не у тому, що він проросійський, а в тому, що не вважає Росію надто важливою, пояснює Корева. Для нього значно більшою загрозою є Китай.

Щоб Росія серйозно ставилася до переговорів, вона мусить зазнати поразки на полі бою. "Не чув від Трампа жодних заяв, що він розуміє це, – додає науковий співробітник Інституту Маккейна. – Замість цього він планує зібрати саміт, щоб отримати холодний душ від Путіна і потім казати: "Путін не погодився, але я намагався".

Опція "кульгавої качки". Чого очікувати далі

Далі буде формування остаточної команди Трампа на другу каденцію. Але політика США – атракціон, тож варто готуватись до несподіваних поворотів.

Президент Байден прагне спрямувати більше військової та економічної підтримки Україні, поки він ще лишається у владі, вважає Гейлбрунн.

Однак очікувати від нього серйозних кроків не варто, уточнює Дікінсон. Особливо на міжнародній арені: "Навряд чи Байден за наступні 2,5 місяці дасть Україні "зелене світло" для ударів по Росії чи запрошення в НАТО".

Але Байден може обмежити для Трампа сферу повноважень, щоб більше рішень йшло через Конгрес, припускає Краєв: "Такі запобіжники встановили під час минулої каденції Трампа – без схвалення обох палат Конгресу президент не може виходити з міжнародних союзів. Наприклад, не може вивести США з НАТО".