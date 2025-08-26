Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закони, що мали продовжити тимчасовий захист і соціальну допомогу українським біженцям – десятки тисяч українців ризикують втратити легальний статус і виплати.

Сейм ще може ухвалити компромісний закон і зберегти підтримку, але політична гра Навроцького спрямована на мобілізацію його електорату, вважають аналітики.

Цьому ж слугує і ще одна ініціатива польського президента – прирівняти "бандерівську символіку" до нацистської та комуністичної, і заборонити.

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

кого з українців можуть позбавити виплат у розмірі 800+ злотих;

скільки мігрантів ризикують втратити правовий статус у Польщі;

чи зупинить це роботу тисяч терміналів Starlink на фронті в Україні.