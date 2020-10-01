Интервью беларуского журналиста о задержании бойцами ОМОНа, суде, содержании в СИЗО, насилии милиции, случайных арестах и протестах

Александр Васюкович – беларуский журналист, которого вместе с коллегой Уладзем Гридиным без объяснения причины задержали в баре после работы на акции протеста. Как происходило задержание ОМОНом, что творится в отделении милиции, как суд отправляет правоохранителей подделывать документы, какие условия содержания в СИЗО, как "вяжут" случайных прохожих и журналистов, и что он думает о будущем протестов – в интервью LIGA.net.

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Нас задержали в баре после протеста. Мы с коллегой зашли туда, чтобы отправить фотографии с акции 13 сентября (днем интернет в Минске не работал - ред.). Пришли туда не совсем сразу – какое-то время мы еще шли с толпой людей. Покурили около входа в бар, а когда зашли внутрь, то почти сразу за нами пришел ОМОН. Они увидели нас еще на улице.

Они сказали, что мы задержаны. У нас были удостоверения беларуских СМИ, аккредитация от МИД нужна только для иностранных медиа. Я пытался показать им удостоверение журналиста, но мне просто заломали руку за спину и все. Сказали собираться и идти в микроавтобус. Они ничего не объяснили.

Коллегу дважды ударили в РУВД. Кому-то из сотрудников показалось, что он медленно выключает телефон

Посадили в обычный микроавтобус. Сказали положить руки на спинки сидений перед собой. Из задержанных в микроавтобусе были только я и мой коллега. Мы ни с кем не общались, нам запретили разговаривать между собой. Молча ехали в РУВД.

Коллегу дважды ударили в РУВД. Кому-то из сотрудников показалось, что он медленно выключает телефон. Нам сказали стоять лицом к стене с руками за головой. Позже пришел какой-то человек и досмотрел вещи, затем по одному выводили для допроса. Когда опросили, то принесли уже готовые протоколы задержания, в которых написали, что мы участвовали в акции – якобы на улице возле бара выкрикивали лозунги. Мы указали, что не согласны с версией задержания.

У нас сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. В РУВД в камеру не помещали – вывели в коридор, где мы ждали автозак. Позже из камер вывели еще человек 15, всех погрузили в автозак и отвезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Нужно было раздеться до трусов, они обыскивали одежду – уже отдельно, не на мне

Четверых посадили в камеру для двоих. В автозаке внутри несколько отдельных камер. Мы могли шепотом пообщаться, пока ехали. Немного поговорили о том, куда нас повезут, строили предположения – на Окрестина или в Жодино.

Как настоящих бандитов, снова выстроили лицом к стене. На Окрестина один человек был с разбитой головой – ему разбили ее при задержании, его забрала скорая. Завели в здание и каждого отдельно вызывали на повторный обыск. Нужно было раздеться до трусов, они обыскивали одежду – уже отдельно, не на мне. После обыска разделили по свободным камерам.

В камере сначала все рассказывают обстоятельства задержания. Нас было шесть человек в шестиместной камере. Поздно ночью привезли седьмого. Это все были протестующие. Вначале все знакомятся. Рассказывают о том, кого и как задержали. Потом уже обо всем что попало, чтобы хоть как-то развеселиться. В камере первое время вообще нечего делать, передачи с книгами не сразу приносят.

Протоколы задержания отправили "дорабатываться". Первый суд был 15 сентября. Меня вывели в коридор, на столе стоял ноутбук – судят по Skype. Суд длился где-то час. Адвокат нашел двух свидетелей, показал запись с видеокамер, на которых видно, что нас задержали в баре. В протоколе же было написано, что задержали на улице. В итоге протокол вернули в милицию.

Составили абсолютно новый протокол. На следующий день в документе было написано, что я принял участие в акции протеста, выйдя на проезжую часть. Уже в другое время, в другом месте. Они связали выход на проезжую часть, чтобы сделать фотографию, с участием в акции протеста, и будто поэтому меня вечером задержали в баре. В результате дали 11 суток.

Условия содержания – камера 4х4. После суда меня перевели в четырехместную камеру, где был до конца ареста. Там две двухъярусных кровати, стол, две скамейки и две тумбочки. Туалет и умывальник в камере. В умывальнике была горячая вода, хотя полагается, чтобы нас водили в душ, но этого никто не делал. На прогулки тоже нерегулярно выводят. Еда, прямо скажем, так себе – не очень вкусная, но есть можно. Не отравишься. Еду приносили в камеру три раза в день.

Был один "юморист", который любил рассказывать, что лучшее лекарство – дубинка ОМОНа

Утром обход – лицом к стене, руки на стену. Нужно выйти, тебя и камеру обыскивают, чтоб внезапно ничего не появилось, и заходим обратно. Дальше варианты – выводят или не выводят на прогулку. Всего на прогулку вывели четыре-пять раз. Это полчаса, чтобы можно было подышать воздухом и покурить.

Лучшее лекарство – дубинка ОМОНа. Любил рассказывать один "юморист", а так милиция вообще не хочет общаться. Было более-менее нормальное отношение, зависит от смены. Или стало скучно, хотел сходить на физические работы, но мне сказали: "Сходи лучше на Тихановскую поработай". И вот всякие такие приколы. Все эти 11 дней насилие не применялось – поводов не было.

Заходят в камеру, называют фамилию и "с вещами на выход". В день освобождения нужно забрать вещи из камеры, сдать постельное белье и потом уже выводят к месту, где принимали. Возвращают личные вещи, расписываешься, и сотрудник провожает за территорию.

Протестующие победят, люди перестают бояться. Уже слишком много людей против

Мирный протест нельзя запрещать. Люди имеют полное право выйти и мирно протестовать. Этот протест не просто так возник – не только из-за сфальсифицированных результатов выборов, но и из-за жестокости милиции. Я поддерживаю людей в этом желании реализовать право, прописанное в конституции.

Протестующие победят, люди перестают бояться. Уже слишком много людей против. Власть постоянно дает новые поводы, чтобы подогревать злость людей. Сейчас же большинство задерживают не прямо на протестах, а уже когда все разошлись, и кто-то ходит по городу. Поэтому попадает много случайных людей, вероятно, не собиравшихся участвовать в протестах. Может кто-то там даже был сторонником Лукашенко. И они попадают в эту систему, где невозможно доказать, что ты просто так шел по улице, или сидел на остановке.

Вышел из троллейбуса и его "повязал" ОМОН. В камере был человек, который ждал на остановке, чтобы пересесть на другой троллейбус. И за это время ОМОН забрал его в СИЗО. Абсолютно случайных людей хватают. Они сами видят, что их просто так хватают. Их знакомые видят, что закона и справедливости нет. Постоянно появляются новые люди, которых система как-то обидела или несправедливо поступила.

Мое задержание – дело времени. Журналистов постоянно задерживают, никто не исключение. Кому-то просто не повезет посидеть. Здесь нет никакой справедливости – ко всем, кто не государственный, относятся как к врагам государства. Сейчас все журналисты TUT.by формально не могут работать на акциях, потому что TUT.by не СМИ. Возможно, сейчас их тоже всех начнут хватать, если они будут на акции выходить.

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