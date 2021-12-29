Ядерное оружие, российские войны и власть до 2035 года. Зачем Лукашенко меняет конституцию

Режим Александра Лукашенко готовит проект поправок в конституцию Беларуси. Самопровозглашенный президент утверждает, что писал ее сам. Вместо демократизации и выхода из политического кризиса, новая конституция даст Лукашенко иммунитет и возможность править до 2035 года, а также позволит Беларуси участвовать в российских войнах.

Благодаря изменениям в конституцию Лукашенко надеется легитимизироваться на внутренней арене и в глазах Путина. Референдум пройдет в конце февраля 2022 года, но итог очевиден. "Проект примут, поскольку Лукашенко хочет, чтобы его приняли", – говорит LIGA.net беларуский политолог Артем Шрайбман.

Референдум Лукашенко станет "апогеем политического террора", объясняет LIGA.net глава Центра политанализа и прогнозов Павел Усов. Его цель - показать, что кризис в Беларуси разрешен. А это не так.

Что Лукашенко записал в свою конституцию, зачем ему это нужно и чем закончится референдум – рассказывает LIGA.net.

ГЛАВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

Впервые диктатор заявил о конституционной реформе за несколько дней до фальсификации президентских выборов 2020 года и начала массовых протестов: "Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с конституции. А не с уличных акций".

Публикацию проекта Лукашенко анонсировал в начале декабря этого года: "Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал". Главные нововведения свидетельствуют, что Лукашенко действительно приложил руку к этому документу.

"Лукашенко подготовил почву для будущего плавного, контролируемого транзита власти, когда он на это решится. Большинство правок – это страховка для Лукашенко против "произвола" следующей власти и предохранитель от прихода к власти оппозиции", – говорит Шрайбман.

ИММУНИТЕТ ДЛЯ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОВ. Новая конституция наделит диктатора иммунитетом от уголовного преследования после президентства. Учитывая количество преступлений Лукашенко против общества, появление этой статьи было предсказуемым. "Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий", – говорится в проекте.

ЛУКАШЕНКО СМОЖЕТ ПРАВИТЬ ДО 2035 ГОДА. В проекте прописано, что "одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков". Но Лукашенко, который у руля с 1994 года, это не коснется: норма начнет действовать "со дня вступления в должность вновь избранного президента". То есть Лукашенко "обнуляет" свой президентский стаж. А значит, сможет править до 2035 года, объясняет Шрайбман.

А ПОТОМ БУДЕТ РУЛИТЬ ЧЕРЕЗ ВСЕБЕЛОРУССКОЕ СОБРАНИЕ. Этот орган, напоминающий парламент, сможет рассматривать вопрос легитимности выборов, назначать членов ЦИК, судей Конституционного и Верховного суда, предлагать референдумы и правки конституции, но самое главное – сможет сместить президента.

ВНС будет состоять из 1200 делегатов: президента и экс-президента, представителей законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов и представителей гражданского общества.

Управлять ВНС для "оперативного решения вопросов" будет президиум. Его председатель и члены будут избираться внутренним голосованием. И Лукашенко, скорее всего, станет первым главой ВНС. Согласно документу, "президент, занимающий должность на дату вступления в силу изменений Конституции, может быть избран председателем ВНС". А после окончания президентства он будет оставаться, как минимум, делегатом и участвовать в политической жизни страны.

ОППОЗИЦИЯ НЕ СМОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ. "Президентом может быть избран гражданин РБ.., постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества", – говорится в проекте.

То есть права избираться лишат всех, кого Лукашенко выжил из страны.

ОТМЕНА БЕЗЪЯДЕРНОГО И НЕЙТРАЛЬНОГО СТАТУСА. Это основной подарок Путину: Беларусь отменит даже декларативный нейтралитет и безъядерный статус. Первое демонстрирует полную готовность Лукашенко отдаться Кремлю в военно-политическом плане, второе – новый этап в запугивании соседей (в середине декабря диктатор заявил о готовности разместить у себя российское ядерное оружие).

Отмена нейтрального статуса означает, что Беларусь приняла себя как часть военно-политического блока с Россией, объясняет Усов. Это было и так очевидно, даже когда нейтралитет формально сохранялся в старой конституции. Но его отмена показывает: Лукашенко окончательно определился с внешнеполитическими приоритетами.

"Отказ от нейтралитета – кивок в сторону России. Лукашенко демонстрирует: "Мы больше не играем в многовекторность, четко определились с союзником", – говорит Шрайбман.

Вместо этого Беларусь в проекте конституции "исключает военную агрессию со своей территории против других государств".

"Это самая абсурдная формулировка из всех возможных. Этой фразой можно манипулировать как угодно, потому что любое агрессивное действие против Украины будет подано как "защита от угрозы" или "ответный удар на провокации на границе", – объясняет Усов.

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"Внешняя политика становится более агрессивной и практически полностью интегрируется во внешнеполитическую концепцию России", – считает Усов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЕВАТЬ ЗА РОССИЮ. По предложению президента ВНС сможет принимать решение о направлении беларуских военных за границу "для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

"Раньше этого не было, за исключением миротворцев в рамках ООН, – рассказывает Усов. - Теперь пространство для военного участия за рубежом значительно расширят. Вплоть до участия во внешних военных операциях на стороне России, по сути, в рамках союзного государства".

ЗАЧЕМ ЭТО ЛУКАШЕНКО И ЧТО ДАЛЬШЕ

Изначально идея Лукашенко о конституционной реформе была призвана успокоить протестующих. "Разговор о каких-то конституционных изменениях стал результатом политического кризиса… Это был инструмент забалтывания и создания иллюзии, что в Беларуси ведется широкий общественный диалог", – объясняет Усов.

Когда Лукашенко жестко подавил протесты, у него мог возникнуть соблазн отказаться от реформы. Однако сделать этого он уже не мог, ведь изменение конституции поддержал Путин.

"Москва активно спекулировала на этом, намекая Западу, что тот не должен вводить никаких санкций против Лукашенко, поскольку ведется подготовка к некоему политическому транзиту", – рассказывает Усов.

Для кого написана эта конституция – непонятно, говорит Шрайбман. Она не нужна протестующим, поскольку в ней нет демократизации, и тем более не нужна сторонникам власти: "Единственное разумное объяснение, зачем это Лукашенко – демонстрация России, которая настаивала на изменениях в конституцию и выходе из кризиса, что Лукашенко что-то меняет, при этом всерьез ничего не меняя".

Единственный, кому выгодна эта псевдореформа – сам Лукашенко, который усилить свои внутренние и внешние позиции.

"Условные перевыборы через референдум. Этим объясняются массированные репрессии против гражданского общества, – считает Усов. - Чтобы референдум прошел без эксцессов, и Лукашенко смог продемонстрировать, что он конституционный легитимный правитель".

Конституция, скорее всего, будет принята. Возможно, с некоторыми изменениями, нынешний проект – предварительный.

"Характер голосования очевиден – около 60% проголосует за новый проект... Все сводится к механическому подтверждению легитимности власти и демонстрации, что кризис в стране разрешен, хотя это не так... Референдум – апогей политического террора в Беларуси", – считает Усов.

"Референдум пройдет в конце февраля, как и анонсировалось. Проект примут, поскольку Лукашенко хочет, чтобы его приняли. Была проделана большая бюрократическая работа. Мнение общества не имеет значения", – придерживается такой же точки зрения и Шрайбман.

Но принятие конституции ничего не изменит, говорит Усов. Проект не ограничивает абсолютную власть Лукашенко. Не стоит ожидать и начала новых протестов – в Беларуси продолжается массовый террор и аресты: "Конституционный референдум - манипуляция, создание иллюзии диалога и общественного обсуждения, но в реальности – фикция".

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