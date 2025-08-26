"Зачепить найбільш уразливих". Кого з українців можуть позбавити допомоги у Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закони, що мали продовжити тимчасовий захист і соціальну допомогу українським біженцям – десятки тисяч українців ризикують втратити легальний статус і виплати.
Сейм ще може ухвалити компромісний закон і зберегти підтримку, але політична гра Навроцького спрямована на мобілізацію його електорату, вважають аналітики.
Цьому ж слугує і ще одна ініціатива польського президента – прирівняти "бандерівську символіку" до нацистської та комуністичної, і заборонити.
