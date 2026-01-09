Інтерв'ю
Іран може стати партнером України – Семиволос про протести в одному зі стовпів "осі зла"
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Протести в Ірані стрімко переходять у революцію: вулиця визначила лідера, еліти розколюються, а режим втрачає контроль. Син поваленого майже 50 років тому шаха став символом надії мільйонів персів і пропонує план переходу від теократії до демократії.
Армія, Корпус вартових ісламської революції, клани та президент маневрують між протестами, страхом перевороту й загрозою громадянської війни. Чи означає це що санкції дійсно можуть завалювати диктаторські режими та що це змінює для України – пояснює LIGA.net директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
