Протесты в Иране стремительно перерастают в революцию: улица определила лидера, элиты расколоты, а режим теряет контроль. Сын свергнутого почти 50 лет назад шаха стал символом надежды для миллионов персов и предлагает план перехода от теократии к демократии.

Армия, Корпус стражей исламской революции, кланы и президент лавируют между протестами, страхом переворота и угрозой гражданской войны. Означает ли это, что санкции действительно могут подорвать диктаторские режимы, и что это меняет для Украины – объясняет LIGA.net директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.