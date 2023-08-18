Якщо ви бачите грибоподібну хмару у місці ядерного вибуху, наведіть на неї витягнуту руку і підніміть великий палець вгору. Ядерний гриб менший, ніж великий палець? Все більш-менш добре. Якщо ж ні – вам залишилося хіба що попрощатись.

Завдяки комп’ютерній грі Fallout ця інструкція стала притчею, а стикер із нею – брендом. Хоча насправді її й не поширював уряд США, але, як виявили дослідники, вона дійсно може врятувати ваше життя.

За останні два роки навіжений російський диктатор Володимир Путін та його поплічники регулярно погрожували застосуванням "ядерки". Додайте розміщення ядерної зброї у Білорусі, провокації росіян на ЗАЕС.

Не забудьте також погрози терористичної організації Вагнера в бік Польщі та країн Балтії. Якщо російсько-українська війна пошириться на країни НАТО, може бути застосована 5 стаття колективного договору безпеки. Це гарантована Третя світова війна. В таких умовах ядерний конфлікт вже не здаватиметься чимось неможливим.

Вже зараз годинник "судного дня" показує за 90 секунд до опівночі. "Ми живемо у час небаченої небезпеки", – зазначається в описі. Ближче ще не було. Під час Холодної війни та Карибської кризи 1962 року він показував за сім хвилин до опівночі.

Проте не панікуймо. Спробуємо поставитись до ядерного питання максимально практично. Ми, звісно, навчені Голлівудом, що ядерну катастрофу переживуть хіба лише щури та людоїди. Але чи так це насправді? Можливо, ядерна війна зовсім не означає кінець людства.

Нова історія LIGA.net - про те, чи вдасться нам вижити, якщо червону кнопку таки натиснуть.

Історія написана разом з екскомандувачем армії США в Європі генералом Беном Годжесом, а також найкращими експертами-ядерниками із Сорбонни, університетів Колорадо, Рутгерса, Каліфорнії (MIIS), центру дослідження нерозповсюдження (CNS), аналітичного центру RAND, Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) та організації Physicians for Social Responsibility, яка стала лауреатом Нобелівської премії миру у 1985 році.